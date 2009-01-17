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Sapphire'in Radeon HD 4670 Ultimate modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'in Radeon HD 4670 Ultimate modeli göründü
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Geçtiğimiz günlerde GDDR4 bellek teknolojisine sahip Radeon HD 4670 modelini kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çeken Sapphire, aynı segmentine yönelik olarak hazırladığı yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın hazırladığı Radeon HD 4670 Ultimate modeli firmanın Ultimate serisindeki diğer modelleri gibi özellikle sessizlik arayan kullanıcıları hedef alıyor.

Sapphire'in Radeon HD 4670 Ultimate modeline AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 belleğe sahip. 320x paralel işlem birimine sahip olan kartın saat hızları hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte pasif soğutucu ile geldiğinden ötürü muhtemelen standart saat hızlarını koruyor.

Sessizlik arayan kullanıcıların için hazırlanan ve ısı iletim teknolojisinin kullanıldığı pasif soğutucusu ile sessiz çalışan kart, Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğine de sahip olan Radeon HD 4670 Ultimate üzerinde görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş.

Sapphire'in önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlandığı Radeon HD 4670 Ultimate modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Sapphire'in Radeon HD 4670 Ultimate modeli göründü
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Sapphire'in Radeon HD 4670 Ultimate modeli göründü
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Sapphire'in Radeon HD 4670 Ultimate modeli göründü
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OverClocK1ng 10 yıl
Bence kart gayet güzel. HDMI ı da var. Bağla LCD TV ye Plazmaya oyna oyununu. Üstelik bunu sessizce yapıyor. Tam HTPC lik kart işte...
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Master_Evil 10 yıl
bir gün pasif soğutmalı ekran kartı kullanacağım ama bu değil
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maviay1980 10 yıl
Kartın arkasına da kanat koydupundan 2 slot kaplıyo.Silent Pipe 2 ü geçememiş küçücük ksama 3 slot kaplayan ekran kartı kullanıyodum ne yazıkki değiştirdim.Önüne ve arkasına 1'er adet Manhattan Slot fan taktınmı max overclockta kartın ısısı 5-6 derece bile düşer...
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HoLY.oNE 10 yıl
gecen gun burda bile 8800gtsler (g92)90dolar+kdv den satıldı.Yani kısacası cok pahalı..
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gordon01 10 yıl
Kaç slot acaba bu, arka tarafı da varmış
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K.Kahriman 10 yıl
sessiz bir kasa fan takılarak iyi sonuçlar alınabilir alt sınıfta başarılı olur bu model
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maviay1980 10 yıl
70$+kdv inince bende alacam inşallah.Paralel işlemci sayısı aynı seviye nvidiadan daha fazla ve 55nm indiğinden ısınma sorunu olmaz,slot fan takılırsa oc.max görür.
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x1650Pro 10 yıl
Güzel kartmış...
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XivA 10 yıl
ultimate serisi hem pasif hemde çok performanslıdır. sanırım diğer bilşenleride (verdiğimiz fiyat farkından dolayı) kaliteli kullanıyor. şuan yine fansız olarak 875 mhz de çalışıyor.
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max975 10 yıl
bize gelmez ama
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StreamRolleR 10 yıl
ULTİMATE DİYİNCE BENDE NE ZANNETİM HAY ALLAHIM :)
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

ULTİMATE DİYİNCE BENDE NE ZANNETİM HAY ALLAHIM :)


Sapphire, Ultimate serisi altında pasif soğutmalı ekran kartları hazırlıyor. Forumda arama yaparak firmanın hazırladığı pasif soğutmalı diğer Ultimate modelleri hakkında da bilgi alabilirsiniz.
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