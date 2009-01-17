Sapphire'in Radeon HD 4670 Ultimate modeli göründü

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Geçtiğimiz günlerde GDDR4 bellek teknolojisine sahip Radeon HD 4670 modelini kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çeken Sapphire, aynı segmentine yönelik olarak hazırladığı yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın hazırladığı Radeon HD 4670 Ultimate modeli firmanın Ultimate serisindeki diğer modelleri gibi özellikle sessizlik arayan kullanıcıları hedef alıyor.

Sapphire'in Radeon HD 4670 Ultimate modeline AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 belleğe sahip. 320x paralel işlem birimine sahip olan kartın saat hızları hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte pasif soğutucu ile geldiğinden ötürü muhtemelen standart saat hızlarını koruyor.

Sessizlik arayan kullanıcıların için hazırlanan ve ısı iletim teknolojisinin kullanıldığı pasif soğutucusu ile sessiz çalışan kart, Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğine de sahip olan Radeon HD 4670 Ultimate üzerinde görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş.

Sapphire'in önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlandığı Radeon HD 4670 Ultimate modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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