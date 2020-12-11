Şarjı bitsin diye bekledim "Honor Watch GS Pro incelemesi"

Video Editörü
Bu videoda Honor Watch GS Pro akıllı saati inceliyoruz. Tasarımını ve askeri sınıf testlerden geçmiş yapısını değerlendiriyor, teknik detaylarına iniyor, işletim sistemini, bataryasını sınıyoruz.
Bu videoda Honor Watch GS Pro akıllı saati inceliyoruz. Tasarımını ve askeri sınıf testlerden geçmiş yapısını değerlendiriyor, teknik detaylarına iniyor, işletim sistemini, bataryasını sınıyoruz.
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iyileştirme olyor genel olarak çift anten gibi.
ben bir sürü videomu hemen shift-dell yapıyorum.
kaliteli yapım çok zor. ömründe hiçbişi üretmeyene
bu videoyu eleştirmek kolay ama iğrenç.