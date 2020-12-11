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    Şarjı bitsin diye bekledim "Honor Watch GS Pro incelemesi"

    2
    1 hf.
    10b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda Honor Watch GS Pro akıllı saati inceliyoruz. Tasarımını ve askeri sınıf testlerden geçmiş yapısını değerlendiriyor, teknik detaylarına iniyor, işletim sistemini, bataryasını sınıyoruz.

    Bu videoda Honor Watch GS Pro akıllı saati inceliyoruz. Tasarımını ve askeri sınıf testlerden geçmiş yapısını değerlendiriyor, teknik detaylarına iniyor, işletim sistemini, bataryasını sınıyoruz.



    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    derkaiser9591 (Nihat Zarif) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin ile ortak Uygurları yüz tanıma sistemiyle tespit edip fişleme sistemi yapan huawei almayın aldırmayın!!
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    bytradm (adem ademy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çift gps konum tespitinin doğruluğunu artıran donanımsal
    iyileştirme olyor genel olarak çift anten gibi.

    ben bir sürü videomu hemen shift-dell yapıyorum.
    kaliteli yapım çok zor. ömründe hiçbişi üretmeyene
    bu videoyu eleştirmek kolay ama iğrenç.
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    kayamtky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    dijital saat gösterim şekli çok hoş.
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    cem650 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hocam öyle bir anlatım tarzın varki ezberlemiş gelmişsin yani
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