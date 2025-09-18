Giriş
    Elektrikli araç menzilini 1.300 km’ye çıkaran yeni motor tanıtıldı

    Mahle, Jet Ignition teknolojili küçük menzil artırıcı motoruyla elektrikli araçlarda 1.350 km menzil sunuyor. Sistem, verimli, esnek ve biyoyakıt uyumlu hibrit çözümler vadediyor.

    Elektrikli araç menzilini 1.300 km’ye çıkaran yeni motor tanıtıld Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv parça üreticisi Mahle, IAA Mobility Münih 2025 fuarında, elektrikli araçların menzilini önemli ölçüde artırabilecek yeni bir menzil uzatıcı motor sistemi tanıttı. Şirket, küçük ve yüksek verimli motor-jeneratörün, hibrit sürüşlerde 1.350 km menzil sağlayabileceğini açıkladı. Bu, günümüzdeki en uzun menzilli elektrikli araçların yaklaşık iki katına denk geliyor.

    Mahle CEO’su Arnd Franz, menzil uzatıcı sistemlerini sadece ek bir donanım olarak görmediklerini, daha küçük bataryaların büyük bataryaların yerini alabileceği, menzil kaygısını azaltan bütünsel bir sürüş mimarisi olarak tasarladıklarını belirtti. Böylece hem maliyet, ağırlık ve malzeme tasarrufu sağlanacak hem de uygun fiyatlı, verimli ve sıfır emisyonlu yeni nesil araçlar ortaya çıkacak.

    Etkisi büyük, kendisi küçük

    Elektrikli araç menzilini 1.300 km’ye çıkaran yeni motor tanıtıld Tam Boyutta Gör
    Mahle’nin yeni sisteminde, 800 voltluk jeneratör özel soğutma sistemiyle nadir toprak mıknatısları kullanmadan çalışabiliyor ve yüzde 97’nin üzerinde verimlilikle sürekli olarak 85 kW güç üreterek bataryayı şarj edebiliyor. Motor tarafında ise küçük, turboşarjlı motor, Mahle’nin Jet Ignition teknolojisiyle yüzde 42 verimlilik sağlıyor. Bu oran, klasik içten yanmalı motor ortalaması olan yüzde 30’un oldukça üzerinde. Jet Ignition, klasik buji yerine küçük bir ön odacık kullanıyor ve bu odacık, hızlı ısı jetleri aracılığıyla istikrarlı bir yanma sağlıyor. Sonuç olarak yakıt tüketimi azalıyor ve sıkıştırma oranı artırılabiliyor.

    Mahle’nin hesaplamalarına göre, bu hibrit sistemle bir şarj veya doldurma başına 1.350 km menzil (WLTP) elde etmek mümkün. Bu menzil, halihazırda yollarda olan elektrikli araçlardaki menzil ortalaması ikiye, hatta üçe katlıyor. Haliyle geliştirilen menzil uzatıcı sistem, uzun yolculuklarda menzil kaygısını önemli ölçüde azaltıyor.

    Ek olarak sistem, yenilenebilir biyoyakıtlarla çalışabilecek şekilde tasarlanmış, böylece otomobil üreticileri emisyon azaltma stratejilerine daha esnek uyum sağlayabiliyor. Mahle, pazarın 2030’a kadar her yıl yüzde 15 büyümesini öngördüğü bu alanda hazır bir çözüm sunmayı hedefliyor. Şirket, sistemin seri üretime hazır olduğunu da açıkladı. Bu gelişme, Avrupa’da 2035 motorlu araç yasağının gözden geçirilme süreciyle de paralel ilerliyor. Menzil uzatıcı sistemler, yasağın etkilerini hafifletebilecek hazır ve uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıkabilir.

