Yerli elektrikli T10F NCAP'te güvenlik testini 5 yıldızla geçti, peki ya fiyatı da geçebilecek mi?

TOGG'un yeni fastback modeli T10F, Euro NCAP güvenlik testlerinden mükemmel derece olan 5 yıldızı aldı. Türk otomotiv sanayii için tarihi bir başarı olan bu sonucun detayları ve beklenen fiyat etiketi

TOGG T10F'in Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldızlık başarıyı ve teknik özelliklerini Donanım Haber Otomobil Editörü Barış Cankı ile birlikte derinlemesine inceledik! Türkiye'nin fastback elektrikli aracı, %95'lik yetişkin korunması skoru ile Avrupa güvenlik standardlarında zirveye yerleşti.

Bu videoda T10F'in dört farklı versiyonunu, performans değerlerini ve Euro NCAP test sonuçlarının ne anlama geldiğini fiyat tahminlerimizle detaylı bir şekilde ele alıyoruz. T10F'in V1 RWD Standart Menzil'den V2 AWD'ye kadar uzanan geniş versiyon yelpazesi, 218 beygirden 435 beygire varan güç seçenekleri ve 335 km'den 623 km'ye uzanan menzil kapasiteleri her kullanıcının ihtiyacına hitap ediyor.

Özellikle AWD versiyonunun 4.1 saniyede 0-100 km/h hızlanması ve 700 Nm'lik torku ile sportif performans arayanları memnun edecek seviyede. T10F'in Euro NCAP performansını rakipleriyle karşılaştırdığımızda önemli bir avantaja sahip olduğunu görüyoruz. MG MG55 EV'nin %90'lık skoruna karşı T10F'in %95'lik başarısı, Türk mühendisliğinin kalitesini kanıtlıyor. Tesla Model 3'ten daha iyi güvenlik seviyesine ulaşması da uluslararası kredibilite açısından kritik. Fiyat konusu T10F'in pazar başarısında en kritik faktör olacak! Editörlerimiz fiyat beklentilerini ve pazar analizini paylaştı. Standart menzil versiyonu 1.7-1.9 milyon TL, uzun menzil RWD 2.0-2.2 milyon TL ve AWD versiyonu 2.3-2.5 milyon TL bandında konumlanırsa Tesla Model Y ve BYD gibi rakiplerine karşı ne konumda olabileceğini konuştuk.

Eğer özellikle AWD versiyonu 2.5 milyon TL'yi aşarsa, MG4, BYD Seal gibi agresif fiyatlı Çinli rakiplerle rekabet zorlaşabilir. Bu durumda T10F'in Euro NCAP avantajı ve yerli üretim değeri öne çıkmalı. Doğru fiyatlandırma ile T10F, Türkiye elektrikli araç pazarının oyun değiştireni olabilir. T10F'in T10X SUV ile birlikte TOGG'un ürün gamını nasıl tamamladığını ve farklı segmentlere hitap ettiğini inceledik. Fastback tasarımı ile sportif kullanıcılara, SUV ile aile kullanıcılarına hitap eden bu segmentasyon TOGG'un pazar payını artırması açısından akıllıca bir hamle. Bu başarı sadece TOGG için değil, Türk otomotiv sanayii için de tarihi bir kilometre taşı. Euro NCAP 5 yıldız, uluslararası pazarlarda güvenilirlik sertifikası anlamına geliyor. Videoda T10F'in geleceği, pazar potansiyeli ve Türk otomotiv sanayiinin bu başarıyla nereye varabileceğine dair değerlendirmelerimizi kaçırmayın!

