Kaliforniya'da sulama kanalları güneş panelleriyle kaplandı

Nexus Projesi kapsamında Stanislaus County’de biri 30 metre genişliğinde, diğeri ise 6 metre genişliğinde iki farklı kanal bölümü panellerle kaplandı. Her iki sistem de Ağustos 2025’te tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Proje, kanal üstü güneş enerjisi uygulamasının tasarımı, kurulumu ve ek faydalarının araştırılması için bir deneme niteliği taşıyor.
Enerji depolama sistemi de yer alıyor
Projede ayrıca bir enerji depolama sistemi yer alıyor. Burada, ABD merkezli üretici ESS’in 75 kW kapasiteli demir akış (iron flow) pilleri kullanılıyor. Her bir konteyner 400 kWh enerji depolayabiliyor ve tamamen geri dönüştürülebilir elektrolit sistemiyle 20.000’den fazla döngü ömür sunuyor. Demir bileşenler geri dönüşümle elde ediliyor, elektrolit çözeltisi ise tuzlu sudan oluşuyor.
Araştırma desteği kapsamında, California Üniversitesi Merced kampüsü her iki alana da ölçüm cihazları yerleştirdi. Buharlaşma kaynaklı su tasarrufu henüz ölçülmese de, daha önce yapılan bir çalışma, Kaliforniya'daki 4.000 km uzunluğundaki tüm kanalların kaplanması durumunda yılda 238 milyon metreküp suyun korunabileceğini ortaya koymuştu. Bu miktar, 200.000 dönüm tarım arazisinin sulanmasına ya da 2 milyondan fazla kişinin içme suyuna eşdeğer.
