Monitör Tavsiyeleri - Eylül 2025

Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.
00:00 - Giriş
00:20 - 24" Monitör Önerileri
04:10 - 27" Monitör Önerileri
07:13 - 4K UHD Monitör Önerileri
10:28 - OLED Monitör Önerileri
14:25 - Kapanış
24"
Lenovo Legion R24e 4100TL
- 23.8" FHD IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %99 sRGB
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Gigabyte G25F2 5400TL
- 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %120 sRGB
- 2x2W hoparlör
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
27"
Koorui G2722P 8300TL
- 27" QHD IPS 200Hz panel
- DIC 1ms , 350nit, 1000:1
- FRC 10bit, P3 %95, ▲E≤2
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik
MSI G272QPF E2 8700TL
- 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 400nit, 1200:1
- FRC 10bit, sRGB %125, P3 %94, WCG
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
4K UHD
Koorui G2741L 15.900TL
- 27" UHD IPS 160Hz panel
- Doğal çift çözünürlük çalışma modu
- FHD 320Hz, UHD 160Hz tazeleme
- DIC 1ms , 350nit, 1000:1
- FRC 10bit, P3 %95, ▲E≤2
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik
Dell G3223Q 19.500TL
- 32" UHD AUO Fast IPS 144Hz
- 1ms GtG, 600nit, 1000:1
- FRC 10bit, %99 SRGB, P3 %95
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
- Tilt, döndürme, yükseklik
OLED
Samsung Odyssey OLED S27DG612 28.000TL
- 26.5" QHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
- 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 250/400nit değişken, 10bit, %99 P3
- 2x USB 5Gbps, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Gigabyte MO32U 35.000TL
- 31.5" UHD Samsung QD-OLED 165Hz panel
- Sürekli 250nit, tepe parlaklık 1000nit
- 0.03ms GtG, 1500000:1 kontrast, AG kaplama
- 10bit, sRGB %100, P3 %99
- 2x5W (10W) dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Type-C 18W
- KVM Switch, UHBR 20, OLED koruma
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik