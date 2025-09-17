Kim Nerede? 283 iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra karşılaştırması: Hangisi daha üstün? 177 PS5 ve PS5 Pro'ya Eylül güncellemesi: Beklenen özellik geliyor 151 Samsung One UI 8 takvimi paylaşıldı: İşte güncelleme alacak telefonlar
    Monitör Tavsiyeleri - Eylül 2025

    Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

    00:00 - Giriş
    00:20 - 24" Monitör Önerileri
    04:10 - 27" Monitör Önerileri
    07:13 - 4K UHD Monitör Önerileri
    10:28 - OLED Monitör Önerileri
    14:25 - Kapanış

    24" 

    Lenovo Legion R24e 4100TL
    - 23.8" FHD IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, %99 sRGB
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Gigabyte G25F2 5400TL
    - 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
    - 1ms MPRT, 300nit, 1000:1 
    - 8bit, %120 sRGB
    - 2x2W hoparlör
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    27" 

    Koorui G2722P 8300TL
    - 27" QHD IPS 200Hz panel
    - DIC 1ms , 350nit, 1000:1 
    - FRC 10bit, P3 %95, ▲E≤2 
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik

    MSI G272QPF E2 8700TL
    - 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 400nit, 1200:1 
    - FRC 10bit, sRGB %125, P3 %94, WCG
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    4K UHD 

    Koorui G2741L 15.900TL 
    - 27" UHD IPS 160Hz panel
    - Doğal çift çözünürlük çalışma modu 
    - FHD 320Hz, UHD 160Hz tazeleme
    - DIC 1ms , 350nit, 1000:1 
    - FRC 10bit, P3 %95, ▲E≤2 
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik

    Dell G3223Q 19.500TL
    - 32" UHD AUO Fast IPS 144Hz
    - 1ms GtG, 600nit, 1000:1 
    - FRC 10bit, %99 SRGB, P3 %95
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
    - Tilt, döndürme, yükseklik

    OLED

    Samsung Odyssey OLED S27DG612 28.000TL
    - 26.5" QHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 250/400nit değişken, 10bit, %99 P3
    - 2x USB 5Gbps, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Gigabyte MO32U 35.000TL
    - 31.5" UHD Samsung QD-OLED 165Hz panel
    - Sürekli 250nit, tepe parlaklık 1000nit
    - 0.03ms GtG, 1500000:1 kontrast, AG kaplama
    - 10bit, sRGB %100, P3 %99
    - 2x5W (10W) dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Type-C 18W
    - KVM Switch, UHBR 20, OLED koruma
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

