Scythe'nin dahili kasa hoparlörü kullanıma sunuldu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Son kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından hazırladığı kaliteli ve yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Tokyo merkezli donanım üreticisi Scythe'nin bilgisayar kasalarının 5.25" slotları için hazırlanan Kama Bay dahili kasa hoparlöründen daha önce bahsetmiştik. Firmanın SCBS-1000 kod adını verdiği ve özellikle modifikasyon sever kullanıcıların ilgisini çekebilecek hoparlör sonunda Scythe tarafından kullanıma sunuldu. Farklı renk ve tasarımdaki kasalar için Siyah, Beyaz ve Gümüş renk alternatifleri bulunan yeni hoparlör 3 watt'lık stereo ses çıkışına sahip. Ürün üzerinde ek olarak açma-kapama butonu ile ses ayar kontrolcüsü de yer alıyor. Scythe'nin Kama Bay dahili kasa hoparlörü yaklaşık 20$'lık etiket fiyatı ile kullanıma sunuluyor.