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Scythe'nin dahili kasa hoparlörü kullanıma sunuldu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
17,3b
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36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından hazırladığı kaliteli ve yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Tokyo merkezli donanım üreticisi Scythe'nin bilgisayar kasalarının 5.25" slotları için hazırlanan Kama Bay dahili kasa hoparlöründen daha önce bahsetmiştik. Firmanın SCBS-1000 kod adını verdiği ve özellikle modifikasyon sever kullanıcıların ilgisini çekebilecek hoparlör sonunda Scythe tarafından kullanıma sunuldu. Farklı renk ve tasarımdaki kasalar için Siyah, Beyaz ve Gümüş renk alternatifleri bulunan yeni hoparlör 3 watt'lık stereo ses çıkışına sahip. Ürün üzerinde ek olarak açma-kapama butonu ile ses ayar kontrolcüsü de yer alıyor. Scythe'nin Kama Bay dahili kasa hoparlörü yaklaşık 20$'lık etiket fiyatı ile kullanıma sunuluyor.
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junex 10 yıl
valla ben kışın pc yi küçük odaya taşıyorum ve yer sorunum var. benim için bulunmaz nimet. 5.1 leri taşımak bit kadar odada eziyet. demekki her ürürnün bi alıcısı var. hemen eleştirmeye gerek yok :)
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V1CT0RY 11 yıl
Tutmaz bu iş...
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WeNoM 11 yıl
görüntüsü güzelmiş ama gereksiz haber için saol.
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Hoparlör, Kasa
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