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Seagate, FreeAgent GoFlex serisi harici sabit disklerini duyurdu

Seagate, FreeAgent GoFlex serisi harici sabit disklerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Seagate, FreeAgent GoFlex serisi harici sabit disklerini duyurdu
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Dünya'nın önde gelen depolama birimleri üreticilerinden biri olan Seagate, yeni harici sabit disklerini duyurdu. Seagate'in FreeAgent GoFlex ve FreeAgent GoFlex Pro adı altında üreteceği sabit diskler tasarımları ve sundukları arabirim alternatifleriyle dikkat çekiyor zira FreeAgent GoFlex ve FreeAgent GoFlex Pro serisi USB 2.0, USB 3.0, FireWire 400, FireWire 800 ve eSATA arabirimlerini destekliyor. Harici olarak satın alınacak olan çevirici konnektörler sayesinde belirtilen arabirimlerin tümüyle uyumlu olarak çalışan harici sabit diskler 5400 devir dakika ve 7200 devir dakika dönüş hızlarına sahipler.

Seagate, FreeAgent GoFlex serisi 5400 devir dakikalık dönüş hızına sahip olan harici diskler 320GB, 500GB, 750GB ve 1TB kapasitelere sahip olacaklar ve fiyatları sırasıyla 99.99$, 139.99$,179.99$ ve 229$ olacak. Seagate FreeAgent GoFlex Pro serisi 7200 devir dakika dönüş hızına sahip olacak harici diskler ise 500 GB ve 750 GB kapasitelerle 159.99$ ve 199.99$ fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

Seagate, FreeAgent GoFlex serisi harici sabit disklerini duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
değerli yetkili ve ilgililer SAMSUNG 2 TB harir hard diskim var içi bilgi dolu özellikle bilgilerin kurtarılması ve mümkünse hardiskin kulllanılması için yardımınızı desteğinizi rica ediyorum.çünki seagate bana adres olarak veriyor yönlendiriliyorum. garanti süresi var ama çok önemli değil, önemli olan bilgiye erişmem kurtarmam lütfen bana yardım edip yönlendirirseniz memenun kalırım prof.dr. kemal solak gazi üniv
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biuu 9 yıl
Freagent go dünyanın en ince hdd si idi. Bu yeni tasarımlarını incelik üzerine yapmamışlar. Umarım kolay çizilen bir yapıya sahip değillerdir.
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Batuist 9 yıl
disklerden ziyade arabirim kabloları dikkatimi çekti... herbir arabirim için adamlar çözüm üretimişler harika..
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