Seagate, FreeAgent GoFlex serisi harici sabit disklerini duyurdu

Dünya'nın önde gelen depolama birimleri üreticilerinden biri olan Seagate, yeni harici sabit disklerini duyurdu. Seagate'in FreeAgent GoFlex ve FreeAgent GoFlex Pro adı altında üreteceği sabit diskler tasarımları ve sundukları arabirim alternatifleriyle dikkat çekiyor zira FreeAgent GoFlex ve FreeAgent GoFlex Pro serisi USB 2.0, USB 3.0, FireWire 400, FireWire 800 ve eSATA arabirimlerini destekliyor. Harici olarak satın alınacak olan çevirici konnektörler sayesinde belirtilen arabirimlerin tümüyle uyumlu olarak çalışan harici sabit diskler 5400 devir dakika ve 7200 devir dakika dönüş hızlarına sahipler.

Seagate, FreeAgent GoFlex serisi 5400 devir dakikalık dönüş hızına sahip olan harici diskler 320GB, 500GB, 750GB ve 1TB kapasitelere sahip olacaklar ve fiyatları sırasıyla 99.99$, 139.99$,179.99$ ve 229$ olacak. Seagate FreeAgent GoFlex Pro serisi 7200 devir dakika dönüş hızına sahip olacak harici diskler ise 500 GB ve 750 GB kapasitelerle 159.99$ ve 199.99$ fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.