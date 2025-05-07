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    Seagate, 2030’a kadar 100 terabaytlık hard disk geliştirecek

    Teknoloji devi Seagate, artan yapay zeka talebi nedeniyle sabit disklerde kapasiteyi katlıyor. Firma, 2030 yılına kadar 100 terabaytlık hard disk geliştirmek için çalışıyor.

    Seagate, 2030’a kadar 100 terabaytlık hard disk geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Veri depolama devi Seagate, 2030 yılına kadar 100 terabayt kapasitesine sahip bir hard disk sürücüsü (HDD) geliştirmek için kolları sıvıyor. Şirket, bu hedefin yapay zeka talebindeki büyük artışa bağlı olarak veri merkezlerinden gelen güçlü taleple şekillendiğini belirtiyor.

    Seagate, yapay zeka için kapasiteyi katlayacak

    Seagate’in Ticari İcra Direktörü BS Teh, CNBC’ye verdiği demeçte, şirketin şu anki en büyük hard disk sürücüsü olan 36 terabaytlık Exos M modelinin yaklaşık üç katı kapasiteye sahip olan 100 terabaytlık sürücüyü 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

    Yapay zeka veri merkezleri yaygınlaşırken ortaya çıkan inanılmaz büyüklükteki verinin depolanması gerekiyor ve bu yönde artan talep şirketleri daha yüksek kapasiteler inşa etmeye itiyor. OpenAI, Microsoft ve Google gibi şirketlerin geliştirdiği yapay zekaların yükselişiyle birlikte Seagate de kendisini son yıllarda bir yapay zeka oyuncusu olarak konumlandırmış durumda. Zira yapay zeka modelleri -en azından mevcut halleriyle- daha yüksek doğruluk ve verimlilik sağlamak için devasa veri setlerine ihtiyaç duyuyor.

    Ancak, veri merkezlerindeki bu hızlı büyüme çevre üzerinde olumsuz etkiler de bırakıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, bir ChatGPT sorgusu ortalama 2.9 watt-saat enerji tüketiyor; bu, tipik bir Google aramasının yaklaşık 10 katı kadar fazla bir enerji kullanımı anlamına geliyor. Eğer ChatGPT, her gün yapılan 9 milyar internet aramasında kullanılsaydı, yılda yaklaşık 10 teravatt-saatlik ek elektrik tüketimi gerekecekti.

    Teh, Seagate’in bu çevresel endişeleri ele almak için depolama yoğunluğunu artırma ve üretim süreçlerini yenilenebilir enerji kullanarak daha sürdürülebilir hale getirme üzerinde çalıştığını belirtti. Bu bağlamda firma tüm fabrikalarında yenilenebilir enerji kullanımını hedefliyor.

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