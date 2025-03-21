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    Seagate, NVMe HDD'ler üzerinde çalışmaya başladı

    Seagate, HDD’leri PCIe tabanlı bir geleceğe taşımayı planlıyor. Firma, bu değişimle enerjiye aç veri merkezlerinde yapay zeka eğitimi ve çıkarımında daha hızlı ve maliyet uygun depolama vadediyor.
    Seagate, NVMe HDD'ler üzerinde çalışmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Geleneksel sabit disk teknolojisi, yıllardır SSD’lerin gölgesinde kalsa da Seagate, HDD’leri modern veri merkezlerine uygun hale getirmek için radikal bir adım atıyor. Şirket, NVMe protokolünü yüksek kapasiteli sabit disklerle buluşturarak yapay zeka (AI) iş yüklerine daha uygun ve maliyet açısından avantajlı bir depolama çözümü sunmayı hedefliyor.

    NVMe HDD dönemi

    HDD’lerin SSD’lerle aynı performans seviyesine ulaşması pek mümkün görünmese de Seagate, yeni nesil veri merkezlerinde bu sürücülerin daha verimli kullanımını sağlamak için NVMe uyumluluğunu devreye sokuyor. Geleneksel SATA ve SAS bağlantılarından kurtulup PCIe tabanlı bir yapıya geçiş yapan Seagate, bu dönüşümle yapay zeka eğitim ve çıkarım süreçlerinde verilerin daha hızlı erişilmesini sağlamayı planlıyor.

    Seagate, NVMe HDD'ler üzerinde çalışmaya başladı Tam Boyutta Gör
    NVMe tabanlı HDD’ler, mevcut SAS/SATA bağlantılarını koruyarak geriye dönük uyumluluk sağlarken, özel bir host bus adapter (HBA) veya kontrolcüye ihtiyaç duymayacak. Bu sayede NVMe tabanlı yazılım sürücüleri hem HDD’lerle hem de SSD’lerle daha verimli çalışabilecek. Firmaya göre NVMe HDD’ler 10 kat daha verimli bir karbon ayak izi ve 4 kat daha düşük güç tüketimine sahip. Ayrıca terabayt başına "önemli ölçüde" daha düşük maliyetler sunuyor.
    Seagate, NVMe HDD'ler üzerinde çalışmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Seagate’in yenilikçi yaklaşımı, NVMe HDD’lerin doğrudan GPU’lara bağlanmasını da mümkün kılıyor. Geleneksel veri yollarında CPU üzerinden geçen işlemler, zaman zaman darboğazlara neden olurken, doğrudan GPU’ya bağlanan HDD’ler sayesinde büyük veri setleri daha hızlı işlenebilecek. Seagate, bu yeni mimariyle AI modellerinin veri erişim sürelerini düşüreceğini ve genel sistem verimliliğini artıracağını belirtiyor.

    Ayrıca, NVMe over Fabrics (NVMe-oF) teknolojisi sayesinde bu yeni nesil HDD’ler, tamamen dağıtık ve ölçeklenebilir depolama altyapılarının bir parçası haline gelecek. Şirketin yaptığı testlerde, özel NVMe HDD’ler, NVMe SSD’ler, Nvidia BlueField veri işleme birimleri (DPU) ve AIStore yazılımı bir araya getirilerek veri işleme süreçleri optimize edildi. Seagate, bu konsept testlerinde depolama gecikmelerinin azaldığını ve SAS/SATA mimarisinden kaynaklanan verimsizliklerin ortadan kalktığını iddia ediyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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