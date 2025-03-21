Seagate, NVMe HDD'ler üzerinde çalışmaya başladı

HDD’lerin SSD’lerle aynı performans seviyesine ulaşması pek mümkün görünmese de Seagate, yeni nesil veri merkezlerinde bu sürücülerin daha verimli kullanımını sağlamak için NVMe uyumluluğunu devreye sokuyor. Geleneksel SATA ve SAS bağlantılarından kurtulup PCIe tabanlı bir yapıya geçiş yapan Seagate, bu dönüşümle yapay zeka eğitim ve çıkarım süreçlerinde verilerin daha hızlı erişilmesini sağlamayı planlıyor.
Ayrıca, NVMe over Fabrics (NVMe-oF) teknolojisi sayesinde bu yeni nesil HDD’ler, tamamen dağıtık ve ölçeklenebilir depolama altyapılarının bir parçası haline gelecek. Şirketin yaptığı testlerde, özel NVMe HDD’ler, NVMe SSD’ler, Nvidia BlueField veri işleme birimleri (DPU) ve AIStore yazılımı bir araya getirilerek veri işleme süreçleri optimize edildi. Seagate, bu konsept testlerinde depolama gecikmelerinin azaldığını ve SAS/SATA mimarisinden kaynaklanan verimsizliklerin ortadan kalktığını iddia ediyor.
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!