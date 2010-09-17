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Ses basıncını azaltarak duyma kaybını önleyen kulaklık: dB Logic SPL2

Ses dalgasını analiz eden ve dalgayı bozmadan sesi kısıp basıncı azaltan kullaklıklar sağlık ve zevk arasındaki ince dengeyi kuramaya yardımcı oluyor.
8 yıl
23,9b
1
20
Çevre Birimleri
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Yüksek sesli müzik dinlemek gerçekten büyük bir zevk ama uzun süreli etkileri arasında kalıcı duyma kaybı kaçınılmaz. Sırf bu yüzden çoğu mp3 player ses sınırlaması ile Avrupa'da satılabiliyor çünkü AB'nin bu konuda ciddi kısıtlamaları var fakat forumlarımızdaki kullanıcıların basit bir firmware değişikliği ile bu sınırlamaları kaldırabildiğini biliyoruz.

Kalıcı duyma kaybına yol açan en büyük neden ise sesin yüksekliğinden çok sesin yarattığı basınç. Bu basıncı düşüren dB Logic SPL2 kulaklık bunu hem pil gerektirmeden hem de çok az bir fark yaratarak yapıyor. Yurt dışı fiyatları ise oldukça uygun çocuklar için 39.99$ iken büyükler için 29.99$'dan 39.99$'a kadar değişen fiyatlar mevcut. Set pembe, mavi, siyah ve gümüş renklerinde satışa sunuluyor.

db Logic SPL2 kulaklık özellikleri ;

  • Patenli SPL2 teknolojisi
  • Hoparlör boyutu ? 38mmk
  • Frekans aralığı ? 20Hz-20KHz
  • Sürücü direnci ? 32 Ohms
  • Maks. Giriş gücü? 100mW
  • Kablo Boyutu ? 1.4m
  • Konekttör tipi ? 3.5mm

Yaptığı şey ise ses dalgasını analiz edip dalgayı bozmadan sesi kısarak fazla basınç oluşturmasına izin vermemesi. Bunu yaparken diğer markalara göre en büyük fark ise pilsiz çalışabilmesi olarak gösteriliyor.


http://www.cyberindian.net/2010/09/17/db-logic-introduces-spl2-sound-pressure-level-limiting-headphones-and-earphones/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
bende kulakiçi kulaklıklardan dolayı yüksek miktarda işitme kaybı var. ama sağır olana kadarda kaliteli sesten vazgeçeceğimi sanmam. ama bu ürün gerçekten sesi bozmadan uygun değerlerde bana verebilirse 40 dolar değil 400 dolarda verilir yani.
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Speed_Passion 7 yıl
Philips SBC-HC8440 Kulaklık var bende,Bu kulaklıktata benzer bir özellik var.
Aynı şekilde basıncı azaltıyor.Sandığım kadarıyla sistem şu şekilde;
Herkes sesi kısıyor sanmış bu yüzden neden alayım fln demişler fakat
Bunu bir ekolayzır gibi düşünürsek müzikten müziğe tiz mid bas değerleri
farklı kulaklıkta Bunu algılayarak fazla gelen basıncı kısıyor,yani tüm sesi
değil belirli db aralığını düşürüyor.
Benim Düşüncem bu.
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ertugrulkirac 7 yıl
bunu ürünü alıyormuşsun 1 ay sonra kalıcı duyma sorunu yaşıyormusun:D
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miko_miko 8 yıl
Sesin basıncı olmazki
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The@Thing 8 yıl

miko_miko

Sesin basıncı olmazki

nasıl olmaz bizi bilgilendirirmisin
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The@Thing 8 yıl

miko_miko

Sesin basıncı olmazki

seni çok kötü kandırmışlar:)
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fuckulteli 8 yıl

miko_miko

Sesin basıncı olmazki


Sesin oluşturduğu basıncın en basit örneği konser alanındayken sesin yapmış olduğu basınçla iç organlardaki titreşimin hissedilmesi ve sanki göğsümüzün üzerine birşey bastırılıyormuş gibi hissedişimiz olabilir.
Hoparlöre elimizi uzatınca elimiz üzerinde bir etki hissederiz, sesin şiddedi arttıkça uyguladığı basınç artıyor.
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murettep 8 yıl
antibiyotikli kulaklık da bekliyorum kulaktaki bakteri miktarı yarım saatte 7 katına çıksın istemiyorum :D duyurulur... :D
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The@Thing 8 yıl
güzel bi şey sağlık açısından fakat ben müziği kaliteli bir şekilde duyamadıktan sonra niye müzik dinlim ki zaten kulaklığın değerleri bana dandik geldi
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.:snek:. 8 yıl
39,99$ vermeden deneyebileceğimiz bir yer varsa mhamdko lütfen söyle :D
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keleminabi 8 yıl
Üreticiler ürünlerini satmak için her yolu deniyor.
Romatizmaya da iyi geliyor mu acaba bu alet.

İştime kaybı istemiyorsanız daha az ses ile dinlersiniz.
İşitme kaybı tüm duyma eşiği boyunca her (frekans aralığında) yerde olabilir.
ses basıncıymış, pil kullanmıyormuş... neymiş teknik terimler sokuşturularak insanları keklemenin alemi yok.

Bazen toplu taşıma araçlarında rastlıyorum vatandaşın yanındayım ben bile müziği rahat duyuyorum. Ses o kadar açılıp dinlenirmi, bazılarının kulağının kendileri için dahi hiç değeri yok.
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mhamadko 8 yıl
.:snek:.

39,99$ vermeden deneyebileceğimiz bir yer varsa mhamdko lütfen söyle :D



MediaMarkt veya Electroworld'da kulakliklari deneyebilirsiniz, kendi playerlarinizla bile, oraya gelince denersiniz



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hakanr 8 yıl
he he he he he he süpersin mhamadko :D
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mhamadko 8 yıl
denemeden ses kalitesinin nasil oldugunu bildiniz ya, helal olsun diyorum.
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Batuist 8 yıl
sesi kısarak fazla basınç oluşmasına izin vermiyor demişsiniz haberde.. iyide sesi kıssın diye neden bir alete para veriyim ki.. kullandığım cihazın sesini kısarım o taktirde..
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FRAPS 8 yıl
Hem yüksek seste dinleyip hemde kulağı basınçtan koruyorsa o zaman bu kulaklık iş yapar
Ama ikisi birden nasıl olacak orasını anlamadım
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.:snek:. 8 yıl
Rinnegan doğru söylüyor... Ama öte yandan ses kalitesini düşüren bir kulaklığı piyasaya sürmezlerdi
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