Ses basıncını azaltarak duyma kaybını önleyen kulaklık: dB Logic SPL2

Yüksek sesli müzik dinlemek gerçekten büyük bir zevk ama uzun süreli etkileri arasında kalıcı duyma kaybı kaçınılmaz. Sırf bu yüzden çoğu mp3 player ses sınırlaması ile Avrupa'da satılabiliyor çünkü AB'nin bu konuda ciddi kısıtlamaları var fakat forumlarımızdaki kullanıcıların basit bir firmware değişikliği ile bu sınırlamaları kaldırabildiğini biliyoruz.
Kalıcı duyma kaybına yol açan en büyük neden ise sesin yüksekliğinden çok sesin yarattığı basınç. Bu basıncı düşüren dB Logic SPL2 kulaklık bunu hem pil gerektirmeden hem de çok az bir fark yaratarak yapıyor. Yurt dışı fiyatları ise oldukça uygun çocuklar için 39.99$ iken büyükler için 29.99$'dan 39.99$'a kadar değişen fiyatlar mevcut. Set pembe, mavi, siyah ve gümüş renklerinde satışa sunuluyor.
db Logic SPL2 kulaklık özellikleri ;
- Patenli SPL2 teknolojisi
- Hoparlör boyutu ? 38mmk
- Frekans aralığı ? 20Hz-20KHz
- Sürücü direnci ? 32 Ohms
- Maks. Giriş gücü? 100mW
- Kablo Boyutu ? 1.4m
- Konekttör tipi ? 3.5mm
Yaptığı şey ise ses dalgasını analiz edip dalgayı bozmadan sesi kısarak fazla basınç oluşturmasına izin vermemesi. Bunu yaparken diğer markalara göre en büyük fark ise pilsiz çalışabilmesi olarak gösteriliyor.
http://www.cyberindian.net/2010/09/17/db-logic-introduces-spl2-sound-pressure-level-limiting-headphones-and-earphones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı şekilde basıncı azaltıyor.Sandığım kadarıyla sistem şu şekilde;
Herkes sesi kısıyor sanmış bu yüzden neden alayım fln demişler fakat
Bunu bir ekolayzır gibi düşünürsek müzikten müziğe tiz mid bas değerleri
farklı kulaklıkta Bunu algılayarak fazla gelen basıncı kısıyor,yani tüm sesi
değil belirli db aralığını düşürüyor.
Benim Düşüncem bu.
nasıl olmaz bizi bilgilendirirmisin
seni çok kötü kandırmışlar:)
Sesin oluşturduğu basıncın en basit örneği konser alanındayken sesin yapmış olduğu basınçla iç organlardaki titreşimin hissedilmesi ve sanki göğsümüzün üzerine birşey bastırılıyormuş gibi hissedişimiz olabilir.
Hoparlöre elimizi uzatınca elimiz üzerinde bir etki hissederiz, sesin şiddedi arttıkça uyguladığı basınç artıyor.
Romatizmaya da iyi geliyor mu acaba bu alet.
İştime kaybı istemiyorsanız daha az ses ile dinlersiniz.
İşitme kaybı tüm duyma eşiği boyunca her (frekans aralığında) yerde olabilir.
ses basıncıymış, pil kullanmıyormuş... neymiş teknik terimler sokuşturularak insanları keklemenin alemi yok.
Bazen toplu taşıma araçlarında rastlıyorum vatandaşın yanındayım ben bile müziği rahat duyuyorum. Ses o kadar açılıp dinlenirmi, bazılarının kulağının kendileri için dahi hiç değeri yok.
MediaMarkt veya Electroworld'da kulakliklari deneyebilirsiniz, kendi playerlarinizla bile, oraya gelince denersiniz
Ama ikisi birden nasıl olacak orasını anlamadım