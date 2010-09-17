Ses basıncını azaltarak duyma kaybını önleyen kulaklık: dB Logic SPL2

Yüksek sesli müzik dinlemek gerçekten büyük bir zevk ama uzun süreli etkileri arasında kalıcı duyma kaybı kaçınılmaz. Sırf bu yüzden çoğu mp3 player ses sınırlaması ile Avrupa'da satılabiliyor çünkü AB'nin bu konuda ciddi kısıtlamaları var fakat forumlarımızdaki kullanıcıların basit bir firmware değişikliği ile bu sınırlamaları kaldırabildiğini biliyoruz.

Kalıcı duyma kaybına yol açan en büyük neden ise sesin yüksekliğinden çok sesin yarattığı basınç. Bu basıncı düşüren dB Logic SPL2 kulaklık bunu hem pil gerektirmeden hem de çok az bir fark yaratarak yapıyor. Yurt dışı fiyatları ise oldukça uygun çocuklar için 39.99$ iken büyükler için 29.99$'dan 39.99$'a kadar değişen fiyatlar mevcut. Set pembe, mavi, siyah ve gümüş renklerinde satışa sunuluyor.

db Logic SPL2 kulaklık özellikleri ;

Patenli SPL2 teknolojisi

Hoparlör boyutu ? 38mmk

Frekans aralığı ? 20Hz-20KHz

Sürücü direnci ? 32 Ohms

Maks. Giriş gücü? 100mW

Kablo Boyutu ? 1.4m

Konekttör tipi ? 3.5mm

Yaptığı şey ise ses dalgasını analiz edip dalgayı bozmadan sesi kısarak fazla basınç oluşturmasına izin vermemesi. Bunu yaparken diğer markalara göre en büyük fark ise pilsiz çalışabilmesi olarak gösteriliyor.

http://www.cyberindian.net/2010/09/17/db-logic-introduces-spl2-sound-pressure-level-limiting-headphones-and-earphones/