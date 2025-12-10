Giriş
    Razer Boomslang geri dönüyor: 20. yıl özel sürümü tanıtıldı

    Razer, 2000'lerin başında PC oyunculuğuna yön veren Boomslang serisini modern donanımla yeniden canlandırıyor. 20. yıl özel sürümü, gelişmiş sensörleri ve koleksiyon değerli tasarımıyla geliyor.

    Razer Boomslang geri dönüyor: 20. yıl özel sürümü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Razer, oyun aksesuarları arasında simge hâline gelen Boomslang serisini 20. yıl özel sürümüyle yeniden canlandırıyor. 1999'da tanıtılan ilk Boomslang, 2000 DPI sensörü ile PC oyunculuğu için tasarlanmış ilk fare olarak kabul edilmişti. Yeni duyurulan Razer Boomslang 20th Anniversary Edition (20. yıl özel sürümü) ise, orijinal modelin tasarım DNA'sını korurken donanım tarafında güncel standartları benimsiyor.

    Razer Boomslang geliyor

    Razer Boomslang, Focus Pro 45K Gen-2 optik sensörünü taşıyor ve 45.000 DPI seviyesine kadar hassasiyet sunuyor. Fare, kablosuz bağlantıda 8.000 Hz polling rate desteği sunuyor ve bu değer Razer'ın en üst seviye modelleriyle aynı çizgide. Ayrıca dayanıklılık için 100 milyon tıklama ömrüne sahip optik anahtarlar tercih edilmiş durumda.

    Fare, şeffaf gövde yapısına ek olarak PU deri kaplı ana tuşlarla nostaljik bir etki yaratıyor. 9 bölgeli Chroma RGB aydınlatma ise alt kısımda yer verilmiş. Cihaz, kablosuz şarj desteği sunan Mouse Dock Pro ile birlikte geliyor. Razer'ın sınırlı üretim stratejisi bu modelde daha belirgin.

    Boomslang 20th Anniversary Edition, yalnızca 1.337 adet üretilecek ve her bir ünite seri numarasıyla birlikte gelecek. Razer, modelin dünya genelinde koleksiyonerlere hitap edeceğini belirtiyor. Razer Boomslang'in fiyatı ise henüz paylaşılmadı.

