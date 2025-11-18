Samsung, şık ve metal kasalı yeni kablosuz klavyesini tanıttı

Samsung Smart Keyboard özellikleri
Samsung Smart Keyboard isimli ürün, şık metal bir gövdeyle geliyor. Klavyede numerik tuşlar yer almıyor. 19 mm tuş hareket mesafesiyle dizüstü klavyelerin basma hissini kullanıcılara sunuyor. Ancak klavyede arkadan aydınlatma olmadığı için karanlık ortamlarda kullanılmaya uygun değil.
280,3 x 111,5 x 4,3 mm boyutlara ve 218,4 g ağırlığa sahip olan Samsung Smart Keyboard, "uzun pil ömrü" sunan düğme tipinde bir pil (CR2032) ile çalışıyor. Ancak Samsung, pil ömrü hakkında bir rakam belirtmiyor. Klavye, ABD'de 110 dolar, Avrupa'da 100 euro fiyattan satışa sunuluyor.