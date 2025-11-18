Samsung, şık ve metal kasalı yeni kablosuz klavyesini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung yeni kablosuz klavyesini tanıttı. Galaxy dizüstü bilgisayarlar, telefonlar ve tabletlerle kullanılmak için üretilen klavye, Bluetooth özelliği olan diğer cihazlarla da çalışabiliyor.

Samsung Smart Keyboard özellikleri

Samsung Smart Keyboard isimli ürün, şık metal bir gövdeyle geliyor. Klavyede numerik tuşlar yer almıyor. 19 mm tuş hareket mesafesiyle dizüstü klavyelerin basma hissini kullanıcılara sunuyor. Ancak klavyede arkadan aydınlatma olmadığı için karanlık ortamlarda kullanılmaya uygun değil.

Tam Boyutta Gör Üç cihazla eşleşebilen klavyede, bu cihazlar arasında geçiş yapmak için özel bir tuş yer alıyor. Aynı zamanda yapay zeka asistanını çağırmak ve masaüstü DeX moduna geçmek için özel tuşlar da klavyede bulunuyor. Üst sırada medya oynatma kontrolleri, ses kontrolleri, Android kullanıcı arayüzünde gezinme (Ana Ekran ve Görev Değiştirici) ve çalışma alanı değiştirici için düğmeler yer alıyor. F1, F2 ve F3 tuşlarını favori uygulamalar için kısayol olarak atamak da mümkün.

280,3 x 111,5 x 4,3 mm boyutlara ve 218,4 g ağırlığa sahip olan Samsung Smart Keyboard, "uzun pil ömrü" sunan düğme tipinde bir pil (CR2032) ile çalışıyor. Ancak Samsung, pil ömrü hakkında bir rakam belirtmiyor. Klavye, ABD'de 110 dolar, Avrupa'da 100 euro fiyattan satışa sunuluyor.

