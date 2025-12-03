Giriş
    Anker, 100W şarj destekli 13'ü 1 arada dock istasyonunu tanıttı

    Anker, 13'ü 1 arada Nano Docking Station modelini piyasaya sürdü. Bu çok yönlü istasyon, istenildiğinde çıkarılıp ayrı kullanılabilen, kredi kartı boyutlarında bir 6'sı 1 arada mini hub ile geliyor.

    Anker, 100W şarj destekli 13'ü 1 arada dock istasyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Anker, modüler yapısıyla dikkat çeken yeni 13'ü 1 arada Nano Docking Station modelini piyasaya sürdü. Bu çok yönlü istasyon, istenildiğinde çıkarılıp ayrı kullanılabilen, kredi kartı boyutlarında bir 6'sı 1 arada mini hub ile geliyor. Ürün Anker’in resmi sitesinde 149,99 dolardan satışa sunuluyor.

    Anker Nano 13-in-1 Docking Station özellikleri

    Nano Dock, iki HDMI çıkışı ve bir DisplayPort bağlantısıyla toplam üç harici ekran desteği sunuyor. DisplayPort 1.4 ve Display Stream Compression (DSC) destekleyen cihazlarda 4K 60Hz görüntü aktarımına olanak tanıyor. Windows işletim sisteminde üç monitörün hepsini genişletilmiş modda kullanmak mümkünken, macOS’te yalnızca bir ekran genişletme yapılabiliyor, diğerleri yansıtma olarak çalışıyor.

    Anker, 100W şarj destekli 13'ü 1 arada dock istasyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Cihaza entegre gelen mini hub; 7.5W USB-C bağlantı portu, 4.5W USB-A portu, 4K 60Hz destekli HDMI çıkışı, SD ve microSD kart yuvaları ve biri güç girişi biri bilgisayara bağlantı için olmak üzere iki adet USB-C portu içeriyor. Güç girişi portu 100W’a kadar USB-C PD şarj desteği sunarken, bilgisayara bağlanan USB-C portu hem veri iletimini sağlıyor hem de dizüstü bilgisayara 85W’a kadar güç aktarabiliyor. Hub, dock’tan çıkarıldığında bağımsız olarak çalışabildiği için mobil kullanım için oldukça uygun. Anker, bu çıkarma işlemini kolaylaştırmak için özel bir çıkarma düğmesi de eklemiş.
    Anker, 100W şarj destekli 13'ü 1 arada dock istasyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ana dock ise daha fazla bağlantı seçeneği barındırıyor. 100W güç sağlayan bir USB-C host portu, iki USB-C portu, üç adet USB-A portu, iki HDMI çıkışı, bir DisplayPort, Gigabit Ethernet bağlantısı, 3.5 mm ses jakı ve SD/TF kart okuyucuları bulunuyor. Ünite, kutudan çıkan 140W adaptörle besleniyor.

    Anker Nano Dock, USB-C üzerinden DP Alt Modu ve USB-C Power Delivery destekleyen birçok dizüstü bilgisayarla uyumlu çalışıyor. Windows 10/11 ve macOS 13.5 ve üzeri sürümlere destek sunuluyor. 10Gbps’e kadar veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor ve aynı anda hem dizüstü bilgisayarları hem de diğer cihazları şarj edebiliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/12/03/anker-nano-13-in-1-docking-station-launched-specs-price/ https://www.anker.com/products/a83c3-13-in-1-docking-station-with-built-in-hub?irclickid=T%3AvxvYVxLxycRk2RaGV-ZVYyUkpTB91RXToW3s0&irgwc=1&afsrc=1&utm_source=impact&utm_medium=affiliate&utm_campaign=482924&variant=45906851856534
