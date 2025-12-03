Anker, 100W şarj destekli 13'ü 1 arada dock istasyonunu tanıttı

Nano Dock, iki HDMI çıkışı ve bir DisplayPort bağlantısıyla toplam üç harici ekran desteği sunuyor. DisplayPort 1.4 ve Display Stream Compression (DSC) destekleyen cihazlarda 4K 60Hz görüntü aktarımına olanak tanıyor. Windows işletim sisteminde üç monitörün hepsini genişletilmiş modda kullanmak mümkünken, macOS’te yalnızca bir ekran genişletme yapılabiliyor, diğerleri yansıtma olarak çalışıyor.
Anker Nano Dock, USB-C üzerinden DP Alt Modu ve USB-C Power Delivery destekleyen birçok dizüstü bilgisayarla uyumlu çalışıyor. Windows 10/11 ve macOS 13.5 ve üzeri sürümlere destek sunuluyor. 10Gbps’e kadar veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor ve aynı anda hem dizüstü bilgisayarları hem de diğer cihazları şarj edebiliyor.