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Sharp 68" LED TV ile endüstrideki ilk 4 renk filtreli modelini duyurdu

Sharp, Quad Pixel ile dünyanın bütün renklerini ekranlara taşıyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu yıl düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarı'nda (CES 2010), 3D teknoloji ağırlıklı ürünler bol bol sergilendi ve tanıtıldı, 3D destekli TV'ler, monitörler ve projeksiyon cihazları tanıtıldı fakat 3D furyasında dünyanın tanınan televizyon üreticilerinden olan Sharp'ın adı pek geçmemişti. Sharp, bu eksiği endüstride ilk olarak tanıttığı 4 renk filtreli 68" LED TV modeli ile giderecek gibi görünüyor.

Sharp firması geliştirdiği Quad Pixel teknolojisi ile RGB (red, green, blue) renk filtrelerine Y (yellow) renk filtresini ekleyerek bu tanımı RGBY olarak değiştirdi. Dünyada ilk olan 4 renk filtreleme teknolojisi ile bu 4 rengin birleşimi ile 1 trilyondan fazla renk sunacağı ve renk gamutunun genişletileceği söyleniyor. Böylelikle harici bir destek olmaksızın insan gözünün neredeyse bütün renkleri görebileceği ifade ediliyor.

UltraBrilliant edge-lit Aquos LED LCD TV serisi olarak isimlendirilen bu ürünlerin boyutlarının 40 inç ve 68 inç arası olduğu belirtiliyor. Sharp, LE920 ve LE820 serisi olarak sınıflandırdığı modellerin sadece 1.6 inç kalınlığında olduğu belirtiliyor. LE920 serisi TV'lerde 240 Hz tazeleme oranı sağlayan AquoMotion 240 teknolojisi kullanıyor zira tazeleme oranının LE820 ve LE810 modellerinde 120Hz olarak belirlendiği söyleniyor. Sharp üretmiş olduğu bütün Aquos LED LCD TV modellerinde, Netflix üzerinden video aktarımı yapabilen Aquos Net adlı programın en son sürümünü kullanıyor.

Sharp'ın tanıttığı bu yeni LED TV serisinin bağlantı özelliklerine bakacak olursak;

  • 4 HDMI giriş - HDMI kanalları arasında geçişteki gecikmeyi engelleyen Instaport tekniği kullanılıyor
  • 1080p component video girişi
  • Hızlı internet için ethernet girişi
  • Müzik ve fotoğraflara ulaşabilmek için USB portu (LE820/810)
  • PC girişi

Sharp'ın geliştirdiği 4 renk filtreleme özellikli LED TV'lerin çıkış tarihi ve fiyatları şu şekilde belirtildi

  • LC-68LE920UN (Mayıs ayından itibaren piyasada olacak, fiyat bilgilendirmesi yok)
  • LC-60LE920UN (Mayıs ayından itibaren piyasada olacak, fiyat bilgilendirmesi yok)
  • LC-52LE920UN (Mayıs ayından itibaren piyasada olacak, fiyat bilgilendirmesi yok)
  • LC-60LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $3,999.99)
  • LC-52LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,999.99)
  • LC-46LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,399.99)
  • LC-40LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,199.99)
  • LC-60LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $3,499.99)
  • LC-52LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,599.99)
  • LC-46LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,099.99)
  • LC-40LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $1,799.99)

 

Kaynak:

Cnet

 


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mahçup 8 yıl
bu dört renkli televizyonu yada vizyontele yi kullananınız varmı acep
yorumlarınız nedir bukadar paraya değermi
piyasada elini sallasan adamdan çok televizyon var elini sallasan tv ye değer
samsung 100 tane modeli var
panas... 100 ayrı modeli var
şarp aynı
pilips aynı 100 ayrı medeli var
tosh..aynı
hısense aynı
arçelik
vestel
lg
daha sayımmı

sanyo
sony

bunların herbirinin ayrı ayrı büssürü modeli var

allah yardımcmız olsun

inek gibi sağılıyoruz

öyle bir sistem oturtmuşlarki

belki 20 sene sonranın modelleri hazır ama

yavaş yavaş bizleri sağıyorlar

bunlar anlaşmalılar

piyasaları paylaşmışlar

yok 500000 / 1 kontrast

yok 000001 m saniye tepki

yok bilmemde

yok 3 d

amannnnn bıktırdılar

inanın bu yazıyı yazarken bile angarla iş yapıyormuşum gibime geliyor

ticaret canım ticaret hemde uluslararası büyük ticaret milyar dolarlar ticareti

ama bu oyun böyle devam eder gider

bundan 1 kaç sene önce panasonıc txp42g20e plasma tv 3000 tl civarındaydı bugün

1400 tl civarında

eee 3000 tlye alan adamın suçu ne fatma gülün suçu ne hesabı..

ben aldım 1400 tl ye

diğeri aldı 3000 tlye

neyse uzun lafın kısası

çıkan modeli en az 1-2 sene sonra almak gerekiyor benim anladığım kadarıyla

yoksa bu sisteme göre öpülüyoruz

haa paran çok milyardesin zenginsin

bastırırsın parayı 5000 tl 8000 tl falan

alırsın o başka lafım olamaz ama

yazık günah bizlere verilen fazla paralara

memleketimize ülkemize .....................

saygılarla

hepinizin ramazan ayı hayırlara vesile olur inşallah
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bons@i 9 yıl

LesEnfantsTerribles

4 HDMI giriş - HDMI kanalları arasında geçişteki gecikmeyi engelleyen Instaport tekniği kullanılıyor


bu tam süper haber


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albani 9 yıl
Konu daha geniş biçimde+Sharp Baclit-LED olarakta;ilgili Sharp başlığında devam etmektedir!

CRT zamanındaki Pany nin "Quntrix" tekniği gibi bu RGBY sistemi


++
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler
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Am@deus 9 yıl
Sharp rgb tarih yaptı
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Batuist 9 yıl
yalnız bugünkü tüm sistemdler renk bilgisini sadece RGB olarak taşıyorken bu ürün sanal olarak bir algoritma kullanarak yellow için bir renk tonu atamak zorunda..4 kanal için kameralarında çekimleri 4 kanal üzerinden yapması gerekiyorki gerçek 4 renk derinliği sunabilsin.
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TELESCOPE 9 yıl
Sharp'ın tanıttığı bu yeni LED TV serisinin bağlantı özelliklerine bakacak olursak; ayrıntılı olarak verilmiş zaten,paylaşım için teşekkürler
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