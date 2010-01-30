Sharp 68" LED TV ile endüstrideki ilk 4 renk filtreli modelini duyurdu

Bu yıl düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarı'nda (CES 2010), 3D teknoloji ağırlıklı ürünler bol bol sergilendi ve tanıtıldı, 3D destekli TV'ler, monitörler ve projeksiyon cihazları tanıtıldı fakat 3D furyasında dünyanın tanınan televizyon üreticilerinden olan Sharp'ın adı pek geçmemişti. Sharp, bu eksiği endüstride ilk olarak tanıttığı 4 renk filtreli 68" LED TV modeli ile giderecek gibi görünüyor.
Sharp firması geliştirdiği Quad Pixel teknolojisi ile RGB (red, green, blue) renk filtrelerine Y (yellow) renk filtresini ekleyerek bu tanımı RGBY olarak değiştirdi. Dünyada ilk olan 4 renk filtreleme teknolojisi ile bu 4 rengin birleşimi ile 1 trilyondan fazla renk sunacağı ve renk gamutunun genişletileceği söyleniyor. Böylelikle harici bir destek olmaksızın insan gözünün neredeyse bütün renkleri görebileceği ifade ediliyor.
UltraBrilliant edge-lit Aquos LED LCD TV serisi olarak isimlendirilen bu ürünlerin boyutlarının 40 inç ve 68 inç arası olduğu belirtiliyor. Sharp, LE920 ve LE820 serisi olarak sınıflandırdığı modellerin sadece 1.6 inç kalınlığında olduğu belirtiliyor. LE920 serisi TV'lerde 240 Hz tazeleme oranı sağlayan AquoMotion 240 teknolojisi kullanıyor zira tazeleme oranının LE820 ve LE810 modellerinde 120Hz olarak belirlendiği söyleniyor. Sharp üretmiş olduğu bütün Aquos LED LCD TV modellerinde, Netflix üzerinden video aktarımı yapabilen Aquos Net adlı programın en son sürümünü kullanıyor.
Sharp'ın tanıttığı bu yeni LED TV serisinin bağlantı özelliklerine bakacak olursak;
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4 HDMI giriş - HDMI kanalları arasında geçişteki gecikmeyi engelleyen Instaport tekniği kullanılıyor
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1080p component video girişi
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Hızlı internet için ethernet girişi
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Müzik ve fotoğraflara ulaşabilmek için USB portu (LE820/810)
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PC girişi
Sharp'ın geliştirdiği 4 renk filtreleme özellikli LED TV'lerin çıkış tarihi ve fiyatları şu şekilde belirtildi
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LC-68LE920UN (Mayıs ayından itibaren piyasada olacak, fiyat bilgilendirmesi yok)
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LC-60LE920UN (Mayıs ayından itibaren piyasada olacak, fiyat bilgilendirmesi yok)
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LC-52LE920UN (Mayıs ayından itibaren piyasada olacak, fiyat bilgilendirmesi yok)
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LC-60LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $3,999.99)
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LC-52LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,999.99)
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LC-46LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,399.99)
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LC-40LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,199.99)
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LC-60LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $3,499.99)
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LC-52LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,599.99)
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LC-46LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,099.99)
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LC-40LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $1,799.99)
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yorumlarınız nedir bukadar paraya değermi
piyasada elini sallasan adamdan çok televizyon var elini sallasan tv ye değer
samsung 100 tane modeli var
panas... 100 ayrı modeli var
şarp aynı
pilips aynı 100 ayrı medeli var
tosh..aynı
hısense aynı
arçelik
vestel
lg
daha sayımmı
sanyo
sony
bunların herbirinin ayrı ayrı büssürü modeli var
allah yardımcmız olsun
inek gibi sağılıyoruz
öyle bir sistem oturtmuşlarki
belki 20 sene sonranın modelleri hazır ama
yavaş yavaş bizleri sağıyorlar
bunlar anlaşmalılar
piyasaları paylaşmışlar
yok 500000 / 1 kontrast
yok 000001 m saniye tepki
yok bilmemde
yok 3 d
amannnnn bıktırdılar
inanın bu yazıyı yazarken bile angarla iş yapıyormuşum gibime geliyor
ticaret canım ticaret hemde uluslararası büyük ticaret milyar dolarlar ticareti
ama bu oyun böyle devam eder gider
bundan 1 kaç sene önce panasonıc txp42g20e plasma tv 3000 tl civarındaydı bugün
1400 tl civarında
eee 3000 tlye alan adamın suçu ne fatma gülün suçu ne hesabı..
ben aldım 1400 tl ye
diğeri aldı 3000 tlye
neyse uzun lafın kısası
çıkan modeli en az 1-2 sene sonra almak gerekiyor benim anladığım kadarıyla
yoksa bu sisteme göre öpülüyoruz
haa paran çok milyardesin zenginsin
bastırırsın parayı 5000 tl 8000 tl falan
alırsın o başka lafım olamaz ama
yazık günah bizlere verilen fazla paralara
memleketimize ülkemize .....................
saygılarla
hepinizin ramazan ayı hayırlara vesile olur inşallah
CRT zamanındaki Pany nin "Quntrix" tekniği gibi bu RGBY sistemi
++