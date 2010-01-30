Sharp 68" LED TV ile endüstrideki ilk 4 renk filtreli modelini duyurdu

Bu yıl düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarı'nda (CES 2010), 3D teknoloji ağırlıklı ürünler bol bol sergilendi ve tanıtıldı, 3D destekli TV'ler, monitörler ve projeksiyon cihazları tanıtıldı fakat 3D furyasında dünyanın tanınan televizyon üreticilerinden olan Sharp'ın adı pek geçmemişti. Sharp, bu eksiği endüstride ilk olarak tanıttığı 4 renk filtreli 68" LED TV modeli ile giderecek gibi görünüyor.

Sharp firması geliştirdiği Quad Pixel teknolojisi ile RGB (red, green, blue) renk filtrelerine Y (yellow) renk filtresini ekleyerek bu tanımı RGBY olarak değiştirdi. Dünyada ilk olan 4 renk filtreleme teknolojisi ile bu 4 rengin birleşimi ile 1 trilyondan fazla renk sunacağı ve renk gamutunun genişletileceği söyleniyor. Böylelikle harici bir destek olmaksızın insan gözünün neredeyse bütün renkleri görebileceği ifade ediliyor.

UltraBrilliant edge-lit Aquos LED LCD TV serisi olarak isimlendirilen bu ürünlerin boyutlarının 40 inç ve 68 inç arası olduğu belirtiliyor. Sharp, LE920 ve LE820 serisi olarak sınıflandırdığı modellerin sadece 1.6 inç kalınlığında olduğu belirtiliyor. LE920 serisi TV'lerde 240 Hz tazeleme oranı sağlayan AquoMotion 240 teknolojisi kullanıyor zira tazeleme oranının LE820 ve LE810 modellerinde 120Hz olarak belirlendiği söyleniyor. Sharp üretmiş olduğu bütün Aquos LED LCD TV modellerinde, Netflix üzerinden video aktarımı yapabilen Aquos Net adlı programın en son sürümünü kullanıyor.

Sharp'ın tanıttığı bu yeni LED TV serisinin bağlantı özelliklerine bakacak olursak;

4 HDMI giriş - HDMI kanalları arasında geçişteki gecikmeyi engelleyen Instaport tekniği kullanılıyor

1080p component video girişi

Hızlı internet için ethernet girişi

Müzik ve fotoğraflara ulaşabilmek için USB portu (LE820/810)

PC girişi

Sharp'ın geliştirdiği 4 renk filtreleme özellikli LED TV'lerin çıkış tarihi ve fiyatları şu şekilde belirtildi

LC-68LE920UN (Mayıs ayından itibaren piyasada olacak, fiyat bilgilendirmesi yok)

LC-60LE920UN (Mayıs ayından itibaren piyasada olacak, fiyat bilgilendirmesi yok)

LC-52LE920UN (Mayıs ayından itibaren piyasada olacak, fiyat bilgilendirmesi yok)

LC-60LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $3,999.99)

LC-52LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,999.99)

LC-46LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,399.99)

LC-40LE820UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,199.99)

LC-60LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $3,499.99)

LC-52LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,599.99)

LC-46LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $2,099.99)

LC-40LE810UN (Mart ayından itibaren piyasada olacak, $1,799.99)

Kaynak:

Cnet