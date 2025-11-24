Sharp, yeni Mini-LED TV serisini tanıttı: Orta segment, premium özellikler

Tam Boyutta Gör Sharp, bu ayın sonlarında satışa sunulacak olan yeni Aquos MiniLED JP7000 serisi 4K TV'lerini tanıttı. Seri 50, 55, 65 ve 75 inç boyutlarında geliyor.

Sharp Aquos MiniLED JP7000 MiniLED TV özellikleri

Tam Boyutta Gör Sharp Aquos JP7000 serisi, kontrollü karartma bölgelerine yerleştirilmiş yüzlerce küçük LED'den oluşan MiniLED arka aydınlatma kullanıyor. Bu tasarım, ekranın parlak ve karanlık alanlarının bağımsız olarak ayarlanmasını sağlayarak kontrastı artırıyor. Ayrıca, TV'nin hem karanlık odalarda hem de aydınlık yaşam alanlarında iyi performans göstermesine yardımcı olan yüksek parlaklık sunuyor. QLED Quantum Dot katmanı, renk doğruluğunu artırıyor ve renk aralığını genişleterek DCI-P3 ve BT.2020 gamının büyük bir bölümünü kapsıyor. Sharp, izleyicilerin daha canlı renkler, daha akıcı geçişler ve gerçekçi tonlar göreceğini söylüyor.

TV'ler, Dolby Vision ve HDR10'u destekliyor. Dolby Vision, her kare için parlaklığı ve rengi ayarlamak üzere dinamik meta veriler kullanır; bu da hem parlak hem de karanlık nesneler içeren sahnelerde detayların korunmasına yardımcı olur. Sharp'ın Aquos Smooth Motion özelliği, aksiyon sahnelerinde bulanıklığı azaltmayı ve netliği korumayı hedefliyor ancak yenileme hızı 60 Hz ile sınırlandırılmış. Televizyon, neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip.

Sharp, TV’lere Harman Kardon tarafından ayarlanmış iki adet 12 W hoparlörlü bir sistem yerleştirmiş. Dolby Atmos desteği de mevcut. Arka panel, HDMI (eARC özellikli) ve USB gibi standart bağlantıları sunuyor. Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth’u destekliyor.

Arayüze Google TV güç veriyor. Netflix, YouTube, Google Play Filmler ve TV ve Amazon Prime Video gibi popüler uygulamalar yüklü geliyor. Google Asistan da sesle içerik aramak, çalma listelerini yönetmek veya akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için dahili olarak var. TV, telefondaki Google TV uygulamasıyla da kontrol edilebiliyor. Mobil cihazlar veya bilgisayardan video, uygulama, fotoğraf ve daha fazlasını aktarmak için Google Cast özelliği de mevcut.

Sharp, 50, 55, 65 ve 75 inç boyut seçeneğiyle yeni Mini LED TV Aquos MiniLED JP7000 serisinin fiyat bilgisini paylaşmadı.

