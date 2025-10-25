Japon elektronik devi Sharp, ilk aracının güncel halini paylaştı

LDK+ adı verilen konsept, 2024 yılındaki prototipe kıyasla üretime daha yakın bir tasarım sergiliyor. Artık klasik bir minivan oranlarına sahip olan araç, bu ayın sonunda Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilenecek.
Ön kısımda Sharp yazısı ve dörtlü far grubunu saran LED ışık imzasıyla çerçeve benzeri bir tasarıma yer verilmiş. Aracın genel tasarımı ise oldukça sade. Yan tarafta kayar arka kapıların dikkat çektiği aracın sol tarafında B sütununun bulunmadığı göze çarpıyor. Geleneksel aynalar ve kapı kolları ise konseptin üretime yaklaştığını gösteriyor.
Paylaşılan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla direksiyon tam ortada ve ön tarafta sadece sürücü koltuğu bulunuyor. Bu koltuk arkaya doğru dönebiliyor. Katlanabilir masalı bir konsol, üç yolcu kapasiteli arka sıra ve ambiyans aydınlatması da dikkat çeken detaylar arasında.
Araç, Sharp’ın AIoT platformunu ve Foxconn'un altyapısını kullanıyor. Evdeki cihazlarla (beyaz eşyalar, klimalar, çamaşır makineleri) iletişim kurup entegre bir şekilde çalışabiliyor.
Sharp, elektrik motoru ve batarya paketi gibi teknik detayları henüz açıklamadı. Detaylar 30 Ekim'de Japonya Mobility Show'da açıklanacak.