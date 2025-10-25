Giriş
    Japon elektronik devi Sharp, ilk aracının güncel halini paylaştı

    Yeni haliyle tam olarak minivan ölçülerine ve tasarımına kavuşan Sharp LDK+ konsepti, 2027'de yollara çıkacak Foxconn Model A ile aynı platformu kullanıyor.      

    Japon elektronik devi Sharp, ilk aracının güncel halini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Yıllardır elektronik ürünleriyle tanıdığımız şirketlerin elektrikli araç pazarına yönelik ilgisi giderek artıyor. Japon elektronik devi Sharp da bu şirketler arasında yer alıyor. Şirket bu kez elektrikli minivan konseptinin çok daha geliştirilmiş bir versiyonuyla karşımızda.

    LDK+ adı verilen konsept, 2024 yılındaki prototipe kıyasla üretime daha yakın bir tasarım sergiliyor. Artık klasik bir minivan oranlarına sahip olan araç, bu ayın sonunda Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilenecek.

    Ön kısımda Sharp yazısı ve dörtlü far grubunu saran LED ışık imzasıyla çerçeve benzeri bir tasarıma yer verilmiş. Aracın genel tasarımı ise oldukça sade. Yan tarafta kayar arka kapıların dikkat çektiği aracın sol tarafında B sütununun bulunmadığı göze çarpıyor. Geleneksel aynalar ve kapı kolları ise konseptin üretime yaklaştığını gösteriyor.

    Paylaşılan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla direksiyon tam ortada ve ön tarafta sadece sürücü koltuğu bulunuyor. Bu koltuk arkaya doğru dönebiliyor. Katlanabilir masalı bir konsol, üç yolcu kapasiteli arka sıra ve ambiyans aydınlatması da dikkat çeken detaylar arasında.

    Japon elektronik devi Sharp, ilk aracının güncel halini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Sharp, LDK+’yı park halindeyken bir “oturma odasının uzantısı” olarak konumlandırıyor. Orijinal konseptteki dev 65 inç ekran kaldırılmış olsa da güncellenen modelde arka koltuk üstüne yerleştirilmiş projeksiyon ve açılır kapanır bir ekran bulunuyor. Böylece kabin, mobil sinema veya uzaktan çalışma alanına dönüşebiliyor.

    Araç, Sharp’ın AIoT platformunu ve Foxconn'un altyapısını kullanıyor. Evdeki cihazlarla (beyaz eşyalar, klimalar, çamaşır makineleri) iletişim kurup entegre bir şekilde çalışabiliyor.

    Sharp, elektrik motoru ve batarya paketi gibi teknik detayları henüz açıklamadı. Detaylar 30 Ekim’de Japonya Mobility Show’da açıklanacak.

