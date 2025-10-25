Japon elektronik devi Sharp, ilk aracının güncel halini paylaştı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Yıllardır elektronik ürünleriyle tanıdığımız şirketlerin elektrikli araç pazarına yönelik ilgisi giderek artıyor. Japon elektronik devi Sharp da bu şirketler arasında yer alıyor. Şirket bu kez elektrikli minivan konseptinin çok daha geliştirilmiş bir versiyonuyla karşımızda.

LDK+ adı verilen konsept, 2024 yılındaki prototipe kıyasla üretime daha yakın bir tasarım sergiliyor. Artık klasik bir minivan oranlarına sahip olan araç, bu ayın sonunda Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilenecek.

Ön kısımda Sharp yazısı ve dörtlü far grubunu saran LED ışık imzasıyla çerçeve benzeri bir tasarıma yer verilmiş. Aracın genel tasarımı ise oldukça sade. Yan tarafta kayar arka kapıların dikkat çektiği aracın sol tarafında B sütununun bulunmadığı göze çarpıyor. Geleneksel aynalar ve kapı kolları ise konseptin üretime yaklaştığını gösteriyor.

BMW iX3'e yoğun talep: 2026'daki üretim, talebi karşılayamıyor 3 sa. önce eklendi

Paylaşılan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla direksiyon tam ortada ve ön tarafta sadece sürücü koltuğu bulunuyor. Bu koltuk arkaya doğru dönebiliyor. Katlanabilir masalı bir konsol, üç yolcu kapasiteli arka sıra ve ambiyans aydınlatması da dikkat çeken detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör Sharp, LDK+’yı park halindeyken bir “oturma odasının uzantısı” olarak konumlandırıyor. Orijinal konseptteki dev 65 inç ekran kaldırılmış olsa da güncellenen modelde arka koltuk üstüne yerleştirilmiş projeksiyon ve açılır kapanır bir ekran bulunuyor. Böylece kabin, mobil sinema veya uzaktan çalışma alanına dönüşebiliyor.

Araç, Sharp’ın AIoT platformunu ve Foxconn'un altyapısını kullanıyor. Evdeki cihazlarla (beyaz eşyalar, klimalar, çamaşır makineleri) iletişim kurup entegre bir şekilde çalışabiliyor.

Sharp, elektrik motoru ve batarya paketi gibi teknik detayları henüz açıklamadı. Detaylar 30 Ekim’de Japonya Mobility Show’da açıklanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Japon elektronik devi Sharp, ilk aracının güncel halini paylaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: