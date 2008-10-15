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SilverStone Clear CMOS modülü hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özellikle yüksek performans segmenti için hazırlanan iddialı pek çok anakartta güç ve reset'e ek olarak Clear CMOS butonuna da yer verildiğini biliyoruz. Anakart BIOS'unun fabrika ayarlarına geri alınmasını sağlayan bu buton (veya jumper), özellikle farklı BIOS konfigürasyonlarını deneyen hız aşırtma tutkunları tarafından sık sık kullanılırken, anakart üzerindeki konumu gereği ancak uzay montaj veya açık sistem kurulumlarında kullanılabiliyor.

SilverStone ise bu noktada devreye girerek, dikkat çekici yeni bir modül hazırlamış. Firma Clear CMOS adı verilen uzatma kartı ile kullanıcılara, kasalarını açmadan hızlı bir şekilde Clear CMOS yapabilmelerini hedefliyor. Anahtar yardımıyla anakart üzerindeki jumperları kullandığı söylenen yeni modülün pazardaki pek çok anakart ile de uyumlu olduğu belirtilirken fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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01Mrt 11 yıl
evet ben anakartıma yapmıştım kendim...
benim fikrimi çalımışlar... :D
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akifdu 11 yıl
Asus Rampage Formula modelinde var bu buton...Kasanin arkasinda...
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DARTH_BLACK 11 yıl
Fiyat olarak makul olursa eski tip butonsuz anakartlara takılabilir.
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CaSsErDoDo 11 yıl
uzay montaj ı yapan adam dediğin elle yapar:D bunlar adamı bozar:D
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Chembond 11 yıl

Orjinalden alıntı: dodocan

uzay montaj ı yapan adam dediğin elle yapar:D bunlar adamı bozar:D


Elle derken
Tornavida falan kullanalım bari


Birde zaten cmos clear yapacak adam kasayı açıpta birşeyler yapan adamdır zaten
Normal kullanıcı dur bi resetleyim demezki
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WinteR 11 yıl
Çok basit birşey zaten, anakartlarda cmos reset jump'ını reset swict kablosuna takıyordum, çok pratik.
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