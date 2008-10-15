SilverStone Clear CMOS modülü hazırladı

Özellikle yüksek performans segmenti için hazırlanan iddialı pek çok anakartta güç ve reset'e ek olarak Clear CMOS butonuna da yer verildiğini biliyoruz. Anakart BIOS'unun fabrika ayarlarına geri alınmasını sağlayan bu buton (veya jumper), özellikle farklı BIOS konfigürasyonlarını deneyen hız aşırtma tutkunları tarafından sık sık kullanılırken, anakart üzerindeki konumu gereği ancak uzay montaj veya açık sistem kurulumlarında kullanılabiliyor.

SilverStone ise bu noktada devreye girerek, dikkat çekici yeni bir modül hazırlamış. Firma Clear CMOS adı verilen uzatma kartı ile kullanıcılara, kasalarını açmadan hızlı bir şekilde Clear CMOS yapabilmelerini hedefliyor. Anahtar yardımıyla anakart üzerindeki jumperları kullandığı söylenen yeni modülün pazardaki pek çok anakart ile de uyumlu olduğu belirtilirken fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.