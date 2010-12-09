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SilverStone'dan HTPC'ler için yeni kasa: Milo ML03

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,2b
1
4
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone'dan HTPC'ler için yeni kasa: Milo ML03
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SilverStone medya bilgisayarları için hazırladığı yeni kasa modeli Milo ML03'ü duyurdu. Oturma odalarını hedef alan HTPC'ler için hazırlanan kasa, 440 mm x 105 mm x 340 mm boyutlarında olup yapısında 0.8mm SECC çelik malzeme kullanılıyor. Bir adet 5.25-inç, bir adet 2.5-inç ve iki adet 3.5mm sürücü yuvasına sahip Milo ML03, dört adet düşük profilli PCI slotu ile geliyor ve soğutma için aynı anda dört adet 80mm fanın kullanılmasına olanak tanıyor.

Ön kısmına iki adet USB 3.0 portunun konumlandırıldığı SilverStone Milo ML03'ün yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

SilverStone'dan HTPC'ler için yeni kasa: Milo ML03
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SilverStone'dan HTPC'ler için yeni kasa: Milo ML03
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metcat 8 yıl
Bu ürüne uygun ekran kartı tavsiyesi verebilecek olan var mı? 0,5 - 1 cm le istediğim ekran kartları uymadı bir türlü :/
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berkaylive 8 yıl
500 w bi güç kaynağı ufak bi anakart bi i7 bide hd 6xxx giriş seviyesi bi ekran kartıyla mükemmel
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shadow006 8 yıl
Bu ne böyle makarna süzgeci gibi, 6 ay sonra içindeki sistem çektiği tozdan dolayı çalışamaz hale gelir.
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Batuist 8 yıl
bence bu gibi kasalarda daha fazla giriş çıkış portunun tercih edilmesi lazım.. hafıza kartı okuyucusu, usb, optik ses çıkışı mic. vs.... bu kasa bu yönden çok fakir...!!
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