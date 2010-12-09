SilverStone'dan HTPC'ler için yeni kasa: Milo ML03

SilverStone medya bilgisayarları için hazırladığı yeni kasa modeli Milo ML03'ü duyurdu. Oturma odalarını hedef alan HTPC'ler için hazırlanan kasa, 440 mm x 105 mm x 340 mm boyutlarında olup yapısında 0.8mm SECC çelik malzeme kullanılıyor. Bir adet 5.25-inç, bir adet 2.5-inç ve iki adet 3.5mm sürücü yuvasına sahip Milo ML03, dört adet düşük profilli PCI slotu ile geliyor ve soğutma için aynı anda dört adet 80mm fanın kullanılmasına olanak tanıyor.

Ön kısmına iki adet USB 3.0 portunun konumlandırıldığı SilverStone Milo ML03'ün yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.