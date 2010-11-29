Şirketlere Yüzde 40 İndirimli ESET Koruması

Dünyanın en çok kullanılan antivirüs programlarını geliştiren ESET, kurumsal kullanıcılara önemli bir yılsonu firsatı sunuyor. Yılbaşına kadar devam eden kampanya çevçevesinde, üç yıllık lisanslı ürün alan işletmelere yüzde 40'a varan oranda fiyat avantajı sağlanıyor.

Sezgisel tarama özelliği ThreatSense® ile antivirüs sektörüne farklı ve proaktif bir yaklaşım getiren ESET, şirketlere yüzde 40 varan orandaki fiyat avantajıyla önümüzdeki üç yılı boyunca virüs, truva atı, solucan gibi zararlı yazılımlara karşı güvenlik sunuyor.

ESET NOD32 Antivirus ve ESET Smart Security'nin kurumsal versiyonlarını (Business Edition) tercih ederek üç yıllık kullanım lisansı alan şirketler, böylece hem güvenlik hem maliyet hem de zaman avantajı sağlamış oluyor.

Bugün tüm dünyada 135 milyon kişi tarafından kullanılan ESET antivirüs ürünleri, Türkiye'de ve dünyada, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen bilgisayar güvenlik çözümlerinin başında geliyor.

ESET ürünlerinin avantajları

Tüm dünyadaki yeni ve bilinmeyen tehditleri tespit edebilen ThreatSense® akıllı sezgisel tarama özelliği sayesinde çok katmanlı proaktif koruma sunan ESET antivirüs yazılımları, piyasadaki en az sistem kaynağı tüketimini sağlıyor. Yazılımlar sürekli güncellenen yapısı, hızlı dosya tarama özelliği ve minimum false-positive (hatalı tespit) ile maksimum tespit özelliği ile öne çıkıyor.

Fiyatlar yüzde 40 fiyat avantajlı

ESET NOD32 Antivirus Business Edition Kullanıcı Sayısı 1+5 1+10 1+15 1+20 Liste Fiyatı 3 Yıllık $541 $771 $1.121 $1.471 Kampanya Fiyatı 3 Yıllık $350 $450 $650 $850 ESET Smart Security Business Edition Kullanıcı Sayısı 1+5 1+10 1+15 1+20 Liste Fiyatı 3 Yıllık $676 $963 $1.401 $1.839 Kampanya Fiyatı 3 Yıllık $450 $550 $850 $1.100

Fiyatlar üç yıllık lisans için geçerlidir.

Fiyatlara KDV dahil edilmemiştir.

Kampanya 31.12.2010 tarihine kadar geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için www.eset.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ESET NOD32 Antivirus 4.2 Business Edition

ThreatSense® motoru üzerine kurulu ESET NOD32 Antivirus 4.2; virüs, trojan, worm, adware, spyware, phishing, rootkit ve diğer internet tabanlı tehditlere karşı koruma sağlıyor. ESET NOD32 Antivirus en az sistem kaynağı ile en üstün korumayı sunuyor.

ESET Smart Security 4.2 Business Edition

Kullanıcılara son nokta koruması sağlayan tam anlamıyla entegre bir malware çözümü. Güçlü ThreatSense® motoruna sahip ESET NOD32 Antivirus ile özel üretim güvenlik duvarı ve anti-spam filtresini bütünleştiren ESET Smart Security 4.2, internet kaynaklı tehditleri engellemek amacı ile sürekli uyanık durumda.

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