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    Sonunda oldu! SONY 8K kamerası A1'i duyurdu (Sohbet tadında video)

    1 sa.
    380
    24
    Video Kameralar
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    Onurhan Keskin
    Video Editörü
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    Sony'nin yeni kamerası A1 hakkında söyleşisi Youtube kanalımızda ve Donanım Haber sitemizde yayında, 8K artık yaygınlaşmaya başlıyor,kamera sektörü yeniden canlanmaya başladı!

    Sony dün paylaştığı görselle yeni bir A serisi yani Alpha serisi kamera duyuracağını açıkladı, yeni A serisi için daha önce hiç görmediğiniz cinsten dercesine bir paylaşım gibi görünüyordu.

    Tabii hâl böyle olunca Sony'den beklenen 8K kamera müjdesi mi geliyor derken,geldi.

    Bu videomuzda 8K Kameralar hakkında hızlı bir söyleşi yapmaya çalıştık umarım beğenirsiniz.

    Lütfen düşüncelerinizi,bilgilerinizi paylaşmayı unutmayınız,bilgi paylaştıkça eksilmez aksine çoğalır.

    Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.

    SONY A1 8K Örnek Video 



    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Onurhan61 (Onurhan Keskin) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar selamlar, ürünün fiyatı açıklandı 6500$ olarak belirlendi,A7S3 3500$= TR fiyatı 45k? bu mantıktan yola çıkarsak A1'in tahmini TR fiyatının 90K? civarında olacağını düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    fotifoti (foti ) 15 dk. ( Mesaj Silindi ) Onurhan61
    Koray Birand değilsem ki son baktığımda değildim almak için sebeb yok. Koray bey de red varken bunu neden tercih etsin o da ayrı mesele
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