Sonunda oldu! SONY 8K kamerası A1'i duyurdu (Sohbet tadında video)

Sony'nin yeni kamerası A1 hakkında söyleşisi Youtube kanalımızda ve Donanım Haber sitemizde yayında, 8K artık yaygınlaşmaya başlıyor,kamera sektörü yeniden canlanmaya başladı!

Sony dün paylaştığı görselle yeni bir A serisi yani Alpha serisi kamera duyuracağını açıkladı, yeni A serisi için daha önce hiç görmediğiniz cinsten dercesine bir paylaşım gibi görünüyordu.



Tabii hâl böyle olunca Sony'den beklenen 8K kamera müjdesi mi geliyor derken,geldi.



Bu videomuzda 8K Kameralar hakkında hızlı bir söyleşi yapmaya çalıştık umarım beğenirsiniz.



Lütfen düşüncelerinizi,bilgilerinizi paylaşmayı unutmayınız,bilgi paylaştıkça eksilmez aksine çoğalır.



Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.



SONY A1 8K Örnek Video