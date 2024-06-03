DJI Mini 4 Pro: Uçuş Deneyiminizi Yeni Bir Seviyeye Taşıyın

Dji Mini 4 Pro Lisans belgesi gerektirmeden dronu kullanabilmenize izin veriyor. Kutu içerisinde neler var? Sizler için kutu içeriğindeki tüm ürünleri birçok açıdan yorumlandı.

DJI Mini 4 Pro, kompakt ve hafif tasarımıyla öne çıkan, güçlü görüntüleme ve gelişmiş engel algılama yeteneklerine sahip bir drone. Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için ideal olan Mini 4 Pro, havadan nefes kesici çekimler yapmanızı ve unutulmaz anları ölümsüzleştirmenizi sağlıyor.

Mini 4 Pro'nun Özellikleri:

Hafif ve Taşınabilir: 249 gram ağırlığıyla, Mini 4 Pro birçok ülkede kayıtsız uçuşa izin verilen drone kategorisine giriyor. Bu sayede, yasal prosedürlerle uğraşmadan havadan çekimler yapabilirsiniz.

249 gram ağırlığıyla, Mini 4 Pro birçok ülkede kayıtsız uçuşa izin verilen drone kategorisine giriyor. Bu sayede, yasal prosedürlerle uğraşmadan havadan çekimler yapabilirsiniz. Güçlü Görüntüleme: 48MP fotoğraflar ve 4K/60fps-4K/100fps videolar çekebilen Mini 4 Pro, her detayı net ve canlı bir şekilde yakalar. HDR modu ile zorlu ışık koşullarında bile mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.

48MP fotoğraflar ve 4K/60fps-4K/100fps videolar çekebilen Mini 4 Pro, her detayı net ve canlı bir şekilde yakalar. HDR modu ile zorlu ışık koşullarında bile mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. Gelişmiş Engel Algılama: Mini 4 Pro, her açıdan engel algılama sağlayan üç yönlü engel sensörlerine sahip. Bu sayede, uçuş sırasında daha güvenli ve keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Mini 4 Pro, her açıdan engel algılama sağlayan üç yönlü engel sensörlerine sahip. Bu sayede, uçuş sırasında daha güvenli ve keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Geniş Uçuş Menzili: 20 km'ye kadar uzanan FHD video aktarım mesafesi ile Mini 4 Pro, görüntü kontrolünü her zaman elinizde tutmanızı sağlar.

20 km'ye kadar uzanan FHD video aktarım mesafesi ile Mini 4 Pro, görüntü kontrolünü her zaman elinizde tutmanızı sağlar. Uzun Uçuş Süresi: 34 dakikaya kadar uzanan uçuş süresi ile Mini 4 Pro, tek seferde daha geniş alanları keşfetmenize ve daha uzun videolar çekmenize imkan verir.

34 dakikaya kadar uzanan uçuş süresi ile Mini 4 Pro, tek seferde daha geniş alanları keşfetmenize ve daha uzun videolar çekmenize imkan verir. Kolay Kullanım: DJI Fly uygulaması ile Mini 4 Pro'yu kontrol etmek oldukça kolay. Sezgisel arayüzü ve otomatik uçuş modları sayesinde, drone kullanma deneyimi olmayanlar bile kolayca havadan çekimler yapabilir.

Mini 4 Pro ile Neler Yapabilirsiniz?

Muhteşem manzaraların fotoğraflarını ve videolarını çekin.

Seyahatlerinizin ve maceralarınızın anılarını ölümsüzleştirin.

Mülkünüzün veya işletmenizin havadan çekimlerini yapın.

Filmler, müzik videoları ve reklamlar için havadan çekimler gerçekleştirin.

Doğayı ve vahşi yaşamı yeni bir bakış açısıyla keşfedin.

DJI Mini 4 Pro, havacılığa yeni başlamak veya uçuş deneyiminizi yeni bir seviyeye taşımak isteyenler için mükemmel bir seçim. Kompakt ve hafif tasarımı, güçlü görüntüleme yetenekleri ve gelişmiş engel algılama özellikleri ile Mini 4 Pro, size unutulmaz havadan çekimler sunacak.

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