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    Kamerası şaşırtıcı, peki alınır mı? “Honor 70 incelemesi”

    Bu videoda Honor 70'i inceliyoruz. Hoş tasarımı, 6.67 inç büyük ekranı, Snapdragon 778G+ ile her koşulda akıcı kalabilmesi ve Sony IMX800 sensörlü kamerasıyla tercih edilir mi? Detaylar videoda.      

    Bu videoda Honor 70'i inceliyoruz. Hoş tasarımı, 6.67 inç büyük ekranı, Snapdragon 778G+ ile her koşulda akıcı kalabilmesi ve Sony IMX800 sensörlü kamerasıyla tercih edilir mi? Detaylar videoda.

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