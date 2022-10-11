Kamerası şaşırtıcı, peki alınır mı? “Honor 70 incelemesi”

Bu videoda Honor 70'i inceliyoruz. Hoş tasarımı, 6.67 inç büyük ekranı, Snapdragon 778G+ ile her koşulda akıcı kalabilmesi ve Sony IMX800 sensörlü kamerasıyla tercih edilir mi? Detaylar videoda.

Bu videoda Honor 70'i inceliyoruz. Hoş tasarımı, 6.67 inç büyük ekranı, Snapdragon 778G+ ile her koşulda akıcı kalabilmesi ve Sony IMX800 sensörlü kamerasıyla tercih edilir mi? Detaylar videoda.

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