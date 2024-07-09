Sora'ya rakip mi geliyor? Kling ne kadar iddialı?

Kling adlı yeni bir yapay zeka video modeli, OpenAI'nin Sora'sını bu yılın başlarında ilk duyurulduğunda öne çıkaran özelliklerin çoğunu sunuyor gibi görünüyor.

Önce Sora’nın ne olduğunu bir hatırlayalım: Sora basit bir komut isteminden şaşırtıcı derecede gerçekçi videolar oluşturmasıyla gündeme gelmişti ve tahmin edebileceğiniz gibi Sora’yı yapan şirket OpenAI. Sora hala halkın kullanımına açılmadı. Bir test grubu tarafından olası riskleri ve kötü kullanım alanları belirleniyor.

Çinli video platformu şirketi Kuaishou tarafından geliştirilen Kling’in özellikleri arasında daha uzun video nesilleri, geliştirilmiş hareket, daha iyi istem takibi ve çoklu çekim sekansları yer alıyor. Sora'nın aksine, Kling'in halihazırda bir bekleme listesi aracılığıyla kullanıcılara sunulduğu görülüyor.