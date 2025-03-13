AI Günlükleri | Manus depremi, Google'ı katlayan Çinli kuantum bilgisayarı ve daha fazlası

"AI Günlükleri" video serimizin bu haftaki bölümünde Çinli şirketlerin başarıları başta olmak üzere yapay zeka dünyasındaki son gelişmeleri, yeni teknolojileri ve dikkat çeken haberleri bulabilirsiniz

Bu hafta yapay zeka dünyasında neler oldu? Çin'den gelen yeni AI ajanı Manus, Google'ın yapay zeka modu, dünyanın ilk sentetik biyolojik zekası ve daha fazlası! Yapay zeka teknolojilerindeki son gelişmeleri sizler için derledik. Eğer yapay zeka dünyasında neler olup bittiğini merak ediyorsanız, bu videoyu kaçırmayın!

Bu Haftanın Öne Çıkan Gelişmeleri:

Çin'den Yeni AI Ajanı: Manus

Çin, yapay zeka alanında bir kez daha dengeleri değiştirebilecek bir adım attı. Manus adlı AI ajanı, kendi başına düşünebilen ve aynı anda 50 farklı görevi yerine getirebilen bir yapay zeka olarak tanıtıldı. Bu gelişme, Çin'in Batılı rakiplerine karşı bir adım öne geçtiğini gösteriyor. Google Arama Motoruna Yapay Zeka Modu Ekliyor

Google, arama motoruna yapay zeka modu eklemeye hazırlanıyor. Bu yeni mod, ChatGPT benzeri bir işleyişe sahip olacak ve kullanıcılara yapay zeka tarafından oluşturulmuş cevaplar sunacak. Ayrıca, Google'ın rakibi DuckDuckGo da Duck.ai adlı yeni bir platformla kullanıcıların farklı chatbot'ları anonim olarak kullanmasına imkan tanıyor. Çin'in Yeni Kuantum Bilgisayarı: Zuchongzhi-3

Çin, 105 qubit'lik Zuchongzhi-3 adlı kuantum bilgisayarını tanıttı. Bu bilgisayar, Google'ın süper bilgisayarından bir milyon kat daha hızlı hesaplama yapabiliyor. Bu gelişme, Çin'in teknoloji yarışında ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Dünyanın İlk Sentetik Biyolojik Zekası: CL1

Cortical Labs, insan kök hücrelerinden yetiştirilen nöronlara dayanan dünyanın ilk ticari biyolojik bilgisayarı CL1'i tanıttı. Bu sistem, insan beyninin işlevlerini taklit edebiliyor ve yapay zekanın evriminde önemli bir aşama olarak kabul ediliyor. Alibaba'nın Büyük Dil Modeli: QwQ-32B

Alibaba, yeni büyük dil modeli QwQ-32B'yi tanıttı. Bu model, sadece 32 milyar parametreyle eğitilmiş olmasına rağmen, akıl yürütme ve matematik problemleri çözme konularında DeepSeek-R1 ile benzer bir performans sergiliyor. OpenAI'dan Yüksek Fiyatlı AI Ajanları

OpenAI, gelişmiş AI ajanlarını kullanmak isteyen şirketlerden aylık 20 bin dolar talep edecek. Bu ajanlar, özellikle yazılımcılar ve araştırmacılar için büyük kolaylık sağlayabilir. Nvidia'nın Zorlu Haftası

ABD ve Çin arasındaki gerilim, Nvidia hisselerini de vurdu. Çin'e uygulanan GPU ambargosunun sıkılaştırılması, Nvidia'nın hisselerinde yüzde 5'lik bir düşüşe neden oldu. Yeni İnsansı Robot: Adam Robot

Çin merkezli PNDbotics, Adam Robot adını verdiği yeni bir insansı robot tanıttı. Adam Robot'un hareket kabiliyeti ve eklemli elleri dikkat çekti. Amazon'un Yapay Zeka Destekli Dublajı

Amazon Prime Video, yapay zeka destekli dublaj programını test etmeye başladı. Bu sistem, izleyicilerin dublajı olmayan yapımları farklı dillerde izlemesine olanak tanıyor. Yeni AI Video Araçları

Tencent, HunyuanVideo i2V'yi tanıttı.

LumaAI, Ray2 Flash'ı piyasaya sürdü.

Google, Whisk Animate'i tanıttı.

Pika'ya yeni özellikler eklendi.

Hedra Studio, Character-3 adlı video üretme aracını tanıttı.

Kısa Kısa Gelişmeler:

OpenAI, GPT-4.5'i ChatGPT Plus abonelerine sundu.

Anthropic, 3.5 milyar dolar yatırım aldı.

Grok'un sesli modu iOS kullanıcılarına ücretsiz sunuldu.

Microsoft, Copilot'u yeniledi.

Opera, "AI Browser Operator"ı tanıttı.

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