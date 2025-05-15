AI Günlükleri | Yapay zekanın yalan söylemesi engellenemiyor! Netflix'ten yeni AI hamlesi

Yapay zeka dünyasının son bombası: Halüsinasyonlar, Yalanlar(!) artıyor! Kar güden şirket olayım derken sıkıntıya giren OpenAI'ın 3 milyar dolarlık satın alımı, Gemini 2.5 Pro ve daha fazlası burada!

Yapay zeka dünyasında bu hafta yaşanan tüm gelişmeleri derledik! OpenAI'ın kurumsal yapısındaki çarpıcı değişimler, "kamu yararına çalışan şirket" statüsüne geçiş ve 3 milyar dolarlık Windsurf satın almasının perde arkası bu bölümde. Ayrıca yapay zekaların akıllandıkça daha fazla halüsinasyon ürettiğini gösteren New York Times raporu ve OpenAI modellerinin %48'e varan hata oranlarını analiz ediyoruz.

Google'ın yeni Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) modeli neler yapabiliyor? Hayvan seslerini insan diline çeviren Baidu'nun devrim niteliğindeki teknolojisi gerçekten işe yarıyor mu? Amazon'un dokunma hissi olan robotu Vulcan, depo operasyonlarını nasıl değiştirecek? Netflix'in yapay zeka destekli arama özelliği kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek?

Video üretim dünyasını değiştiren HeyGen'in Avatar 4 ve Higgsfield'ın Effects Mix teknolojileri hakkında detaylı bilgiler veriyoruz. Nvidia'nın ücretsiz ve ultra hızlı deşifre aracı Parakeet ve yazılımcılar için geliştirilen diğer AI araçlarına dair tüm yenilikler bu videoda.

Yapay zekanın artan enerji ihtiyacı için Google'ın nükleer tesislere yaptığı yatırımlar ve eski CEO Eric Schmidt'in uzayda veri merkezi kurma planlarını irdeliyoruz. Anthropic CEO'sunun "yapay zekayı yaratanlar bile tam olarak nasıl çalıştığını anlamıyor" açıklamasının sektöre etkilerini değerlendiriyoruz.

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