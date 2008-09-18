Sparkle düşük profilli GeForce 9400GT modellerini duyurdu

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Sparkle'ın GeForce 9400GT'ye yönelik çalışmaları devam ediyor. Firma GDDR3 bellek kullanan modellerinden sonra şimdiyse özellikle HTPC'lere yönelik olarak hazırladığı düşük profilli (Low Profile) yeni GeForce 9400GT modellerini duyurdu.

Standart modellere göre çok daha kompakt yapıda olan ayrıca hem pasif hem de aktif varyasyonları bulunan GeForce 9400GT LP sersinin 4 üyesi bulunuyor ki bunlar; SF-PX94GT512U2LP-HP, SF-PX94GT512U2LP-HM, SF-PX94GT1024U2LP-HP Passive ve SF-PX94GT1024U2LP-HM Passive.

Nvidia'nın G96 gpu'sunu kullanan yeni modeller sadece 60mm yükseliğindeler ve şık tasarımlı HTPC kasalar ile uyum sıkıntısı olmadan kullanılabildikleri belirtiliyor. 128-bit bellek veri yolunu destekleyen ve 16x paralel işlem birimiyle gelen yeni modeller yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar.

Saat hızlarına baktığımızda grafik işlemcileri 550MHz, paralel işlem birimleri 1400MHz ve bellekleri de 1400MHz'de görev yapan yeni modellerin üzerinde D*Sub ve DVI konnektörleri yer alıyor. Modeline göre 512MB veya 1GB GDDR2 bellek ile gelen düşük profilli yeni modellerin önümüzdeki günlerde 100$ altı etiket fiyatıyla kullanıma sunulmaları bekleniyor.

http://www.sparkle.com.tw/