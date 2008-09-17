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Sparkle GDDR3 bellekli 4 yeni GeForce 9400GT hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle GDDR3 bellekli 4 yeni GeForce 9400GT hazırladı
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Nvidia'nın giriş seviyesi için hazırladığı ve geçtiğimiz günlerde duyurduğu GeForce 9400GT'ye bellek takviyesi. AMD-ATi'nin ay sonunda duyurmayı planladığı RV710 tabanlı Radeon HD 4300/4500 serisine karşı pozisyonlarını güçlendirmek isteyen partner firmalar GDDR3 bellekli GeForce 9400GT modellerini arka arkaya duyuruyorlar.

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın "exclusive" partnerlerinden biri olan Sparkle, GDDR3 bellekli dört yeni GeForce 9400GT modeli hazırladı. Firmanın giriş seviyesinde yer alan yeni modelleri; SF-PX94GT512D3-HP, SF-PX94GT512D3-HM, SF-PX94GT512D3-HP Passive ve SF-PX94GT512D3-HM Passive.

Nvidia'nın G96 kod adlı grafik işlemcisini kullanan ve 128-bit bellek veri yolunu destekleyen yeni modellerin üzerinde 1400MHz'de görev yapan 16x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlemcisi 550MHz'de çalışan yeni modellerin bellek saat hızları açıklanmamakla birlikte 800MHz GDDR2 bellek ile gelen modellere göre daha hızlı olacağı kesin.

Sparkle'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunacağı GDDR3 bellekli GeForce 9400GT modellerinin fiyatları hakkında henüz net bir açıklama yapılmış değil.


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arda1811 11 yıl
Nvidia aceleci bir çalım oldu
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GktgyS 11 yıl
ben artık bınların danışıklı dövüş yaptığına inanmaya başladım bi ara 8800 efsanesi vardı şimdide 4850 bi ati bi nvidia

yani istese az daha iyisini yapıp 4670 i falan geçebilir

haber için teşekkürler
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alibotan 11 yıl
nVıdıa nın bu modellerını kımsenın alıcagını sanmıyorum ATI daha gelısmıs teknolojıyle uretıyor ve cok daha başarılı kartları var bu sınıfta...

Haber için tsk erdı abı...
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