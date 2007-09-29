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Sparkle'dan overclocklu GeForce 8800GTX ve 8800 Ultra

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
12,3b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı alanında Nvidia'nın en önemli partnerlerinden biri olan Sparkle yüksek performans kategorisinde yer alan yeni modellerini duyurdu. Firmanın hazırladığı iki yeni ekran kartı GeForce 8800GTX ve GeForce 8800 Ultra temelli olmaları ile dikkat çekiyorlar. Sparkle'ın ilk dikkat çeken modeli P889+. GeForce 8800GTX temelli olan ekran kartının saat hızları tahmin edeceğini üzere önemli ölçüde arttırılmış. Zira kartın saat hızları gpu için 630MHz, bellek saat hızı, 1960MHz ve shader hızı ise 1512MHz'e çıkarılmış ki standart saat hızlarına göre önemli bir artış söz konusu. Sparkle'ın diğer modeli ise GeForce 8800 Ultra temelli P889 Ultra modeli. P889+ modeli gibi P889 Ultra modelinin saat hızlarındaki artış ta dikkatlerden kaçar gibi değil. Zira kartın saat hızlarına baktığımızda gpu hızının 650MHz'e, bellek frekansının 2250MHz'e ve shader hızının ise 1674MHz'e çıkartıldığını görüyoruz. Sparkle yeni modelleri ile performans anlamında hayli iddialı. Bakalım kartların fiyatları nasıl olacak bekleyip göreceğiz.
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artiery 12 yıl
calibre serisi her zaman başarılı oluyo ..
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CeFurkan 12 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ekran kartı alanında Nvidia'nın en önemli partnerlerinden biri olan Sparkle yüksek performans kategorisinde yer alan yeni modellerini duyurdu. Firmanın hazırladığı iki yeni ekran kartı GeForce 8800GTX ve GeForce 8800 Ultra temelli olmaları ile dikkat çekiyorlar.

Sparkle'ın ilk dikkat çeken modeli P889+. GeForce 8800GTX temelli olan ekran kartının saat hızları tahmin edeceğini üzere önemli ölçüde arttırılmış. Zira kartın saat hızları gpu için 630MHz, bellek saat hızı, 1960MHz ve shader hızı ise 1512MHz'e çıkarılmış ki standart saat hızlarına göre önemli bir artış söz konusu.

Sparkle'ın diğer modeli ise GeForce 8800 Ultra temelli P889 Ultra modeli. P889+ modeli gibi P889 Ultra modelinin saat hızlarındaki artış ta dikkatlerden kaçar gibi değil. Zira kartın saat hızlarına baktığımızda gpu hızının 650MHz'e, bellek frekansının 2250MHz'e ve shader hızının ise 1674MHz'e çıkartıldığını görüyoruz.

Sparkle yeni modelleri ile performans anlamında hayli iddialı. Bakalım kartların fiyatları nasıl olacak bekleyip göreceğiz.



su gordugunuz degerler 8800 serisinin max degerleridir

bu degerlerin ustune su anda ki voltajlarla cikmak pek mumkun deil ama imkansiz da deil

8800 gts 8800gtx ve 8800 ultra kartlarin %85 i bu degerlerde stabil calisabilir yani bu adamlar hikaye
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hzrcn 12 yıl
ultraya doping 650/2250 kullanmak isterdim..
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emre_71 12 yıl



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BARKU 12 yıl
ilk ekran kartım sparkle gf4 tü şimdide 8800gts

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someone74 12 yıl

Orjinalden alıntı: grotesque

ilk ekran kartım sparkle gf4 tü şimdide 8800gts




GF4 te de Alt+Tab sorunu var mıydı?




Şaka biryana gf4 ile 8800gts arası kart almadın mı bu zamana kadar?
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Fetih 12 yıl
Piyasa ya bir Sonic daha geldi .% 5 civarı performans artışı olmuş.
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