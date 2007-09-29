Sparkle'dan overclocklu GeForce 8800GTX ve 8800 Ultra

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Ekran kartı alanında Nvidia'nın en önemli partnerlerinden biri olan Sparkle yüksek performans kategorisinde yer alan yeni modellerini duyurdu. Firmanın hazırladığı iki yeni ekran kartı GeForce 8800GTX ve GeForce 8800 Ultra temelli olmaları ile dikkat çekiyorlar. Sparkle'ın ilk dikkat çeken modeli P889+. GeForce 8800GTX temelli olan ekran kartının saat hızları tahmin edeceğini üzere önemli ölçüde arttırılmış. Zira kartın saat hızları gpu için 630MHz, bellek saat hızı, 1960MHz ve shader hızı ise 1512MHz'e çıkarılmış ki standart saat hızlarına göre önemli bir artış söz konusu. Sparkle'ın diğer modeli ise GeForce 8800 Ultra temelli P889 Ultra modeli. P889+ modeli gibi P889 Ultra modelinin saat hızlarındaki artış ta dikkatlerden kaçar gibi değil. Zira kartın saat hızlarına baktığımızda gpu hızının 650MHz'e, bellek frekansının 2250MHz'e ve shader hızının ise 1674MHz'e çıkartıldığını görüyoruz. Sparkle yeni modelleri ile performans anlamında hayli iddialı. Bakalım kartların fiyatları nasıl olacak bekleyip göreceğiz.