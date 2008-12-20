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Sparkle'dan özel soğutuculu ve 1GB bellekli GeForce 9800GTX+

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle'dan özel soğutuculu ve 1GB bellekli GeForce 9800GTX+
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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Sparkle ürün gamına GeForce 9800GTX+ tabanlı yeni bir ekran kartı daha ekledi. Firmanın SX98GP1024D3-NM kod adına sahip olan yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu kullanıyor ve 256-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor.

Tasarım özellikleri ve bellek kapasitesiyle Nvidia'nın referans kartından ayrılan yeni modelde 1GB GDDR3 bellek bulunuyor. Özel soğutucusuyla da dikkat çeken ekran kartının grafik işlemcisi 738MHz'de, 128x paralel işlemcisi 1836MHz'de ve bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 desteği sunan ayrıca destek veren anakartlarda çift ve üç yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan kart, CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Sparklen'ın yeni modeli çift slot tasarıma sahip özel bir soğutucu ile donatılmış durumda. Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle birlikte geliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen yeni modelin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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SnRkRkMn 10 yıl
coupant daha yeni alamya başladı millet dur yaD:
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coupant 10 yıl
8800 gt ile 9800 gt aynı kart. nisanda 9800 gtx çıktı. temmuzda 9800 gtx+ çıktı. 8800 gt'nin çıktığı tarih hepimizin malumu. bitmedi mi derken bu süreci kastettim.
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coupant 10 yıl
Bitmedi mi hala 9800'lerin devri.
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TangoEchoKilo 10 yıl
Resmen Kütük Gibi Bir Kart ama performansı iyidir eminim fanın kablosuda karizmayı kaydırmışş...
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Kénan 10 yıl
Şekilden kaybeder bu kart.
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