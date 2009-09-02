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Sparkle'dan yeni ekran kartı soğutucusu; Calibre IDF

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle'dan yeni ekran kartı soğutucusu; Calibre IDF
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özellikle Calibre serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan Sparkle, yeni nesil ekran kartları için geliştirdiği Calibre IDF (Intelligent Dual Fly) isimli soğutucusunu duyurdu. Alüminyum tabanlı ve Bakır çekirdekli GPU temas noktasına sahip olan yeni soğutucu, üç adet ısı aktarım borusu ve 0.2mm kalınlığında soğutma yaprakları ile geliyor.

Çift fan ile donatılan Calibre IDF, GBox Control Terminal adı verilen yeni Sparkle teknolojisi ile soğutucu üzerindeki fanlar artan sıcaklık durumuna göre hızlarını arttırabiliyor ve azaltabiliyorlar. Bu sayede soğutma ihtiyacının olduğu durumlarda fanlar otomatik olarak hızlarını arttırabilirken, ekran kartına yük binmediği durumlarda ise dönüş hızı düşürülerek sessizlik sağlanabiliyor.

Sparkle tarafından Calibre IDF tabanlı yeni ekran kartlarının ne zaman anons edileceği henüz açıklanmış olmasa da soğutucunun hazır olmasından yeni modellerin yakında geleceği anlamı da çıkartılabilir.


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Speed_Passion 10 yıl
ati ye yapsa alırım bir tane ama işte hd4870 var bende boşta 75C lerde geziniyor
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skylineGTR_34 10 yıl
O ortadaki şey servo motormuş gibi ve fanların açısını değiştiyormuş gibi bir görüntüsü var???

Edit: Google'dan baktım da haklıymışım
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yunus569 10 yıl
x265 deki soğutucuya benziyor, aynısı sanırsam.
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emre sönmez 10 yıl
Ooff :D Ben bu soğutucuyla küresel ısınmayı durdururum be :D bu arada fanın etrafındaki yaprakların alaşımı ne ? :D Rengi pek bi garip :D

Bu arada haber için teşekkürler, sabah sabah gözümüz gönlümüz açıldı :P
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