Sparkle'dan yeni ekran kartı soğutucusu; Calibre IDF

Tam Boyutta Gör

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özellikle Calibre serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan Sparkle, yeni nesil ekran kartları için geliştirdiği Calibre IDF (Intelligent Dual Fly) isimli soğutucusunu duyurdu. Alüminyum tabanlı ve Bakır çekirdekli GPU temas noktasına sahip olan yeni soğutucu, üç adet ısı aktarım borusu ve 0.2mm kalınlığında soğutma yaprakları ile geliyor.

Çift fan ile donatılan Calibre IDF, GBox Control Terminal adı verilen yeni Sparkle teknolojisi ile soğutucu üzerindeki fanlar artan sıcaklık durumuna göre hızlarını arttırabiliyor ve azaltabiliyorlar. Bu sayede soğutma ihtiyacının olduğu durumlarda fanlar otomatik olarak hızlarını arttırabilirken, ekran kartına yük binmediği durumlarda ise dönüş hızı düşürülerek sessizlik sağlanabiliyor.

Sparkle tarafından Calibre IDF tabanlı yeni ekran kartlarının ne zaman anons edileceği henüz açıklanmış olmasa da soğutucunun hazır olmasından yeni modellerin yakında geleceği anlamı da çıkartılabilir.