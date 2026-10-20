Steam Deck 2 doğrulanmış olabilir: AMD APU'su sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Steam Deck'in ilk sürümü, el konsolu pazarında önemli bir başarıya ulaştı. Günümüzde ise gözler serinin yeni modeline çevrilmiş durumda. Son olarak Valve'ın yeni nesil el konsolu Steam Deck 2 için hazırladığı iddia edilen AMD APU, performans testlerinde ortaya çıktı. OpenBenchmarking veritabanında görülen mühendislik örneği, mevcut Steam Deck'e kıyasla işlemci çekirdeği ve bellek kapasitesi tarafında önemli değişikliklere işaret ediyor.

Steam Deck 2 APU'su performans testinde

AMD 100-000001930-12_Y kodunu taşıyan işlemcinin AMD'nin Gainsborough ailesine ait olduğu belirtiliyor. APU, 2,4 GHz çalışma hızına sahip 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı sunuyor. Bu değer, mevcut Steam Deck'teki 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı yapıya kıyasla yüzde 50 daha fazla çekirdek anlamına geliyor.

Test sisteminde ayrıca 24 GB LPDDR5-9600 bellek kullanılmış. Steam Deck OLED modelinde ise 16 GB LPDDR5-6400 bellek bulunuyor. APU'nun entegre GPU'su 2.400 MHz hızında çalışırken grafik biriminin mimarisi ve hesaplama birimi sayısı henüz bilinmiyor. Steam Deck OLED ile aynı benchmark sürümü kullanıldığı için bazı sonuçları karşılaştırmak mümkün.

Gainsborough APU'su FurMark testinde 3.508 puan alırken Steam Deck OLED 3.323 puanda kaldı. Bu sonuç, yeni APU'nun yaklaşık yüzde 5,6 daha yüksek skor elde ettiğini gösteriyor. Ancak sonuçları doğrudan performans artışı olarak değerlendirmek mümkün değil. Gainsborough sistemi, Steam Deck OLED'e kıyasla yaklaşık yüzde 23 daha az piksel içeren bir çözünürlükte test edildi.

Tam Boyutta Gör Söz konusu testin bir mühendislik örneğine ait olması nedeniyle nihai performans hakkında kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değil. APU'nun güç sınırları, soğutma sistemi ve uzun süreli kullanım sırasında koruyabileceği GPU saat hızları bilinmiyor. Üstelik GpuTest gerçek oyunlar yerine sentetik OpenGL testleri kullanıyor. Bu nedenle elde edilen sonuçlar doğrudan oyun performansına çevrilemez.

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Bir diğer ihtimal ise bu APU'nun doğrudan Steam Deck 2 için hazırlanmamış olması. Gainsborough ailesinin birden fazla model içermesi ve AMD'nin daha önce Van Gogh tabanlı silikonları farklı Ryzen Z2 ürünlerinde kullanması, söz konusu mühendislik örneğinin gelecekteki başka bir Ryzen Z modeli olabileceğini gösteriyor.

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