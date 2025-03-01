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    Steam Deck 2’de kullanılacak AMD işlemcisi ortaya çıktı: İşte İlk Detaylar

    AMD’nin özel ürettiği bir yonga setinden güç alan Steam Deck, yakında yenilenebilir. İddialara göre AMD’nin yeni nesil Steam Deck için ürettiği yonga setinin detayları ortaya çıktı.
    Steam Deck OLED Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Valve, Steam Deck’i satışa sunarak taşınabilir konsol pazarını tekrar popüler hale getirmişti. Bunun ardından ASUS, Lenovo ve MSI gibi birçok firma benzer ürünler satışa çıkarsa da hiçbiri Steam Deck kadar başarılı olamadı. Cihazın popülerliğine rağmen, oyuncular Steam Deck’in performans sınırlarından şikayet etmeye başladı. Görünüşe göre Valve ve AMD de yeni nesil Deck için çalışmalara başlamış durumda. Peki Steam Deck 2 neler sunacak?

    AMD AERITH Plus ortaya çıktı

    Bildiğiniz gibi Steam Deck, AMD tarafından özel Valve için özel olarak tasarlanmış bir SoC paketinden güç alıyor. Van Gogh olarak adlandırılan bu paket, RDNA 2 grafik mimarisinden ve Zen 2 işlemci mimarisinden güç alıyor. Yonga setinin diğer bir adı ise AMD Aerith olarak geçiyor. Valve, yeni nesil Steam Deck’in çıkışına uzun bir süre olduğunu belirtse de merakla beklenen konsol hakkında ilk detaylar gelmeye başladı.

    AMD Aerith Plus
    X kullanıcısı @Olrak29_, NBD’nin yük listesinde yer alan yeni bir SoC’nin detaylarını paylaştı. “AERITH PLUS” olarak adlandırılan bu işlemcinin, Steam Deck 2’de kullanılacağı tahmin ediliyor. Görselden ortaya çıkan bilgilere göre Aeirth Plus, CPU tarafında 3.8 GHz’e kadar çıkabilecek. GPU frekansı ise 1.8 GHz olarak listelenmiş. Orijinal Steam Deck’te bulunan maksimum TDP limiti ise 15W’tan 20W’a yükseltilmiş. Yonga setine eşlik edecek bellek ise 8533 MT/s hızında çalışan bir Samsung olarak belirtilmiş. Sızdırılan bilgiler, işlemcinin mimarisini tam olarak doğrulamasa da yeni nesil Steam Deck’in RDNA 3.5 GPU mimarisine ve Zen 5 CPU mimarisine sahip olması bekleniyor. Steam Deck 2'nin 2026 yılında satışa sunulması bekleniyor.
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