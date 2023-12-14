En iyi PS5 oyunları: 2023 popüler PlayStation 5 oyunları listesi

Şu anda oynayabileceğiniz en iyi PS5 oyunları arıyorsanız doğru yerdesiniz. PlayStation 5 neredeyse üç yıldır piyasada; bu da oyun kütüphanesinin artık zirvede olduğu anlamına geliyor çünkü platformda keyfini çıkarabileceğiniz çok sayıda yeni oyun ve her türden heyecan verici oyunlar var. Aksiyon oyunları, nişancı oyunları, yarış oyunları, hikayeli oyunlar veya tamamen farklı bir türle ilgileniyor olun, en iyi PlayStation 5 oyunları 2023 listemizde kendiniz için bir oyun bulacaksınız. Konsolun tüm gücünü açığa çıkaran, DualSense kontrolcünün tüm özelliklerini kullanmanıza izi veren, sizi maceranın, aksiyonun içine çekecek PS 5 oyunları burada.

En iyi oyuncu (gaming) koltuğu tavsiyeleri 5 ay önce eklendi

Bu rehber yazıda PS5 oyun konsolu sahipleri için çoğu ödüllü en iyi PlayStation 5 oyunları listeledik. Elbette en iyi PS 5 oyunları bunlarla sınırlı değil, oyun kütüphanesine girdiğinizde farklı türde çok fazla Play Station 5 oyunu ile karşılaşacaksınız. En yeni PS5 oyunları hemen oynama düşünceniz yoksa, PlayStation Plus üyeliğiyle en güzel oyunları ucuza oynayabilirsiniz. Bu arada Black Friday dönemi ve sonrasında konsol ve oyunlara ilişkin indirimleri de kovalayabilirsiniz. İyi eğlenceler!

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Kesinlikle oynamanız gereken en iyi PS5 oyunları