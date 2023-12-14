En iyi PS5 oyunları: 2023 popüler PlayStation 5 oyunları listesi

Teknoloji Editörü
Şu anda oynayabileceğiniz
en iyi PS5 oyunları arıyorsanız doğru yerdesiniz. PlayStation 5 neredeyse üç yıldır piyasada; bu da oyun kütüphanesinin artık zirvede olduğu anlamına geliyor çünkü platformda keyfini çıkarabileceğiniz çok sayıda yeni oyun ve her türden heyecan verici oyunlar var. Aksiyon oyunları, nişancı oyunları, yarış oyunları, hikayeli oyunlar veya tamamen farklı bir türle ilgileniyor olun, en iyi PlayStation 5 oyunları 2023 listemizde kendiniz için bir oyun bulacaksınız. Konsolun tüm gücünü açığa çıkaran, DualSense kontrolcünün tüm özelliklerini kullanmanıza izi veren, sizi maceranın, aksiyonun içine çekecek PS 5 oyunları burada.
En iyi PS 5 oyunları 2023 🎮
Alan Wake 2
Baldur’s Gate 3
God of War Ragnarök
Call of Duty: Modern Warfare II The Last of us Part I
Gran Turismo 7
Stray
Horizon Forbidden West
Elden Ring
Returnal
HITMAN 3
Marvel’s Spider-Man 2
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
Mortal Kombat 1
Diablo IV
Dead Island 2
UNCHARTED Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
1️⃣ Alan Wake 2
Tam Boyutta Gör
Remedy Entertainment'ın uzun zamandır beklenen oyunu Alan Wake 2, gerçekten korkutucu bir hayatta kalma-korku deneyimi sunuyor. Oyun, akıllara durgunluk veren anlatıları, Resident Evil remake yapımlarından ilham alan sürükleyici hayatta kalma-korku oynanışıyla ustaca birleştiriyor. Alan Wake 2'nin tüyler ürpertici dünyasında, Saga Anderson, şirin bir kasabadaki ürkütücü ritüel cinayetlerini araştırırken, Alan Wake de gerçeği şekillendiren kötü bir hikaye örüyor. İlgi çekici ve tüyler ürpertici anlatımlardan hoşlananlar için Alan Wake 2, en iyi oyunlardan biri. Yapım, 2023 Game Awards’da en iyi hikaye ve en iyi oyun yönetmenliği kategorilerinde birincilik elde etti.
Tür: Macera, Nişancı
Geliştirici: Remedy Entertainment
Yayıncı:
Epic Games Çıkış tarihi: 27 Ekim 2023
2️⃣ Baldur’s Gate 3
Tam Boyutta Gör
Baldur's Gate 3, Dungeons & Dragons oynama deneyimini diğer tüm oyunlardan daha iyi yakalayan, devasa sıra tabanlı fantastik RPG oyunu. Karakter oluşturma süreci mükemmelin ötesinde ve D&D savaşlarının karmaşıklığını anlaşılması kolay ama derin bir sisteme indirgeyen dövüşler etkileyici. PC platformundan bir ay sonra PS5’e çıkış yapan Baldur's Gate 3, 2023’ün en iyi oyunlarının belirlendiği The Game Awards’da birincili ödülü alarak bu yılın en iyi oyunu oldu.
Tür: Rol yapma oyunu (RPG), Sıra tabanlı strateji
Geliştirici: Larian Studios
Yayıncı: Larian Studios
Çıkış tarihi: 6 Ekim 2020
3️⃣ God of War Ragnarök
Tam Boyutta Gör
Çok beğenilen bir oyunun devamının önceki oyunla aynı seviyede olabilmesi her zaman etkileyici olmuştur. Bu, tanıtıma kadar oyuncuların heyecanla beklediği ve övgü dolu incelemeler alan God of War Ragnarök için de geçerli. Aksiyon-macera devam oyunu, orijinal oyunda oluşturulan formüle büyük ölçüde sadık kalıyor ancak öne çıkmasına yardımcı olacak bazı önemli değişiklikler getiriyor. Bunların en büyüğü, Leviathan Axe ve Blades of Chaos ile düşmanları parçalamayı daha da tatmin edici hale getiren rafine dövüşten geliyor. Hikaye söz konusu olduğunda kişiden kişiye değişebilir ancak şüphesiz ki God of War Ragnarok ile Kratos’un dönüşü muhteşem oldu.
Tür: Hack and slash, Beat ‘em up, Macera
Geliştirici: SIE Santa Monica Studio
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Çıkış tarihi: 9 Kasım 2022
4️⃣ The Last of us Part I
Tam Boyutta Gör
PS3’e çıkan ilk The Last of Us hâlâ geçerliliğini koruyor olsa da oyunun ilk kez piyasaya sürüldüğü 2013 yılından bu yana
teknoloji muazzam bir ilerleme kaydetti. Naughty Dog ve Sony'nin bu oyunu yalnızca PS5 (ve daha sonraki bir tarihte PC) için yeniden yapmaya karar vermesinin nedeni bu. Karşılaşacağınız şey, halihazırda yapılmış en iyi oyunlardan birinin yenilenmiş versiyonu. Elbette, karakterleri The Last of Us Part II'deki benzerlerini yansıtacak şekilde görseller elden geçirildi. Bunun ötesinde, daha akıllı yapay zeka gibi bir dizi oynanış iyileştirmesi uygulandı; bu da oyunun daha sürükleyici olmasını sağladı. Ayrıca dokunsal geri bildirim de dahil olmak üzere PS5'in en iyi özelliklerinden yararlanıyor. The Last of Us Part I, Game Awards 2023 etkinliğinde en iyi uyarlama kategorisinde birincilik aldı.
Tür: Nişancı, Macera
Geliştirici: Naughty Dog
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Çıkış tarihi: 2 Eylül 2022
5️⃣ Stray
Tam Boyutta Gör
Stray, duygusal bir hikaye ve sevimli bir kedi kahramanı sunan, piyasadaki en benzersiz oyunlardan biri. Bu kedi oyunu sektörde fırtınalar estirdi ama bu sadece bir eğlence değil. Stray gerçekten muhteşem ve aldığı tüm övgüleri sonuna kadar hak ediyor. Platform, bulmaca ve gizlilik öğelerini barındıran bölümlerle dolu ve her seviyedeki oyuncunun keyif alarak oynayacağı bir oyun. Kolay oynanışının ötesinde, göz kamaştıran ancak stilize edilmiş çarpıcı görseller de sunuyor. Stray, PS5’te kesinlikle oynamanız gereken oyunlardan.
Tür: Macera, Bağımsız
Geliştirici: BlueTwelve Studio
Yayıncı: Annapurna Interactive
Çıkış tarihi: 19 Temmuz 2022
6️⃣ Horizon Forbidden West
Tam Boyutta Gör
Horizon Forbidden West, Guerrilla Games'in en iyi oyunu; Muhteşem bir hikaye, iyi yazılmış karakterler ve inanılmaz derecede tatmin edici bir oynanışa sahip zor bırakacağınız bir açık dünya aksiyon RPG oyunu. Oynanış mekaniği ilk oyuna göre iyileştirilmiş ve dünyayı gezme, düşmanları öldürme ve hikayede ilerleme çok daha kolay hale gelmiş. Horizon gibi çok fazla oyun yok, bu da ona rekabette avantaj sağlıyor. Devasa mekanik dinozorları alt etmek, göründüğü kadar harika ve bu oyunun sunduğu genişleyen açık dünyayı keşfetmek de öyle. Guerrilla Games sınıfının en iyisi ve geliştiricinin yeni oyunlarını sabırsızlıkla bekliyoruz.
Tür: Rol yapma oyunu (RPG), Macera
Geliştirici: Guerrilla Games
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Çıkış tarihi: 18 Şubat 2022
7️⃣ Returnal
Tam Boyutta Gör
Üçüncü şahıs nişancı oyunu Returnal, ilk gerçek yeni nesil oyun gibi hissettiren unutulmaz bir aksiyon oyunu. Dualsense kontrolcüsünden tam olarak faydalanıyor. Dokunsal geri bildirim, yağmurdan ana karakterin vücuduna yapışan uzaylı parazitin hissine kadar her şeyi simüle ediyor. Uyarlanabilir tetikleyiciler, ne kadar basıldıklarına bağlı olarak farklı ateşleme modlarını kontrol etmek için kullanılıyor; yani tek bir düğme birden fazla işlev görüyor. Yerleşik hoparlör, oyuncuların alternatif ateşlerinin ne zaman hazır olduğunu bilmelerini sağlayan faydalı ses ipuçları sunuyor. PlayStation 5 oyun konsolunun neler yapabileceğini gerçekten görmek isteyenler için Returnal başlangıç noktası.
Tür: Nişancı
Geliştirici: Housemarque
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Çıkış tarihi: 30 Nisan 2021
8️⃣ HITMAN 3
Tam Boyutta Gör
Hitman, IO Interactive’in ilk gizlilik esaslı aksiyon oyunu World of Assassination’dan farklı olarak bulmaca öğeleri ekleyerek oyuncuların yaratıcılık ve sıra dışı yolları kullanarak hedefleri ortadan kaldırmalarına olanak tanıdı. Seri o zamandan bu yana tutarlılığını korudu ve şimdi Hitman 3, üçlemeye mükemmel bir katkı sağlıyor. Hitman 3 pek çok açıdan formülü değiştirmiyor. Seviyeler her zamankinden daha iyi; zorluklar ve sürprizlerle dolu genişleyen sanal alanlar sunuyor. Oyunun cinayet gizemi özellikle de Dartmoor seviyesi dikkat çekici ve oyuna klasik bir polisiye film kurgu katıyor. Hitman ve Hitman 2 ilerleme ve seviyeler Hitman 3’e aktarılabiliyor. Hitman 3, Play Station 5’te oynayabileceğiniz en iyi gizlilik oyunlarından biri.
Tür: Nişancı, Taktiksel, Macera
Geliştirici: IO Interactive
Yayıncı: IO Interactive
Çıkış tarihi: 20 Ocak 2021
9️⃣ Marvel’s Spider-Man 2
Tam Boyutta Gör
Insomniac Games'in devam oyunu Marvel's Spider-Man 2, her açıdan çıtayı yükseltiyor. Çarpıcı görselleriyle PS5'te en çok dikkat çeken oyunlardan biri ve oynanış tarafında birçok iyileştirme söz konusu. Mücadeleler, ağla sallanma, yan görevler ve oynanışa dair diğer detaylar her zamankinden daha iyi. 35 saatlik bir macera sizi bekliyor. Marvel's Spider-Man 2, ilk oyunun çok ötesinde ve oyun dünyasına özgü, duygusal ve kapsayıcı bir süper kahraman deneyimi yaratıyor.
Tür: Hack and slash, Beat ‘em up, Macera
Geliştirici: Insomniac Games
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Çıkış tarihi: 20 Ekim 2023
🔟 Gran Turismo 7
Tam Boyutta Gör
Gran Turismo 7, hem GT6 hem de GT Sport'taki içerik eksikliğini ve bizce biraz yetersiz kalan görselleri düzelterek yarış simülasyonu serisini eski muhteşemliğine geri getiriyor. GT7, PS 5 DualSense kontrolcüsünün dokunsal geri bildirimi ve uyarlanabilir tetikleyicilerinden tartışmasız en iyi şekilde yararlanan oyunu. Pistte manevra yaparken yoldaki her tümseği, her vites değişimini hissedeceksiniz. Vites demişken, en iyi PlayStation direksiyon setleri ile oynarsanız çok daha fazla keyif alırsınız. GT7, PS5'in yeteneklerini sergileyen en iyi yarış oyunu.
Tür: Yarış,
Simülasyon, Spor Geliştirici: Polyphony Digital
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Çıkış tarihi: 4 Mart 2022
Bu rehber yazıda PS5 oyun konsolu sahipleri için çoğu ödüllü
en iyi PlayStation 5 oyunları listeledik. Elbette en iyi PS 5 oyunları bunlarla sınırlı değil, oyun kütüphanesine girdiğinizde farklı türde çok fazla Play Station 5 oyunu ile karşılaşacaksınız. En yeni PS5 oyunları hemen oynama düşünceniz yoksa, PlayStation Plus üyeliğiyle en güzel oyunları ucuza oynayabilirsiniz. Bu arada Black Friday dönemi ve sonrasında konsol ve oyunlara ilişkin indirimleri de kovalayabilirsiniz. İyi eğlenceler!
En İyi PlayStation Oyunları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 12926
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.