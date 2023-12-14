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    En iyi PS5 oyunları: 2023 popüler PlayStation 5 oyunları listesi

    En iyi PlayStation 5 oyunları arayanlar için oyun öneri listesiyle karşınızdayız. 2023'te oynanabilecek birbirinden güzel PS5 oyunları burada.                   

    Şu anda oynayabileceğiniz en iyi PS5 oyunları arıyorsanız doğru yerdesiniz. PlayStation 5 neredeyse üç yıldır piyasada; bu da oyun kütüphanesinin artık zirvede olduğu anlamına geliyor çünkü platformda keyfini çıkarabileceğiniz çok sayıda yeni oyun ve her türden heyecan verici oyunlar var. Aksiyon oyunları, nişancı oyunları, yarış oyunları, hikayeli oyunlar veya tamamen farklı bir türle ilgileniyor olun, en iyi PlayStation 5 oyunları 2023 listemizde kendiniz için bir oyun bulacaksınız. Konsolun tüm gücünü açığa çıkaran, DualSense kontrolcünün tüm özelliklerini kullanmanıza izi veren, sizi maceranın, aksiyonun içine çekecek PS 5 oyunları burada.

    En iyi PS 5 oyunları 2023 🎮

    • Alan Wake 2
    • Baldur’s Gate 3
    • God of War Ragnarök
    • Call of Duty: Modern Warfare II
    • The Last of us Part I
    • Gran Turismo 7
    • Stray
    • Horizon Forbidden West
    • Elden Ring
    • Returnal
    • HITMAN 3
    • Marvel’s Spider-Man 2
    • Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
    • Mortal Kombat 1
    • Diablo IV
    • Dead Island 2
    • UNCHARTED Hırsızlar Mirası Koleksiyonu

    1️⃣ Alan Wake 2

    en iyi ps5 korku oyunu Alan Wake 2 Tam Boyutta Gör
    Remedy Entertainment'ın uzun zamandır beklenen oyunu Alan Wake 2, gerçekten korkutucu bir hayatta kalma-korku deneyimi sunuyor. Oyun, akıllara durgunluk veren anlatıları, Resident Evil remake yapımlarından ilham alan sürükleyici hayatta kalma-korku oynanışıyla ustaca birleştiriyor. Alan Wake 2'nin tüyler ürpertici dünyasında, Saga Anderson, şirin bir kasabadaki ürkütücü ritüel cinayetlerini araştırırken, Alan Wake de gerçeği şekillendiren kötü bir hikaye örüyor. İlgi çekici ve tüyler ürpertici anlatımlardan hoşlananlar için Alan Wake 2, en iyi oyunlardan biri. Yapım, 2023 Game Awards’da en iyi hikaye ve en iyi oyun yönetmenliği kategorilerinde birincilik elde etti.
    • Tür: Macera, Nişancı
    • Geliştirici: Remedy Entertainment
    • Yayıncı: Epic Games
    • Çıkış tarihi: 27 Ekim 2023

    2️⃣ Baldur’s Gate 3

    en iyi ps 5 rpg oyunu Baldur’s Gate 3 Tam Boyutta Gör
    Baldur's Gate 3, Dungeons & Dragons oynama deneyimini diğer tüm oyunlardan daha iyi yakalayan, devasa sıra tabanlı fantastik RPG oyunu. Karakter oluşturma süreci mükemmelin ötesinde ve D&D savaşlarının karmaşıklığını anlaşılması kolay ama derin bir sisteme indirgeyen dövüşler etkileyici. PC platformundan bir ay sonra PS5’e çıkış yapan Baldur's Gate 3, 2023’ün en iyi oyunlarının belirlendiği The Game Awards’da birincili ödülü alarak bu yılın en iyi oyunu oldu.
    • Tür: Rol yapma oyunu (RPG), Sıra tabanlı strateji
    • Geliştirici: Larian Studios
    • Yayıncı: Larian Studios
    • Çıkış tarihi: 6 Ekim 2020

    3️⃣ God of War Ragnarök

    en iyi ps5 oyunu God of War Ragnarök Tam Boyutta Gör
    Çok beğenilen bir oyunun devamının önceki oyunla aynı seviyede olabilmesi her zaman etkileyici olmuştur. Bu, tanıtıma kadar oyuncuların heyecanla beklediği ve övgü dolu incelemeler alan God of War Ragnarök için de geçerli. Aksiyon-macera devam oyunu, orijinal oyunda oluşturulan formüle büyük ölçüde sadık kalıyor ancak öne çıkmasına yardımcı olacak bazı önemli değişiklikler getiriyor. Bunların en büyüğü, Leviathan Axe ve Blades of Chaos ile düşmanları parçalamayı daha da tatmin edici hale getiren rafine dövüşten geliyor. Hikaye söz konusu olduğunda kişiden kişiye değişebilir ancak şüphesiz ki God of War Ragnarok ile Kratos’un dönüşü muhteşem oldu.
    • Tür: Hack and slash, Beat ‘em up, Macera
    • Geliştirici: SIE Santa Monica Studio
    • Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
    • Çıkış tarihi: 9 Kasım 2022

    4️⃣ The Last of us Part I

    ps5 en iyi oyun The Last of us Part I Tam Boyutta Gör
    PS3’e çıkan ilk The Last of Us hâlâ geçerliliğini koruyor olsa da oyunun ilk kez piyasaya sürüldüğü 2013 yılından bu yana teknoloji muazzam bir ilerleme kaydetti. Naughty Dog ve Sony'nin bu oyunu yalnızca PS5 (ve daha sonraki bir tarihte PC) için yeniden yapmaya karar vermesinin nedeni bu. Karşılaşacağınız şey, halihazırda yapılmış en iyi oyunlardan birinin yenilenmiş versiyonu. Elbette, karakterleri The Last of Us Part II'deki benzerlerini yansıtacak şekilde görseller elden geçirildi. Bunun ötesinde, daha akıllı yapay zeka gibi bir dizi oynanış iyileştirmesi uygulandı; bu da oyunun daha sürükleyici olmasını sağladı. Ayrıca dokunsal geri bildirim de dahil olmak üzere PS5'in en iyi özelliklerinden yararlanıyor. The Last of Us Part I, Game Awards 2023 etkinliğinde en iyi uyarlama kategorisinde birincilik aldı.
    • Tür: Nişancı, Macera
    • Geliştirici: Naughty Dog
    • Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
    • Çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

    5️⃣ Stray

    en iyi ps5 macera oyunu Stray Tam Boyutta Gör
    Stray, duygusal bir hikaye ve sevimli bir kedi kahramanı sunan, piyasadaki en benzersiz oyunlardan biri. Bu kedi oyunu sektörde fırtınalar estirdi ama bu sadece bir eğlence değil. Stray gerçekten muhteşem ve aldığı tüm övgüleri sonuna kadar hak ediyor. Platform, bulmaca ve gizlilik öğelerini barındıran bölümlerle dolu ve her seviyedeki oyuncunun keyif alarak oynayacağı bir oyun. Kolay oynanışının ötesinde, göz kamaştıran ancak stilize edilmiş çarpıcı görseller de sunuyor. Stray, PS5’te kesinlikle oynamanız gereken oyunlardan.
    • Tür: Macera, Bağımsız
    • Geliştirici: BlueTwelve Studio
    • Yayıncı: Annapurna Interactive
    • Çıkış tarihi: 19 Temmuz 2022

    6️⃣ Horizon Forbidden West

    en iyi ps5 açık dünya oyunu Horizon Forbidden West Tam Boyutta Gör
    Horizon Forbidden West, Guerrilla Games'in en iyi oyunu; Muhteşem bir hikaye, iyi yazılmış karakterler ve inanılmaz derecede tatmin edici bir oynanışa sahip zor bırakacağınız bir açık dünya aksiyon RPG oyunu. Oynanış mekaniği ilk oyuna göre iyileştirilmiş ve dünyayı gezme, düşmanları öldürme ve hikayede ilerleme çok daha kolay hale gelmiş. Horizon gibi çok fazla oyun yok, bu da ona rekabette avantaj sağlıyor. Devasa mekanik dinozorları alt etmek, göründüğü kadar harika ve bu oyunun sunduğu genişleyen açık dünyayı keşfetmek de öyle. Guerrilla Games sınıfının en iyisi ve geliştiricinin yeni oyunlarını sabırsızlıkla bekliyoruz.
    • Tür: Rol yapma oyunu (RPG), Macera
    • Geliştirici: Guerrilla Games
    • Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
    • Çıkış tarihi: 18 Şubat 2022

    7️⃣ Returnal

    playstation 5 oyunları en iyi Returnal Tam Boyutta Gör
    Üçüncü şahıs nişancı oyunu Returnal, ilk gerçek yeni nesil oyun gibi hissettiren unutulmaz bir aksiyon oyunu. Dualsense kontrolcüsünden tam olarak faydalanıyor. Dokunsal geri bildirim, yağmurdan ana karakterin vücuduna yapışan uzaylı parazitin hissine kadar her şeyi simüle ediyor. Uyarlanabilir tetikleyiciler, ne kadar basıldıklarına bağlı olarak farklı ateşleme modlarını kontrol etmek için kullanılıyor; yani tek bir düğme birden fazla işlev görüyor. Yerleşik hoparlör, oyuncuların alternatif ateşlerinin ne zaman hazır olduğunu bilmelerini sağlayan faydalı ses ipuçları sunuyor. PlayStation 5 oyun konsolunun neler yapabileceğini gerçekten görmek isteyenler için Returnal başlangıç noktası.
    • Tür: Nişancı
    • Geliştirici: Housemarque
    • Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
    • Çıkış tarihi: 30 Nisan 2021

    8️⃣ HITMAN 3

    en iyi ps5 gizlilik oyunu HITMAN 3 Tam Boyutta Gör
    Hitman, IO Interactive’in ilk gizlilik esaslı aksiyon oyunu World of Assassination’dan farklı olarak bulmaca öğeleri ekleyerek oyuncuların yaratıcılık ve sıra dışı yolları kullanarak hedefleri ortadan kaldırmalarına olanak tanıdı. Seri o zamandan bu yana tutarlılığını korudu ve şimdi Hitman 3, üçlemeye mükemmel bir katkı sağlıyor. Hitman 3 pek çok açıdan formülü değiştirmiyor. Seviyeler her zamankinden daha iyi; zorluklar ve sürprizlerle dolu genişleyen sanal alanlar sunuyor. Oyunun cinayet gizemi özellikle de Dartmoor seviyesi dikkat çekici ve oyuna klasik bir polisiye film kurgu katıyor. Hitman ve Hitman 2 ilerleme ve seviyeler Hitman 3’e aktarılabiliyor. Hitman 3, Play Station 5’te oynayabileceğiniz en iyi gizlilik oyunlarından biri.
    • Tür: Nişancı, Taktiksel, Macera
    • Geliştirici: IO Interactive
    • Yayıncı: IO Interactive
    • Çıkış tarihi: 20 Ocak 2021

    9️⃣ Marvel’s Spider-Man 2

    ps5 örümcek adam oyunu Marvel’s Spider-Man 2 Tam Boyutta Gör
    Insomniac Games'in devam oyunu Marvel's Spider-Man 2, her açıdan çıtayı yükseltiyor. Çarpıcı görselleriyle PS5'te en çok dikkat çeken oyunlardan biri ve oynanış tarafında birçok iyileştirme söz konusu. Mücadeleler, ağla sallanma, yan görevler ve oynanışa dair diğer detaylar her zamankinden daha iyi. 35 saatlik bir macera sizi bekliyor. Marvel's Spider-Man 2, ilk oyunun çok ötesinde ve oyun dünyasına özgü, duygusal ve kapsayıcı bir süper kahraman deneyimi yaratıyor.
    • Tür: Hack and slash, Beat ‘em up, Macera
    • Geliştirici: Insomniac Games
    • Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
    • Çıkış tarihi: 20 Ekim 2023

    🔟 Gran Turismo 7

    ps5 en iyi yarış oyunu Gran Turismo 7 Tam Boyutta Gör
    Gran Turismo 7, hem GT6 hem de GT Sport'taki içerik eksikliğini ve bizce biraz yetersiz kalan görselleri düzelterek yarış simülasyonu serisini eski muhteşemliğine geri getiriyor. GT7, PS 5 DualSense kontrolcüsünün dokunsal geri bildirimi ve uyarlanabilir tetikleyicilerinden tartışmasız en iyi şekilde yararlanan oyunu. Pistte manevra yaparken yoldaki her tümseği, her vites değişimini hissedeceksiniz. Vites demişken, en iyi PlayStation direksiyon setleri ile oynarsanız çok daha fazla keyif alırsınız. GT7, PS5'in yeteneklerini sergileyen en iyi yarış oyunu.
    • Tür: Yarış, Simülasyon, Spor
    • Geliştirici: Polyphony Digital
    • Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
    • Çıkış tarihi: 4 Mart 2022

    Bu rehber yazıda PS5 oyun konsolu sahipleri için çoğu ödüllü en iyi PlayStation 5 oyunları listeledik. Elbette en iyi PS 5 oyunları bunlarla sınırlı değil, oyun kütüphanesine girdiğinizde farklı türde çok fazla Play Station 5 oyunu ile karşılaşacaksınız. En yeni PS5 oyunları hemen oynama düşünceniz yoksa, PlayStation Plus üyeliğiyle en güzel oyunları ucuza oynayabilirsiniz. Bu arada Black Friday dönemi ve sonrasında konsol ve oyunlara ilişkin indirimleri de kovalayabilirsiniz. İyi eğlenceler!

    En İyi PlayStation Oyunları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 12926

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    lens gözün arkasına kaçtı haldun el-mübarek serveti kulaklığın sesi azaldı ıp others ne demek kayıp kimliğimi buldum ne yapmalıyım

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