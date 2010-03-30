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Solda Steve Wozniak ve Sağda Steve Jobs

Apple'ın kurucularından Woz lakaplı Steve Wozniak, neden iki tane iPad istiyor ? Bu sorunun cevabına geçmeden önce Wozniak'ın iPad ile ilgili düşüncelerine göz atmakta fayda var. Apple tarafından ilk kez 27 Ocak'ta tanıtılan ve yakın zamand ön-siparişe sunulan iPad, önümüzdeki günlerde tüketicilerin beğenisine sunulmuş olacak. Tasarımıyla kullanıcıları ikiye bölen ve bir kısmı tarafından devrimsel bir cihaz, diğer kısmı tarafındansa ekranı büyütülmüş iPhone olarak gösterilen iPad için Wozniak'ın düşüncesi biraz daha farklı.

Woz'a göre iPad, öğrenciler için bilgisayar satın alma maliyetlerini düşürecek dolayısıyla eğitim sektöründe büyük talep yaratacak. Eşinin ailesinden yola çıkarak komplike cihazları kullanamayan görece yaşı ilerlemiş tüketiciler için iPad'in kullanım kolaylığı getireceğini söyleyen Woz, bazı şeyleri basitleştirmek istediklerini belirtiyor. Kişisel olaraksa ilk aşamada iPad'in kendisi için olmadığı çünkü cebinde iPhone taşıdığını ve evinde bilgisayar kullandığını dile getiren Woz, iPhone üzerinde ağırlıklı olarak internet gezintisi ve ekran boyutundan dolayı navigasyon gibi çok iyi yapılamayan bazı şeyler olduğunu dolayısıyla kendisi için iki (3G ve WiFi) ve arkadaşı için de bir tane iPad siparişi verdiğini söyledi.

Peki Steve Wozniak, neden iki tane iPad alıyor. Bu sorunun cevabı bazı açılardan benzer kısıtılamalara sahip iPhone'da gizli. Zira Woz, iPhone'daki multitasking eksikliğine iki tane iPhone taşıyarak çözüm getirdiğini zira bir tanesi ile konuşurken diğeri ile herhangi bir başka şeye bakabildiğini ayrıca yine iki tane iPhone taşıyarak pil sorununu da aştığını düşünüyor. Tam bir cihaz tutkunu olan Steve Wozniak yanında, iki iPhone, bir Google Nexus One, Motorola Droid ve biri TomTom diğeri de Garmin'den olmak üzere iki navigasyon cihazı taşıdığını üstelik tüm bunları aynı zamanda çalıştırdığını açıkladı.

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