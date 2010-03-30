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Steve Wozniak neden iki tane iPad istiyor ?

9 yıl
15b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Steve Wozniak neden iki tane iPad istiyor ?
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Solda Steve Wozniak ve Sağda Steve Jobs

Apple'ın kurucularından Woz lakaplı Steve Wozniak, neden iki tane iPad istiyor ? Bu sorunun cevabına geçmeden önce Wozniak'ın iPad ile ilgili düşüncelerine göz atmakta fayda var. Apple tarafından ilk kez 27 Ocak'ta tanıtılan ve yakın zamand ön-siparişe sunulan iPad, önümüzdeki günlerde tüketicilerin beğenisine sunulmuş olacak. Tasarımıyla kullanıcıları ikiye bölen ve bir kısmı tarafından devrimsel bir cihaz, diğer kısmı tarafındansa ekranı büyütülmüş iPhone olarak gösterilen iPad için Wozniak'ın düşüncesi biraz daha farklı.

Woz'a göre iPad, öğrenciler için bilgisayar satın alma maliyetlerini düşürecek dolayısıyla eğitim sektöründe büyük talep yaratacak. Eşinin ailesinden yola çıkarak komplike cihazları kullanamayan görece yaşı ilerlemiş tüketiciler için iPad'in kullanım kolaylığı getireceğini söyleyen Woz, bazı şeyleri basitleştirmek istediklerini belirtiyor. Kişisel olaraksa ilk aşamada iPad'in kendisi için olmadığı çünkü cebinde iPhone taşıdığını ve evinde bilgisayar kullandığını dile getiren Woz, iPhone üzerinde ağırlıklı olarak internet gezintisi ve ekran boyutundan dolayı navigasyon gibi çok iyi yapılamayan bazı şeyler olduğunu dolayısıyla kendisi için iki (3G ve WiFi) ve arkadaşı için de bir tane iPad siparişi verdiğini söyledi.

Peki Steve Wozniak, neden iki tane iPad alıyor. Bu sorunun cevabı bazı açılardan benzer kısıtılamalara sahip iPhone'da gizli. Zira Woz, iPhone'daki multitasking eksikliğine iki tane iPhone taşıyarak çözüm getirdiğini zira bir tanesi ile konuşurken diğeri ile herhangi bir başka şeye bakabildiğini ayrıca yine iki tane iPhone taşıyarak pil sorununu da aştığını düşünüyor. Tam bir cihaz tutkunu olan Steve Wozniak yanında, iki iPhone, bir Google Nexus One, Motorola Droid ve biri TomTom diğeri de Garmin'den olmak üzere iki navigasyon cihazı taşıdığını üstelik tüm bunları aynı zamanda çalıştırdığını açıkladı.

Steve Wozniak neden iki tane iPad istiyor ?
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Apple iPad


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Mr. Jingles 8 yıl
Zira Woz, iPhone'daki
multitasking eksikliğine iki tane
iPhone taşıyarak çözüm
getirdiğini zira bir tanesi ile
konuşurken diğeri ile herhangi
bir başka şeye bakabildiğini
ayrıca yine iki tane iPhone
taşıyarak pil sorununu da
aştığını düşünüyor.

Şaka mı bu sabah sabah hiç gülecegim yoktu.
Benim telefonumda multi-tasking olduğu için ikinci telefona gerek kalmıyor. Ayrıca bataryası da çıkarılabildiği için batarya sorununa da çözüm bulmuş oluyorum. Demek ki ikinci telefona gerek yok.
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DH Misafiri 8 yıl
bu adama hastayım tam bir dahi efsane
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sinuhe.s 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


vay be nerdennn nereye resim çok şey anlatıyor
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jv96 9 yıl
bu adam olmasa job belkide bir hicti suan
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Skaty. 8 yıl

Gennosuke

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


vay be nerdennn nereye resim çok şey anlatıyor



Evet şaka gibi adam
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onno92 9 yıl
Kanserin önüne kırmızı halılar sermiş
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obi1 9 yıl
bir yazılımcının multitasking problemini birden fazla cihaz taşıyarak çözdüğünü söylemesi evlere şenlik olmuş :D
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Saahin 9 yıl
o kadar uğraşacağına al bi tane vertu
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umtyilmz 9 yıl

obi1
bir yazılımcının multitasking problemini birden fazla cihaz taşıyarak çözdüğünü söylemesi evlere şenlik olmuş :D

Bana da garip geldi, espridir bence :) ama baksana iPhone disinda 2 tane de Android telefonu var adamin, ayrica GPS'i neden telefondan kullanmiyor acaba? :)
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Batuist 9 yıl
o kadar param olsa ben daha fazla taşırdım herhalde... tabi yanında taşıyor ibaresini kullanırken illede her birini bir cebine sokmuş anlamına almıyorum aksi bu aptallık olur.. birini çantasına koyar diğerini arabasına vs. vs. yok iki eliyle hepsini tutacak :P
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hacckteam 9 yıl
ADamın keyfi bilirr ..:D
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DH Misafiri 9 yıl
höst :D millet bitane kıçıkırık 5800 ı zor buluyo lan :D
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Elmeti 9 yıl
Yolunu şaşırmıyordur umarım.Yanında toplam 6 tanecik gpsli cihazı var.
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buraoca2 9 yıl
Acaba Woz şuan kaç yaşında? Bu kadar cihazdan sonra umarım üreme problemi olmaz
Tabi yaş 70, iş bitmiş durumu varsa bilemiycem
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mk2kill 9 yıl
fazla yaklaşmamak lazım. adam baz istasyonundan daha zararlı.
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cihandark 9 yıl
aynı anda 5 cihazı çalıştırıyormuş ''yok artık steve'' diyorum kendisine reklam kokan hareketler bunlar
ben kendisini marvel comics'in hersene verdiği doctor octopus ödüllerine aday göstermek istiyorum zira 5 cihazı aynı anda kullanabilmek için doctor octopus olmak lazım


doctor octopus

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deagle100 9 yıl

mk2kill
fazla yaklaşmamak lazım. adam baz istasyonundan daha zararlı.

:DVallaha:):):)
sasirmiyordur heralde artık yolunu:)
yalnız nexus one neden taşıyor onu anlayamadım?Millet ac gezer adamın telefonlara bak 3 tane en kalitelilerden:)
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Sylargray 9 yıl
mk2kill

fazla yaklaşmamak lazım. adam baz istasyonundan daha zararlı.

Haberi okurken benim de aklımdan aynı şey geçiyordu
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hrstcrt 9 yıl
manyak :D
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