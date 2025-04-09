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    Switch 2'nin oyun fiyatları GTA 6 bekleyenleri korkuttu!

    Nintendo Switch 2'nin duyurulması ve arkasında ngelen oyun fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte maalesef oyuncular oyun fiyatlarının geleceği konusunda kara kara düşünmeye başladı.

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Nintendo Switch 2'nin duyurulmasıyla oyun dünyasının gündemine oturdu. Switch 2'nin kendisi dışında oyun fiyatları da bir hayli konuşuldu hatta belki de daha fazla konuşulmalıydı. Çünkü maalesef Nintendo, oyun fiyatlarını zamlayarak bizlere kötü bir haber verdi. Switch 2'nin oyun fiyatlarının zamlanmasının ardından da gözler aslında korktuğumuz haberi vermesi beklenen Rockstar'a döndü. GTA 6 fiyatlarının da bu saatten sonra zamlı bir şekilde hatta 100 doları bulabilcek şekilde gelmesi bekleniyor.

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