GTA 6'dan yeni bilgiler geldi! | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu bölümünde geçtiğimiz günlerde çıkan yeni GTA 6 sızıntılarını, The Game Awards beklentilerimizi ve Path of Exile 2'yi konuştuk.

NewGamePlus'ın bu bölümünde The Game Awards ile ilgili beklentilerimizi konuştuk. Bu gece düzenlenecek etkinlikle aslında diğer konularımız da bağlantılı. Oyun dünyası için özel gecelerden biri yaşanabilir ya da boşa bir heyecan bizleri bekliyor.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:41 Açılış

01:04 GTA 6'dan yeni bilgiler, oyun sektörü tedirgin

08:13 The Game Awards'ta çok önemli iki duyuru olabilir

17:53 Epic Games indirimleri başladı, her gün bir ücretsiz oyun

19:36 Path of Exile 2 bomba gibi çıkış yaptı

21:14 2024'ün en çok satan oyunları açıklandı

24:35 Time dergisi, 2024'ün en iyi oyunlarını seçti

28:51 Oyun severler, 2024'ün en kötü oyunlarını belirledi

34:21 Kapanış

