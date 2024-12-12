GTA 6'dan yeni bilgiler geldi! | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu bölümünde The Game Awards ile ilgili beklentilerimizi konuştuk. Bu gece düzenlenecek etkinlikle aslında diğer konularımız da bağlantılı. Oyun dünyası için özel gecelerden biri yaşanabilir ya da boşa bir heyecan bizleri bekliyor.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:41 Açılış
01:04 GTA 6'dan yeni bilgiler, oyun sektörü tedirgin
08:13 The Game Awards'ta çok önemli iki duyuru olabilir
17:53 Epic Games indirimleri başladı, her gün bir ücretsiz oyun
19:36 Path of Exile 2 bomba gibi çıkış yaptı
21:14 2024'ün en çok satan oyunları açıklandı
24:35 Time dergisi, 2024'ün en iyi oyunlarını seçti
28:51 Oyun severler, 2024'ün en kötü oyunlarını belirledi
34:21 Kapanış