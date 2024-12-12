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    GTA 6'dan yeni bilgiler geldi! | NewGamePlus

    NewGamePlus'ın bu bölümünde geçtiğimiz günlerde çıkan yeni GTA 6 sızıntılarını, The Game Awards beklentilerimizi ve Path of Exile 2'yi konuştuk.                   

    NewGamePlus'ın bu bölümünde The Game Awards ile ilgili beklentilerimizi konuştuk. Bu gece düzenlenecek etkinlikle aslında diğer konularımız da bağlantılı. Oyun dünyası için özel gecelerden biri yaşanabilir ya da boşa bir heyecan bizleri bekliyor.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:41 Açılış
    01:04 GTA 6'dan yeni bilgiler, oyun sektörü tedirgin
    08:13 The Game Awards'ta çok önemli iki duyuru olabilir
    17:53 Epic Games indirimleri başladı, her gün bir ücretsiz oyun
    19:36 Path of Exile 2 bomba gibi çıkış yaptı
    21:14 2024'ün en çok satan oyunları açıklandı
    24:35 Time dergisi, 2024'ün en iyi oyunlarını seçti
    28:51 Oyun severler, 2024'ün en kötü oyunlarını belirledi
    34:21 Kapanış

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