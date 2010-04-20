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Synaptics, Linux işletim sistemi için touchpad'lere multitouch desteği sunacağını açıkladı

Synaptics, Linux işletim sistemi için touchpad'lere multitouch desteği sunacağını açıkladı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Synaptics, Linux işletim sistemi için touchpad'lere multitouch desteği sunacağını açıkladı
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Taşınabilir bilgisayarlar için touchpad çözümleri üreten firmalardan Synaptics, Linux işletim sistemi için multitouch desteği sunulacağını açıkladı. Windows işletim sistemi kullanıcıların sahip olduğu mutlitouch desteği, Synaptics Gesture Suite adı verilen yazılım ile Linux işletim sistemi için de uygulanacak. Bu yazılım sayesinde kullanıcıların taşınabilir bilgisayarlarındaki touchpad'lerden daha efektif bir şekilde faydalanabilecekleri belirtildi. Synaptics Gesture Suite yazılımı ile Linux kullanıcıları, 2 parmakla sayfa kaydırma, yakınlaştırma/uzaklaştırma, görüntüyü yönlendirme (rotation), 3 parmak ile sayfa kaydırma gibi özellikleri kullanabilecekler. Synaptics, bu uygulamanın Chrome işletim sistemi için de kullanılabileceğini ilavet etti.

Synaptics, Linux işletim sistemi için touchpad'lere multitouch desteği sunacağını açıkladı
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shpynx 9 yıl
Linux kullanımının artması ve linuxdaki olumlu kullanıcı taraflı gelişemeler linuxun 3. taraflı önemini arttırdı
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slymnuc 9 yıl
Ekleyeyim, yazilim opensource olmayacakmis ve muhtemelen sadece box satilan surumlerle gelecekmis, listede ubuntu var ama mandriva goremedim.
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marvinous 9 yıl
Gözlerim yaşardı valla, donanım üreticilerinden pek görülmeyen şeyler bunlar
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