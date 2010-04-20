Synaptics, Linux işletim sistemi için touchpad'lere multitouch desteği sunacağını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Taşınabilir bilgisayarlar için touchpad çözümleri üreten firmalardan Synaptics, Linux işletim sistemi için multitouch desteği sunulacağını açıkladı. Windows işletim sistemi kullanıcıların sahip olduğu mutlitouch desteği, Synaptics Gesture Suite adı verilen yazılım ile Linux işletim sistemi için de uygulanacak. Bu yazılım sayesinde kullanıcıların taşınabilir bilgisayarlarındaki touchpad'lerden daha efektif bir şekilde faydalanabilecekleri belirtildi. Synaptics Gesture Suite yazılımı ile Linux kullanıcıları, 2 parmakla sayfa kaydırma, yakınlaştırma/uzaklaştırma, görüntüyü yönlendirme (rotation), 3 parmak ile sayfa kaydırma gibi özellikleri kullanabilecekler. Synaptics, bu uygulamanın Chrome işletim sistemi için de kullanılabileceğini ilavet etti.