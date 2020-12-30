Tanıtım Yazısı Nedir? SEO ve Tanıtım Yazısı İlişkisi

Web sitesi sahipleri için rekabet çok önemlidir. Google aramalarında üst sıralarda olmak, daha fazla kişinin siteye girmesini sağlayacağı için, burada temelin Google yönergeleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu yazımızda sizlere SEO ve tabii ki seo'nun ilişkilerinin başında gelen tanıtım yazısı ile backlink hakkında bilinmesi gerekenlerin tamamını anlatarak, etkin bir çalışma için ihtiyaçlarınızı belirlemenizi sağlayacağız.

Şunu belirtelim ki, SEO yani arama motoru optimizasyonu, Google'nin istemiş olduğu yönergelere göre yapılıyor olsa da, kullanıcı odaklıdır. Demografik yapının aramalara yansıtılması ile birlikte, arama sonuçlarında çeşitli değişiklikler olduğu gibi, ayrıca reklam verenler için de, tam sonuç odaklı gösterimler gerçekleşiyor. Tüm bu mekanizmanın başında Google olduğu için, istediklerini yapmak zorundayız. Peki Google seo kriterlerini uygulamazsak ne olur?

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SEO'yu Tanımıyorum İşimi Yapıyorum!

SEO yani arama motoru optimizasyonu, kaliteli sitelerin belirlenmesi ve üstte çıkmasını sağlar. Bazen üstte çıkan sayfalar çok kalitesiz gelebilir veya gerçekten kalitesiz olabilir. Bu gibi siteleri incelemeden net bir cevap vermek doğru olmaz. Ancak gözümüzde canlandırırsak eğer, tasarım her şey değildir. Evet sitenin tasarımının güzel olması, kullanıcıları memnun edebilir. Ama yayınlanan içerik hiç bir fayda sağlamıyorsa eğer, siz ne kadar iyi bir site yaparsanız yapın, siteniz üst sıralara çıkmaz. Çıksa da geri düşer ve Google gerçek sıralamayı yansıtır.

İçerik ise net olarak okuyana istediğini vermeli. Eğer boş bir içerikse ve sadece boş kelimeler ile doldurulmuşsa, bu içeriği okuyanlar hemen yazıdan çıkış yapacakları için, Google nezrinde bu içerik kaliteli değildir. Şöyle bir örnek verelim. İki aynı sektörde olan, iki farklı siteyi aşağıda karşılaştıralım ve hangisinin Google tarafından daha değerli olduğunu görelim.

A sitesi moda ve güzellik üzerine harika tasarıma sahip, burçlar, seçilmiş resimler, elbise, saç, makyaj modelleri ile harika fikirler veren, güzel, kullanışlı üye olabileceğiniz, eklenen yazılardan anında haberdar olabileceğiniz bir internet sitesi.

B sitesi moda ve güzellik üzerine sıradan bir tasarıma sahip. Hatta aradığınız şeyi sitede bulmak çok zor. Görsel çok fazla yok ve sadece içerikten ibaret. Ancak içerikleri çok kaliteli olduğu için, okuyanlar tam olarak istediğini alıyor.

Yukarıda ki iki siteyi karşılaştırdığımızda, A sitesinin görsel anlamda zengin bir içeriğe sahipken, B sitesinin ise sadece yazıları iyi. Bu iki sitenin hangisinin iyi olduğunu ise Google belirliyor. Ve artık Google diyor ki, "benim arama motorumu kullanan kullanıcım için en iyi bilgiyi veren site benim için önemlidir." Kısacası Google diyor ki, içerik benim için en önemli kriterler arasında yer alıyor.

Buna göre SEO'dan hiç anlamayan, ama kalemi kuvvetli olup, doğru ve kaliteli içerikler yazan B sitesi, Google için daha önemli olduğundan dolayı, üst sıralarda yer alıyor. Örnek olarak Medium.com veya Wikipedia.com sitelerini inceleyebilirsiniz. Bu örnek belki tam doğru olmayabilir ama ne demek istediğimizi tam olarak anlamış olacaksınız.

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SEO Ziyaretçi İçin Mi Yapılır? Google İçin Mi Yapılır?

Web sitesi sahipleri için bu sorunun cevabı "tabii ki Google için yapılır" olacaktır. Ancak gerçek SEO uzmanları bilir ki, yapılanların tamamı öncelikli olarak ziyaretçi içindir. Bunu çok basit bir şekilde anlatalım. Bir avm'de dükkan tuttuğunuz zaman, o avm'nin uygulamış olduğu şartlara uymak zorundasınız. Örneğin kapının önüne adam çıkararak "buyurun ablam, buyurun abim, elbisede %25 indirim yaptık" dedirtemezsiniz. Ya da avm'nin belirli renkleri varken, siz sadece tabelanız daha iyi görünsün diye, aykırı bir renk kullanamazsınız.

Bunları yaparak iş yapmak istiyorsanız, o zaman caddeye çıkabilir ve dükkanınızı burada açabilirsiniz. Ancak burada da bağlı olduğunuz belediyenin kurallarının geçerli olduğunu bilmelisiniz. Örneğin kaldırıma eşya koyamazsınız, dükkan sınırlarının dışına çıkamazsınız gibi kurallar vardır. Görüldüğü gibi dışarıda bir dükkan açtığınız zaman, orada ki kurallara uymanız gerekiyor. İşte Google'de aynen bunu söylüyor.

Bunun detaylarını ise en kolay şekilde https://developers.google.com/search/docs/beginner/do-i-need-seo?hl=tr bağlantısında görebilirsiniz. Google burada tüm detayları ile arama motoru optimizasyonu hakkında webmasterlere bilgiler veriyor.

Google arama motoru, yeni bir algoritma geliştirdiği zaman, algoritmanın sitelerce kullanılmasını istiyor. Çünkü yeni sıralamasını bu algoritmaya göre yapıyor ve eğer siz bunu kullanmazsanız, sizin sıralamada ki yerinizi düşürüyor.

Ancak bir dakika, yukarıda ki anlattıklarımıza göre tam ters bir sonuç çıktı bu seferde.

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Nedir Bu SEO? Neden Önemli?

Yapsak bir dert, yapmasak bir dert dediğinizi duyar gibiyiz. Bu doğru ancak eksik. Düz bir HTML sayfanız varsa eğer ve içeriklerinizde bunun içerisindeyse eğer, Google sizden çok bir şey beklemiyor. Ancak rekabet ortamının yoğun olduğunu düşünürsek eğer, siteniz tam olarak istediğiniz yerde olmayabilir. Rekabet edebilmek için iyi bir web sitesi yapmanız gerekiyor. Ancak bu iyi web sitesinin içeriklerinin de iyi olması gerekiyor.

Tüm SEO yönergelerini uygulamış bir sitenin, kaliteli içeriklere de sahip olması durumunda, yani yukarıda ki A ve B sitesinin birleşmesinden ortaya çıkan site ile rekabete bir adım önde başlarsınız. Sonrasında ise rekabetin ikinci adımı gelir.

Öncelikle sitenizi tamamı ile yaptıysanız eğer, artık rakiplerinizin önünde olduğunu söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız SEO bugünlerde genel bir terim olarak kullanılıyor olsa da, gerçekte SEO sadece arama motoru optimizasyonudur. Yani arama motorunun sitenize uygulamanızı istediği yönergelerden ibarettir. Örneğin Google 3 sene önce SSL sertifikası önemli dedi ve sitelerin SSL sertifikası almasını söyledi. 2 sene önce ise artık SSL sertifikası olan siteleri aramalarda üst sıralara çıkarırken, SSL sahibi olmayan siteleri ise daha düşük sıralarda gösterdi.

Kısacası SEO, Google için yapılır. Google ise bunların kullanıcı için yapılmasını ister. Yani siz bunları yaptığınız zaman, aslında kullanıcının da istediğini yapmış oluyorsunuz.

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Dış SEO Çalışmalarında Tanıtım Yazısı Neden Önemli?

Yukarıda anlattıklarımız görüldüğü gibi, sitenizin için yapılanlardı. Yani buna iç seo diyebilir ve öyle adlandırılıyor. Dış SEO ise tam olarak sitenizi güçlendirerek rakipleriniz ile mücadele edebileceğiniz adımlardan oluşur. Bu adımlar ise başta backlink almaktır. Zaten yukarıdakileri yaptıysanız eğer, artık dış seo'da yapabileceğiniz basit ve sınırlı çalışmalara geçtiniz demektir.

Neden basit ve sınırlı olduğunu hemen söyleyelim. Sitenizi farklı sitelerde tanıtırken ve içerisine anahtar kelimelerinize ya da düz link olarak link alırken, yaptığınız iş aslında tektir. Yani kaç tane site olursa olsun, siz tanıtım yazısı almış olursunuz. Tabii ki bu kendi içine başlı başına bir iştir. Hangi anahtar kelimeye link almalısınız? Link dağılımını nasıl yapmalısınız? Sitenin değerine göre aldığınız linkin kalite puanı nedir? Gibi bir çok detaya hakim olmalısınız. Ama yapılan iş tek olduğu için, link almak için tanıtım yazısı en iyi alternatiftir.

Aradığınız yüksek kalitede ki sitelerin yanı sıra, özellikle sektörel siteleri de bulabileceğiniz Öncel Ajans, bu konuda Türkiye'nin en büyük networkuna sahip. Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve tanıtım yazısı hakkında tüm detaylara ulaşmak için https://www.oncelajans.com.tr/tanitim-yazisi/ bağlantıya tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz.

Diğer seçenek ise ücretsiz backlink kaynakları olarak sosyal medya siteleridir. Sitenizi açtığınız zaman, siteniz için çeşitli sosyal medya platformlarında sayfalar açmak ve yazdıklarınızı hem burada paylaşarak, hemde arada farklı bilgilerde vererek, sayfanızı takip edenleri memnun etmek, hem ziyaretçi elde etmenizi sağlar, hemde dışarıdan da link almaya başlarsınız.

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Tanıtım Yazısı Olmazsa Olmaz Mı?

Bu sorunun hangi amaç ile sorulduğuna göre cevabı değişecektir. Konuyu detaylı belirtmeden önce şunu belirtelim, her şeyi eksiksiz bir web siteniz olsa dahi yukarıda da belirttiğimiz üzere, rekabet için link almanız gerekiyor. Rekabet ortamı düşük bir sektördeyseniz eğer backlink ihtiyacınız olmayabilir.

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Ancak rekabeti olan ve hatta yoğun olan sektörlerde ise tanıtım yazıları olmazsa olmazınız olacaktır. Ama tanıtım yazısına sadece link alma mantığı ile bakmakta doğru olmayacaktır.

Tanıtım yazısı, sitenizi, firmanızı, markanızı farklı bir internet sitesinde tanıtmak demektir. Örneğin Nida Park İstanbul'da konut satışı yapan inşaat firmaları arasında yer alıyor. Tanıtım yazısı çalışmalarını ise advertorial içerik şeklinde yaparak, Türkiye'nin tüm büyük haber sitelerinde yer alıyor. Hem haberi okuyanların bilgi almasını sağlıyor, hem kendini en iyi şekilde ifade ediyor ve hem de sıralamada üst sıralarda bulunuyor. Sonuç olarak internet siteleri için, backlink almanın ve marka değerini yükseltmenin önemi tanıtım yazıları ile perçinlenir.

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Sitemize Dışarıdan Gelen Link Önemli Midir?

Evet önemlidir. Hatta Google referans link mantığı ile kurulduğu için, ne yaparsa yapsın bu önemi bitiremiyor. Tabii ki belirli SEO istekleri ve yönergeleri ile backlink değerini azaltıyor olsa da, etkisini bitiremediği için, bazen çok kalitesiz siteler dahi sizin üstünüzde bulunabiliyor. Bu nedenle dışarıdan link almanız gerekecek. Tanıtım yazıları, hem markanızı öne çıkarmak, hem yaptığınız işi anlatmak ve hem de anahtar kelimeler sayesinde sitenize link almanız için oldukça iyi bir çalışma şeklidir.

Dışarıdan gelen linkleri referans mantığı ile görmeniz ve okumanız gerekir. Backlinklerde kendi içlerinde çeşitli taglar ile ayrışır ve Google'ye bu linklerin neden yayınlandığı ise bu taglar ile gösteriliyor.

Dofollow : Dofollow etiketine sahip linklerde, linki vermiş site link vermiş olduğu sitenin direk referansı oluyor. "Ben bu siteye güveniyorum ve bu sitenin güvenli olduğunu biliyorum" demektir bir yerde.

Nofollow : Nofollow etiketine sahip linklerde ise linki vermiş olan site, "ben bu siteyi referans olarak veriyorum ama siteye referans olmuyor" demek istiyor.

Sponsored : Bu etikete sahip linklerde ise link veren site direk olarak "ben bu linki ücreti karşılığında yayınlıyorum" demek istiyor.

Noopener Noreferrer : Bir çok farklı etiket olmakla birlikte, son olarak Noopener Noreferrer etiketi ise iki farklı türde ele alınıyor. Eğer linkte sadece "Noopener" varsa link veren site, link verilmiş olan site ile bilgilerini paylaşmıyor anlamına gelir. Bazı internet siteleri gelen link verilerini topladığı için, kullanmış olduğumuz tarayıcılar bu etiket sayesinde, yeni açılan sayfaya geldiği yolları göstermiyor ama hangi siteden geldiğini görebiliyor. Noreferrer etiketine de sahip olması durumunda ise geldiği siteyi de göremiyor.

Yukarıdaki link etiketlerinin hiç birinde, link kalitesinin düştüğüne dair bir ibare göremezsiniz. Çünkü Google için böyle bir veri ve mantık yok. Ancak güçlü bir sitenin dofollow etiketi ile referans olması, direk o siteye link verdiği anlamına gelir ki, Google için bu daha değerli olarak görülür. Kısacası link alırken, her sitenin size güvenmesi beklenemez bir durum olacağı için, her türden linkin sitenize gelmesi de iyidir.

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Tanıtım Yazısı İle İnstagram Mavi Tık Alınır Mı?

İnstagram mavi tık almak tanıtım yazısına değil, haber sitelerinde haberinizin olmasına ihtiyacınız vardır. Sadece İnstagram için değil, Facebook, Tiktok ve Twitter için de bu tür haberlere ihtiyacınız olacaktır. Öncelikle mavi tık yani onaylı hesabın ne olduğuna bakalım.

Sosyal medya sitelerinde benzer isimler ve benzer işleri yapan çok fazla kişi olduğu için, bu siteler kullanıcılarına rozet vererek yani hesabını onaylayarak, o kişinin "gerçekte yazdığı" kişi olduğunu kullanıcılarına söylemiş olur. Kısacası onaylı hesap olmak, her ne kadar kullanıcılar için önemliyse, İnstagram için de çok önemlidir.

Mavi tık sahibi olanlar bir çok avantaja da sahiptir. Bunların en başında, paylaşımlarını başkası yayınlayamaz, kendi isminde farklı hesaplar olamaz. Kendi isminde farklı hesapları biraz açmamız lazım. Çünkü tam olarak mavi tıkın avantajı burada. Ayşe Tamer isimli 5 kullanıcının olduğunu var sayalım. Bu 5 kullanıcıdan sadece birinin oyuncu olduğunu, bir diğerinin sporcu olduğunu, diğerinin muhasebeci ve ikisinin ise ev hanımı olduğunu düşünelim.

İşte İnstagram burada sadece oyuncu ve sporcu olan kişilere mavi tık verir. Halka mâl olmuş tanınmış kişilere mavi tık yani onaylı hesap hakkı verilir. Ancak sizin tanınmış olduğunuzun en net göstergesi ise haberinizin yapılmasıdır. Sonuçta tanınmış kişilerin haberi yapılır.

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Haber Sitelerinde Haberiniz Olsun

Her ne kadar mavi tık için haber yapılması önemli olsa da, bu haber çalışmaları PR içinde önemlidir. Yaptığınız işi insanlara duyurmak, sizi tanımalarını sağlamak ve sizin bulunduğunuz sektörden birilerine ihtiyaç duyduğunda size ulaşması oldukça önemlidir.

Sadece oyuncu ya da sporcu ile sınırlandırmakta bu bağlamda doğru değildir. Örneğin el emeği takılar yapan biri olarak mavi tık alabilirsiniz. Alacağınız bu mavi tık sayesinde, instagram kullanıcıları için onaylı bir hesaba sahip olmanın avantajlarını yaşayarak, sizi takip edenlerin güvenmelerini sağlayabilirsiniz.

Bunlarında da yanında haber sitelerinde haberiniz olacağı için, artık iş dünyasına atılabilir ve bir çok mecrada boy gösterebilirsiniz. Haber sitelerinde yer edinmek bu bağlamda kötü değil, oldukça iyi olduğu gibi, mecburi olarak da ihtiyaçlarınızın başında geliyor.

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Nasıl Haber Yaptırabilirim? Tanıtım Yazısını Nereden Alırım?

Tanıtım yazısı / Advertorial İçerik / Basın Bülteni farklı farklı isimlere sahip olan, her biri kendi içinde farklı amaçlara hitap eden çalışmalardır. Bu çalışmaların ortak özelliği ise çeşitli internet sitelerinde yer edinmenizi sağlamaktadır.

Tanıtım Yazısı : Tamamının içinde bulunduğu ve ayrıca anahtar kelimelerinize link verebileceğiniz yazının altında sitenize yönlendirme linki ekleyebileceğiniz, en kapsamlı seo çalışmalarının başında gelmektedir. Tanıtım yazısı sayesinde PR çalışmaları yapabilir, mavi tık için ihtiyacınız olan haberleri yayınlatabilirsiniz. Yazı içerisinde bulunan linkler sayesinde sitenize referans linkte almış olacaksınız.

Advertorial İçerik : Daha çok büyük haber sitelerinin belirli süreli çalışmalarını kapsamaktadır. Yazı içerisinde link olsa da, linkler genel olarak nofollow etiketi ile verilir. Belirli süreli içerikler olduğu gibi bu sürenin sonunda genel olarak linkler kaldırılır. Bu tür içerikler genelde ürün, hizmet tanıtımı için tercih edilir.

Basın Bülteni : Tek bir yazının 10'larca farklı sitede yayınlanmasından oluşan bu çalışma türü, linksiz olarak yayına girer. Kişi, kurum ya da kuruluşların basınla paylaşmak istediği ve yaymak istedikleri haberler için tercih edilir. Mavi tık için en uygun çalışmalar arasında yer aldığını da belirtelim.

Bir çok farklı isimle de adlandırabileceğiniz bu çalışma türlerinin tamamını Öncel Ajans üzerinden bulabilirsiniz. Firmaların kurumsal çözüm ortağı olan ajansın, sağlamış olduğu imkanlar dahilinde, istediğiniz çalışma şekillerine en net çözümü elde edebilirsiniz.

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Profesyoneller İçin Gerçekçi Çözümler

Reel piyasalarda nasıl ki almanız gereken tedbirler ve kararlar varsa, sanal dünyaya da artık aynısının ve hatta çok daha fazlasının geçerli olduğunu bilmelisiniz. Rekabetin daha yoğun olduğu, rakiplerin daha hırçın olduğu sanal dünyada, en ufak hata da dahi siteniz veya bilinirliğini yok olabilir.

Doğru çalışmalar ve sürekli işinize duyacağınız saygı ve vereceğiniz emek karşılığında başarıya ulaşabilirsiniz. Ancak ötesini yapmak ve sadece belirli bir sürece odaklanmak, bu sürenin sonunda sizin yok olmanıza neden olur. Bugün basın bülteni yaptırarak sosyal medya hesabınız için mavi tık alabilir ve takipçilerin size daha fazla güvenmelerini sağlayabilirsiniz. Tanıtım yazısı ile hem işinizi en iyi şekilde tanıtabilir ve hem de marka bilinirliği için PR çalışmalarını da yapabilirsiniz.

Türkiye'de portföyünde 2000 üzerinde site bulunan Öncel Ajans, sektörün öncü ve lider firması olarak müşterilerine bu bağlamda hizmet veriyor. Tanıtım yazısı, basın bülteni, advertorial içerik, mavi tık için haber yapımı ile birlikte ayrıca seo çalışmaları için de ihtiyacınız olanları linklere daha kolay ulaşmanızı sağlıyor.

Güçlü bir ekibe sahip olan ajans, ziyaretçilerine tamamen ücretsiz olarak da merak ettiklerini birebir canlı destek üzerinden sağlıyor. Sadece müşteri olmak için değil, merak ettiklerinizi öğrenmek için de buradan siteye girerek üye olmaya gerek duymadan, sorularınızı sormaya başlayabilirsiniz.

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