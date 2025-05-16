Yerli robotlarla sipariş toplamada yeni dönem!

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Türkiye perakende sektöründe dijitalleşmenin öncüsü olan Migros One, Ankara Bilkent 5M mağazasında devreye aldığı yeni Robotik Sipariş Toplama Merkezi ile yenilikçi teknolojilerini bir adım öteye taşıdı. Migros’un iştirak firması olan Migros One, sahip olduğu güçlü teknoloji altyapısıyla yalnızca Migros’un dijital dönüşümünü değil, perakende sektörünün geleceğini de şekillendirmeyi hedefliyor.

Bu merkezde, otonom Carrgo robotları sayesinde sipariş toplama süreçlerinde hız, doğruluk ve ergonomi bir arada sunuluyor. Türk mühendisleriyle geliştirilen Carrgo robotları sayesinde siparişler yüzde 40’a varan verimlilikle toplanıyor hem çalışan konforu hem de müşteri memnuniyeti artıyor.

1.500 metrekarelik alanda hizmet veren sistem, 13 bine yakın ürünün içinden siparişleri dakikalar içinde hazırlayarak hem daha fazla siparişin aynı anda karşılanmasına hem de çalışanların daha konforlu koşullarda görev almasına imkân tanıyor.

Migros One Genel Müdürü Orçun Onat: “Teknolojiyi yalnızca operasyonel değil, çalışan konforu ve müşteri deneyimi açısından da değer yaratacak biçimde kullanıyoruz.”

Robotik teknolojilerin Migros için yeni değil; uzun yıllardır dijitalleşme odağında sürdürülen e-ticaret yatırımlarının doğal bir devamı niteliğinde olduğunu belirten Orçun Onat, “Bilkent Robotik Sipariş Karşılama Merkezimiz ise bu sürecin geldiği son noktayı temsil ediyor. Burada devreye aldığımız Carrgo robotlarımız, insan-robot iş birliğine dayalı hibrit bir sistemle çalışıyor. Siparişler çok daha kısa sürede, hatasız şekilde toplanabiliyor; alışveriş danışmanlarımız ise fiziksel olarak daha az eforla daha fazla işlem gerçekleştirebiliyor. Bu sistemle önceki manuel toplama yöntemlerine kıyasla yüzde 40’a varan verimlilik artışı sağladık. Teknolojiyi yalnızca operasyonel değil, çalışan konforu ve müşteri deneyimi açısından da değer yaratacak biçimde kullanıyoruz” dedi. Migros One olarak robotik sistemleri, insan gücünü tamamlayıcı bir araç olarak kurguluyor; çalışanların fiziksel yükünü azaltırken, verimliliği artırıyoruz.

Bu robotik altyapıyı Türk mühendisliğiyle Migra Teknoloji iş birliğinde geliştirdiklerini ifade eden Onat, şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz bu ve benzeri yenilikçi çözümleri şimdi başka zincirlerle de paylaşma sürecine giriyoruz. Geliştirdiğimiz bu sistemleri, Türkiye’deki zincirlerin yanı sıra uluslararası perakendeciler için de ölçeklenebilir hale getirerek, bu teknolojiyi ilgilenen tüm firmalara sunmayı hedefliyoruz. Yurt içindeki yerel zincirlerden yurt dışındaki büyük perakendecilere kadar farklı yapıların e-ticaret altyapılarına entegre olabilecek çözümler üretmeye hazırız. Migros olarak teknoloji üretme yetkinliğimizle artık bu alanda ihracat yapmayı da hedefliyoruz.”

İnsan-robot iş birliğinde en iyi senaryo

Carrgo adını taşıyan otonom robotlar, yerli mühendislik ürünü yapay zekâ destekli sistemlerle çalışıyor ve siparişleri yüksek hız ve doğrulukla topluyor. Bu sistemin detaylarına yakından baktığımızda, insan-robot iş birliğinin operasyonel verimliliğe nasıl katkı sağladığını net biçimde görebiliyoruz. Şarj alanında bekleyen Carrgo’lar, sipariş geldiğinde uyanıp, pitstop alanına gidiyorlar. Orada kısa bir hazırlık sürecinin ardından siparişlerin atanmasıyla toplama işlemine başlıyorlar. Robotlar, lidar sensörleri sayesinde en kısa rotayı hesaplayarak ürünün bulunduğu rafa ulaşıyor. Raflarda yer alan “Pick to Light” teknolojisi, toplanacak ürünleri ışıkla işaretliyor; böylece alışveriş danışmanları ürünleri Carrgo robotlarına kolayca yüklüyor. Aynı anda dört siparişi toplayabilen bu sistem, zamandan tasarruf sağlarken hatasızlığı da artırıyor. Migros, teknolojiye yaptığı bu yatırımla sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin perakende standartlarını da şekillendirme vizyonunu ortaya koyuyor.

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