Sürekli tansiyon ölçüyor, HealthKit destekli “Wesse WWC2003'ü denedik”

Tansiyon ölçebilen, elde ettiği verileri HealthKit ile paylaşabilen Wesse WWC2003'i denedik. Metal gövde, AMOLED ve yüksek çözünürlüklü ekran, 8 gün civarı kullanım süresi, tüm detaylarını aktardık.

Wesse WWC2003'ün tüm özelliklerini görmek ve fiyatını öğrenmek için; Wesse WWC2003

Ben Wesse markasıyla yeni tanıştım, daha önce görmemiştim ama bir AVM’de gezerken fark ettim ki ben yeni tanışmışım, şu an gördüğünüz bu Saat/Saat mağazasında ve mağazalarında herkesin görebileceği kadar büyük bir afiş var.

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Kutusunda vurgulanan özelliklerde kandaki oksijen miktarının takibi ve AMOLED ekran temel olarak beklediğim ve bulduğum şeyler oldu. İçinde mıknatıslı, kullanması kolay şarj kablosu ve kayış için ihtiyaç duyabileceğiniz pinler var.

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Elimde WWC2003 modeliyle geçen, Wesse’nin Be Smart sloganıyla ve kendi içerisinde akıllı saat kategorisinde değerlendirdiği bir ürün var. Gun, Blue ve Pink olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor, bendeki Gun olanı. Malzeme alüminyum malzeme, gayet de ince bir gövde, genelde fiyatı segmentinde plastik gövde görürsünüz, soğuk metal hissiyatı fiyatı ve rakipleri düşünüldüğünde bence çok iyi. Sağında navigasyon ve kontrol için tek bir tuş var.

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3ATM diye bir değer vardı kutuda, bu 3 atmosfer basınç demek oluyor, musluk suyunun 8 atmosfer olduğunu düşünürsek suyla direkt temas etmediği sürece sorun yaşamazsınız ki ben lavaboda çekinmeden kullanıyorum.

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Kayış silika jel, alırken gövde rengine göre bu da değişiyor ama ille de buna bağlı kalmak zorunda değilsiniz, kutudaki pinler bunun için var, ölçüsünü alıp herhangi bir kol saatinin, akıllı saatin, akıllı bilekliğin kayışını takıp özelleştirebilirsiniz ki çehresini tamamen değiştirecektir.

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1.65 inç boyutunda ekran, yine rakipleri düşünüldüğünde 1.4 inç civarlarında, IPS LCD ekranlarla da karşılaşıyorsunuz ama Wesse’de AMOLED ekran var, 348x442 piksel çözünürlüğünde ki gayet net, piksel saymanız mümkün değil, rakiplerine nazaran ortalamaya bakarsak daha yüksek bir çözünürlük. Siyahlar tam siyah, renkler gayet canlı, ışık şiddeti 3 kademeli, 1. kademe dışarısı için az gelebilir, 2. kademe hem içerisi hem de dışarısı için ideal, 3. kademeye ihtiyaç duyacağınızı zannetmiyorum. Ekran kolunuzu kaldırdığınızda devreye giriyor, sürekli açık ekran modu yok ve açık kaldığı süreyi değiştiremiyorsunuz.

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Arayüze gelince işletim sisteminin belli bir adı bulunmuyor ama iOS ile de Android ile de uyumlu, ben iPhone 13 Pro Max ile test ettim, baştan söyleyeyim beklemediğim şekilde sorunsuz çalıştı, ne bildirimde ne de arama esnasında sizi uyarma konusunda geç kalmıyor, tepkisiz kalmıyor.

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Sola çekince menüyü görüyorsunuz, veriler, antrenman, spor kaydı, HR, kan basıncı gibi gibi bir liste halinde görünüyor. Alttan yukarı çekince geçmiş bildirimler geliyor, anlık olarak da titreşimle bunları bildiriyor zaten. Yukarıdan aşağı çekince uyku modu var, bu belirlenen saatlerde ekranın harekete göre açılmasını engelliyor. Sağa doğru çekince istatistikler, nabız, uyku, hava durumu gibi daha temel şeyleri görüyorsunuz. Müzik kontrolü var ama bunun için ayarlardan o sekmeye gelmeniz gerek.

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Değiştirilebilir kadran, elimdeki cihaz veya bir diğer rakibi olsun her değiştirdiğinizde yeni bir saat almışsınız hissi geçiyor, akıllı saatlerin bilekliklerin bence en güzel yanı bu, sıkılmıyorsunuz. OnWear adlı uygulamasını kutusundaki QR kodla indirin, Mod galerisine girin, bu arada uygulamada Türkçe çevirinin biraz toparlanması lazım, istediğinizi seçin, biraz vakit alıyor ama seçenekler bol ve keyifliler, üzerine kafa yorulmuş, bol bilgi içeren veya sadece saat gösteren tasarımlar var.

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WWC2003 tam olarak neler yapabiliyor, adım sayıyor, ne kadar kalori yaktığınızı gösteriyor, uyku takibi var, kandaki oksijeni ölçebiliyor, nefes egzersizi var, egzersiz modları var, koşu, yürüyüş gibi temel şeylerin yanında yoga, ip atlama, basketbol gibi gibi, zamanlayıcı ve telefonu bul gibi özellikler temel şeyler zaten, kadınlar için aylık takip takvimi var, uzaktan fotoğraf için uygulamasından kullanırsanız denklanşör görevi görüyor. En önemlisi tansiyon ölçebilmesi, evet sektörde bu fiyat segmentinde olmayan bir şey değil ama her zaman bulabildiğiniz bir şey de değil.

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Uygulamada neler var, güne ve saatlere göre atılan adım sayısı, burada elde ettiğim veriler yeterince tutarlı görünüyor, işe gidip gelirken, işin içine etkinlik ve toplantılar da girince 7 ila 10 bin adım atıyordum, genelde biraz daha fazlasını gördüm. Nabız da aynı şekilde gözleniyor, adım tarafına göre daha tutarlı sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Uyku takibinde derin uykumun 2 saate daha yakın olduğunu gördüm, tabii her zaman değil ama normali de budur, 8 saat uyuyorsanız 1-2 saati derin uyku olmalı. Kandaki oksijen miktarını sürekli ölçmüyor, siz ölçerseniz takvime ekliyor. Tansiyonu ise sürekli ölçüyor, 11/7 veya 12/8 aralığında ölçmüş ki şu anda gerçek bir tansiyon aletiyle karşılaştırmasını görüyorsunuz, ne kadar tutarlı bunu canlı bir şekilde görün istedim. Apple kullanıcıları için bir bilgi daha, buradaki verileri Health uygulamasına aktarabiliyorsunuz, daha öncesinde de Health uygulamasını kullandıysanız alışkanlığınızı değiştirmeden takibi sürdürmüş olursunuz.

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Kullanım süresi tarafında karşılaştırmak istenirse Realtek 8762DW işlemcisi, 1.65 inç ekranı, Bluetooth 5.0 modülü ve bunlara güç veren 280mAh bataryayı, toplamı hesaplamak lazım, 2. Kademe ekran ışığıyla beraber gece gündüz bileğimdeydi, bu şekilde 8 gün civarı kullanım süresi elde edebildim ki bol bol Instagram’dan bildirim geldi, titreşimle beraber tüketimi yüksekti aslında, telefon aramalarında da uyardığı için sık sık telefondan uzak olduğu zamanlar oldu.

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Wesse Connect WWC2003. Kaliteli alüminyum gövdesi ve gayet net, parlaklığı da iyi AMOLED ekranla rakiplerinden ayrışmış, tasarımı kime neye benziyor, dillendirmeye gerek yok diye düşünüyorum ama çekimlerde kolumdaydı, bence gayet cici görünüyor, en önemli özelliği de en azından benim için malzeme ve ekran kalitesi oldu. Arkadaşlar ben kutusunu açıp denedim, ilk izlenimlerimi aktardım, sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum.