Tansiyon, çeşitli sağlık sorunlarına ilişkin riskleri belirlemede yardımcı olan çok önemli bir ölçümdür. Bununla birlikte yüksek tansiyonunuz (hipertansiyonunuz) varsa tansiyon ölçümünü takip etmek hayati önem taşır. Dijital tansiyon cihazı, genel sağlık durumunu evde takip etmenin en kolay yoludur. Gerekirse belli aralıklarla kan basıncını ölçen dijital tansiyon ölçerin sağladığı verileri doktorunuzla paylaşabilirsiniz. Peki, piyasada çeşitli fiyatlarda ve özelliklerde bulunan tansiyon aletlerinden hangisi seçilmelidir? Tansiyon aleti tavsiye listemizde en iyi marka tansiyon aleti hangisi, tansiyon aleti fiyatları ne kadar gibi soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Tansiyon ölçüm cihazı yorumları dikkate alınarak, en iyi tansiyon aleti markaları sıralamasında Omron, Braun, Acura ve Wicron geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi tansiyon aletleri olarak Omron M4 Intelli, Acura AC-9080K ve Braun BUA 5000 modelleri hastane ile aynı değerlerde ölçüm sonucu vermeleri, geniş kol çevresi ölçülerine uygun olmaları, hafızaya alma özelliğine sahip olmalarıyla öne çıkıyor.

1️⃣ Omron M2 Basic HEM-7121J-E Koldan Ölçer Tansiyon Aleti Tam Boyutta Gör Omron, en iyi tansiyon aletleri denildiğinde akla ilk gelen marka. Koldan ölçen tansiyon aleti bakıyorsanız, Omron M2 Basic modelini tavsiye ederiz. OMRON M2 Basic ile tansiyonunuzu kolayca, hızlı ve doğru bir şekilde ölçebilirsiniz. Ayrıca, manşonun şişirilmesi sırasında rahatsız olmanızı engelleyen intellisense’ teknolojisine ve yine tansiyon ölçümü sırasında düzensiz kalp atışlarını tespit edebilme özelliğine sahip. Cihaz türü: Üst koldan ölçer tansiyon aleti

Manşet türü: Orta boy kolluk 22-32 cm

Bellek yönetimi: Son ölçüm

Düzensiz kalp atışı tespiti

Intellisense teknolojisi

Manşet sarma rehberi

Boyutlar: 112 x 140 x 82 mm Omron M2 Basic HEM-7121J-E Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Japon markası olması (Vietnam üretim), kaliteli malzeme hissi, bilekten değil üst koldan ölçmesi, CE sertifikalı ve güvenilir ölçümleri için alınabilir. Daha önce aynı üründen anneme de almıştım, 10 yıldır sorunsuz çalışıyor. Garanti belgesinde 5 yıl garanti yazıyor. Ayrıca kola bağlanan manşon kısmının lateks içermemesi önemli bir ayrıntı. Kutunun içinden pillerin çıkması da cabası. ✍🏻 Eşim tansiyon hastası olduğu için çok araştırıp aldık. Dokunmatik olanı hafızası fazla olanı falan var ama fazla para vermeye hiç gerek yok. Kendim de hemşireyim. Bu markanın bu modelini kesinlikle öneririm. Çok tutarlı ölçümler yapıyor. Aynısı anneme de almıştık.

2️⃣ Omron M3 HEM-7155-E Comfort Tansiyon Aleti Tam Boyutta Gör En iyi tansiyon aleti tavsiye isteyenler için Omron M3 modelini öneririz. OMRON M3 Comfort, tansiyon ölçümünüzden kolayca doğru sonuç alabilmenizi sağlayan akıllı manşete sahip. Tansiyon ölçümü sırasında düzensiz kalp atışı tespiti yapabilir. 2 farklı kullanıcı için tansiyon ölçüm sonuçlarını depolayabilir ve bireysel olarak kendi ölçüm sonuçlarınızı ve ilerlemenizi takip etmenize olanak sağlar. Cihaz türü: Üst koldan ölçer tansiyon aleti

Manşet türü: Intelli wrap kolluk 22-42 cm

Bellek yönetimi: 2 kullanıcı x 60 okuma

Vücut hareketi tespiti

Intellisense teknolojisi

Kolay yüksek tansiyon göstergesi

Düzensiz kalp atışı tespiti

Manşet sarma rehberi

Boyutlar: 105 x 152 x 85 mm Omron M3 HEM-7155-E Comfort Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Omron M3 Comfort, yeni kasnak manşet takması çok kolay. Tansiyon aletinde dünyada 1 numara, düşünmeden alabilirsiniz. ✍🏻 Babam tansiyon yüzünden beyin felci geçirdi. Acil elimize ulaşması harika oldu. Cihazı araştırmadım çünkü en iyisini bulup alan bir tanıdığım tavsiye etti, ona güvenim sonsuz. İki kullanıcı için ayrı kayıt modu var. 60 ölçümü kaydediyor. Bir tuşla son 2-3 ölçümün ortalamasını da gösteriyor. Bence çok profesyonel bir makina. Kalite kendini belli ediyor.

3️⃣ Omron M4 Intelli It Otomatik Üst Koldan Tansiyon Aleti Tam Boyutta Gör Doktorların da tavsiye ettiği en iyi tansiyon ölçme aleti Omron M4 Intelli IT, tansiyon ölçümünüzden kolayca doğru sonuç alabilmenizi sağlayan akıllı manşete sahip ve tansiyon ölçümü esnasında düzensiz kalp atışı tespiti yapabilir. M2 ve M3 modellerinden farklı olarak, sağlık verilerinizi izlemenizi ve paylaşmanızı sağlayan OMRON connect uygulaması ile uyumludur. Cihaz türü: Üst koldan ölçer tansiyon aleti

Manşet türü: Intelli wrap kolluk 22-42 cm

Bellek yönetimi: 2 kullanıcı x 60 okuma

Vücut hareketi tespiti

Intellisense teknolojisi

Bağlantılı (Omron connect uygulaması ile kullanım)

Kolay yüksek tansiyon göstergesi

Boyutlar: 105 x 152 x 85 mm Omron M4 Intelli It HEM-7155T-EBK Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Omron kalitesine güvenerek bu ürünü aldım. İlk izlenimim iyi. Ölçüm yapması kolay. Bluetooth bağlantısı ile ölçümlerinizi telefonunuzda görebiliyorsunuz. Önce uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Daha önce M2 kullanmıştım, şimdi üst modelini aldım. Telefon bağlantısı ve 2 kişi kayıt özelliği dışında bir fark yok. ✍🏻 Omron Connect uygulamasını kurup telefonunuzla Bluetooth üzerinden eşleştirdiğinizde telefonunuzdan geçmiş değerleri (günlük ortalamaları ile birlikte ve notlar ekleyerek) rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Hatta Google Fit ile hesabınızı bağlarsanız adım, kardiyo, harcanan enerji, tansiyon, nabız gibi verilerinizi (hatta varsa diğer cihazlardan gelen verilerinizi) günlük olarak takip edebilirsiniz.

4️⃣ Braun BUA6350 Koldan Ölçer Tansiyon Aleti Tam Boyutta Gör Braun BUA6350, koldan tansiyon aleti bakanlara tavsiye edeceğimiz bir başka model. Kolay kullanımlı ve ergonomik tasarıma sahip olan tansiyon ölçer, Braun Healthy Heart App ile Bluetooth bağlantısı kurarak tansiyon takibinizi kolaylaştırır. Cihaz türü: Koldan ölçer tansiyon aleti

Bağlantılı: Braun Healthy App ile telefona veri aktarımı

Düzensiz kalp ritmi tespiti

Son 3 ölçümün ortalamasını gösterme

Daha rahat ölçüm için yumuşak şişirme

2 kullanıcı, 60’ar ölçüm hafıza

İki adet hassas manşet (S-M, L-XL) Braun BUA6350 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kullanımı rahat. Bluetooth bağlantısı ve Braun uygulaması üzerinden telefonumdaki Apple sağlık uygulamasını da güncelleyebiliyorum. Çok memnunum. ✍🏻 Ölçüm doğruluğu ve kullanımı çok iyi, eşim üründen çok memnun. Bluetooth üzerinden telefon ile bağlantı sağlayıp sonuçları telefondan görebilme imkanı da bulunuyor.

5️⃣ Acura AC-9080K Türkçe Konuşan Tansiyon Aleti Tam Boyutta Gör Acura AC-9080K modeli, ekranı okumakta zorlanan kişiler için en iyi tansiyon ölçme aletlerinden biri. Tansiyon düşük mü, yüksek mi, kalp atış ritmi nasıl gibi bilgilendirmeleri sesli olarak yapar. Türkçe konuşan kol tipi tansiyon aleti, kola tam oturan konforlu hassas manşete sahip. Cihaz türü: Kol tipi tansiyon aleti

Sesli uyarı sistemi

USB kablo ile çalışma fonksiyonu

Nabız algılama sensörü

Büyük LCD ekran

Üç ölçüm aynı anda ekranda gösterme

Tarih ve saati kaydetme

199 ölçümü hafızaya kaydetme Acura AC-9080K Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ben aynısını 2.5 yıldır kullanıyorum. İçinden 4 adet pil çıktı 2,5 yıldır pilini değiştirmedim. Uzun ömürlü, bir de telefon şarj aletiyle de çalışıyor, konuşuyor. Aynısını babama aldım, gayet memnunum, tavsiye ederim. En doğru ölçüm için art arda ölçüm yapmayın, 10 dakika sonra yapın. ✍🏻 Ürünü anneme aldım. Tansiyon aleti kullanışlı; size ilk başta hazırsanız ölçüyorum diyip ölçtükten sonra büyük tansiyon, küçük tansiyon ve kalp atış ritim sayısını sesli olarak söylüyor. Sonunda tansiyonunuz normal mi yoksa düşük, yüksek mi diye de sesli olarak söylüyor. Ölçüm sonucunu anlamayanlar için oldukça kolay ve kullanışlı olan bir alet. Tavsiye ederim.

6️⃣ Wohler JPD-HA200 ST1 Dijital Tansiyon Aleti En iyi tansiyon aleti yorumları alan bir başka model Wohler JPD-HA200 ST1. Wohler dijital tansiyon aleti, kolayca taşınabilir tasarım, tek dokunuşla ölçüm, ritim bozukluğu tespiti, tansiyon seviye göstergesi özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz türü: Üst koldan ölçer tansiyon aleti

Yumuşak manşet, 22-36 kolluk çevresi

Düzensiz kalp atış (ritim bozukluğu) tespiti

2 kullanıcı, 99 ölçümü hafızaya kaydetme

Son 3 ölçümün ortalamasını gösterme

Çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı LCD ekran

USB’den pilsiz çalışabilme ya da 4 adet pil

Tansiyon seviye göstergesi Wohler JPD-HA200 ST1 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok hoşumuza gitti. Hastane ölçümü ile aynı çıkıyor, güven verdi. Zayıf ve kilolu kişi ölçümünü rahat yaptık, kol manşeti rahat ve yeterli. ✍🏻 Ürün güzel, ölçümü doğru yapıyor. Hamileyim, doktorum tansiyon takibi istedi o yüzden aldım. Birkaç yerden teyit ettik, doğru ölçüyor. 1 gün içerisinde de teslim edildi dezenfektan hediyesi için de teşekkür ederim.

7️⃣ Beurer Bc 28 Dijital Bilekten Tansiyon Ölçme Aleti Tam Boyutta Gör Bilekten tansiyon aleti tavsiye arayanlara Beurer Bc 28 modelini öneririz. Bilekten tam otomatik ve nabız ölçümü yapabilen tansiyon cihazı, çantasında kolay taşınabilir bir boyuta sahip. Koldan ölçüm yapan tansiyon aletleriyle çok yakın değerleri veriyor. Cihaz türü: Bilekten tam otomatik tansiyon ölçer

Kaydedilen ölçüm değerlerinin ortalaması ve son 7 gün için sabah/akşam ortalaması

2 kullanıcı, 60 ölçüm hafızaya kaydetme

Risk göstergesi

Ritim bozukluğu uyarısı

Bilek çevresi için manşet boyutu: 14-19.5 cm

Otomatik kapanma

Pil değişimi göstergesi Beurer Bc 28 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok kaliteli ve doğru ölçüm yapıyor. Tereddüt etmeden alınız. ✍🏻 Markası bilindik ve koldan ölçüm yapan tansiyon aletini kullanıyorum. Alman markası, evde kullandığımdan memnun olduğum için bunu anneme aldım. Şu an 1 kere ölçüm yaptım, diğeriyle sadece 1 sayı farketti ama bu markayı herkese tavsiye ederim. Çok küçük boyutu ama ölçümü güzel, hızlı yapıyor.

8️⃣ Wicron Life Türkçe Konuşan Koldan Ölçer Tam Otomatik Dijital Tansiyon Aleti Tam Boyutta Gör Konuşan tansiyon aleti önerisi isteyenlere Wicron Life modelini tavsiye ederiz. Küçük ve büyük tansiyon değerini Türkçe olarak bildiren dijital tansiyon aleti, koldan ölçüm yaparak en doğru sonucu verir. Otomatik kapanma özelliğine de sahip. Cihaz türü: Koldan ölçen tansiyon aleti

2 kullanıcı, 99 kayıt hafızası

Ritim bozukluğu tespiti

USB kablo ile şarj veya 4x AA pil ile kullanım

Dijital LCD bilgi ekranı

Ölçüm metodu: Osilografi

Ölçülen kol çevresi: 220mm~320mm

Boyutlar: 118 x 92 x 43.5 mm Wicron Life Tansiyon Aleti Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tansiyonum ile ilgili bir sorunum olmuştu. Tanı alabilmem için 1 gün boyunca hastanenin kalibreli tansiyon aleti koluma takıldı, 30 dk’da bir kalibreli tansiyon aleti ile tansiyon bilgilerim kaydedildi. O süreç öncesi yorumlara bakarak aldığım cihaz ile yaptığım ölçümler birebir olmasa da hemen hemen sonuçları yakındı. Ölçümden sonra bilgiyi sesli vermesi, ölçümleri verilendirmesi güzel. Ses itici gelirse kapatılma özelliği var. İçinden çıkan koruyucu kılıf biraz büyük olabilirmiş, cihazı içine koyarken manşonu biraz tıkıştırmak gerekiyor. Almak isteyenlere yazabileceklerim bu kadar. ✍🏻 Ölçümler tutarlı. 2 kişi ayrı ayrı 99 hafızası var. Manşet 22-36 cm. 1,69 boy ve 93 kilo 35 cm kol çapı için fazlasıyla yeterli hatta 10 cm daha kalıyor. 44 cm Braun manşetinde çok fazla boşluk oluyor ve kola cırtlamak zor oluyor. O nedenle bunun ölçüsü gayet uygun. Ölçüm sonucunu Türkçe seslendiriyor. Adaptör çıkmıyor. 4 adet AAA ince pil ve 5 volt herhangi bir micro USB çıkışlı adaptör ile kullanabiliyorsunuz.

9️⃣ Life Net Medikal WBP108 Üst Koldan Ölçer Tam Otomatik Tansiyon Aleti Tam Boyutta Gör Üst koldan ölçer dijital tansiyon aleti Life Net Medikal WBP-108, USB ile çalıştığından pilsiz ölçüm yapabilir. Uygun fiyatlı kol tipi tansiyon aleti arıyorsanız öneririz. Cihaz türü: Kol tipi tansiyon ölçer

Düzensiz kalp atışı ritmi göstergesi

2 kullanıcı, 90 hafıza (toplamda 180 kayıt)

Geniş kol bandı: 22-32 cm

3 defa ortalama alma

Otomatik kapanma

Geniş LCD ekran ve net görüntü kalitesi

Tarih ve saat göstergesi Life Net Medikal WBP-108 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok para vermeye gerek yok. Gayet yeterli ve başarılı. Braun marka ölçü aletiyle test ettim, bir kayma yok. USB’den çalışması pil derdinden kurtarıyor. ✍🏻 Ürünü 3 haftadır kullanıyorum, düzenli olarak sabah-akşam tansiyon takibine başlamadan önce evdeki ölçüm sonrası bir de aile polikliniğine gidip oradaki büyük hastane tipi Omron marka cihazda ölçüm yaptık, sonuçlar tutarlı çıktı. Cihaz gayet başarılı alınabilir . Tansiyon ölçerken kurallara uymanız gerekli tabi doğru şekilde kolunuza yerleştirmeniz ve oturuşunuz önemli bunlara dikkat ederseniz doğru değerleri alıyorsunuz.düşük bütçe ayırmak isteyenler için gayet başarılı bir cihaz.

🔟 Braun ExactFit 1 BUA 5000 Üst Koldan Ölçer Tansiyon Aleti Tam Boyutta Gör Tansiyon ölçme cihazı en iyi marka denildiğinde öne çıkan isimlerden Braun'un BUA 5000 modeline kesinlikle bakmalısınız. Osilometrik teknolojisiyle kan basıncınızı evinizde klinik doğrulukta takip etmenizi sağlar. Değişken manşet boyutlarıyla (22-42cm) üstün konfor deneyimi yaşarsınız. Tek düğmeyle çalıştırarak sonuçları ekstra büyük ekranında hızlı, kolay ve anlaşılır şekilde görürsünüz. Yalnız ölçümleri Braun Healthy Heart uygulamasına elle girmeniz gerekiyor. Cihaz türü: Üst koldan ölçen tansiyon cihazı

Değişken manşet boyutu: 22-42 cm

Tek düğmeyle hızlı ölçüm

Büyük, kolay okunan ekran

Son okumayı otomatik olarak kaydetme

Braun Healthy Heart uygulamasına manuel giriş yaparak kan basıncı takibi

Profesyonel, klinik olarak kanıtlanmış doğruluk Braun ExactFit 1 BUA 5000 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Daha önceden bilekten ölçüm yapan modelden almıştık, yaklaşık 20 yıl bize hizmet etti. Marka müthiş, inşallah bu da bir 20 yıl hizmet eder. Başka markaya bakmadık bile. İçinden 4 adet 2AA kalem pil çıktı. Test ettik, çalışıyor. Teşekkürler BRAUN. ✍🏻 Çok güzel ve doğru ölçüm yapıyor. Kullanımı da çok kolay. Tavsiye ederiz. İhtiyacı olan düşünmeden alabilir. 2023 en iyi tansiyon aleti markaları ve modelleri listesinde gerçek kullanıcı deneyimleri dikkate alınarak en iyi tansiyon ölçer cihazlara yer verilmiştir. Listemizde yer verdiğimiz tansiyon ölçüm aletlerini black friday indirimleri kapsamında uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

En iyi ateş ölçer tavsiyeleri 4 gün önce eklendi

Tansiyon aleti alırken nelere dikkat etmek gerekir 🧐 Tam Boyutta Gör Koldan ölçüm yapan tansiyon aletleri daha doğru ölçüm yapar. Kol çevresi ölçüsü dikkate alınarak uygun manşon boyu tercih edilmelidir. Kalp atışında düzensizlik olanlar ritim bozukluğu tespiti özellikle cihaz almalıdır. Kullanıcı sayısı ve ölçüm hafızası dikkate alınmalıdır. Klinik olarak kanıtlanmış olmalıdır.

En İyi Tansiyon Aletleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 29131

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