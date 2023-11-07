- En iyi tansiyon aletleri 2023 ✅
- 1️⃣ Omron M2 Basic HEM-7121J-E Koldan Ölçer Tansiyon Aleti
- 2️⃣ Omron M3 HEM-7155-E Comfort Tansiyon Aleti
- 3️⃣ Omron M4 Intelli It Otomatik Üst Koldan Tansiyon Aleti
- 4️⃣ Braun BUA6350 Koldan Ölçer Tansiyon Aleti
- 5️⃣ Acura AC-9080K Türkçe Konuşan Tansiyon Aleti
- 6️⃣ Wohler JPD-HA200 ST1 Dijital Tansiyon Aleti
- 7️⃣ Beurer Bc 28 Dijital Bilekten Tansiyon Ölçme Aleti
- 8️⃣ Wicron Life Türkçe Konuşan Koldan Ölçer Tam Otomatik Dijital Tansiyon Aleti
- 9️⃣ Life Net Medikal WBP108 Üst Koldan Ölçer Tam Otomatik Tansiyon Aleti
- 🔟 Braun ExactFit 1 BUA 5000 Üst Koldan Ölçer Tansiyon Aleti
- Tansiyon aleti alırken nelere dikkat etmek gerekir 🧐
- Yorumlar
Tansiyon, çeşitli sağlık sorunlarına ilişkin riskleri belirlemede yardımcı olan çok önemli bir ölçümdür. Bununla birlikte yüksek tansiyonunuz (hipertansiyonunuz) varsa tansiyon ölçümünü takip etmek hayati önem taşır. Dijital tansiyon cihazı, genel sağlık durumunu evde takip etmenin en kolay yoludur. Gerekirse belli aralıklarla kan basıncını ölçen dijital tansiyon ölçerin sağladığı verileri doktorunuzla paylaşabilirsiniz. Peki, piyasada çeşitli fiyatlarda ve özelliklerde bulunan tansiyon aletlerinden hangisi seçilmelidir? Tansiyon aleti tavsiye listemizde en iyi marka tansiyon aleti hangisi, tansiyon aleti fiyatları ne kadar gibi soruların yanıtını bulabilirsiniz.
Tansiyon ölçüm cihazı yorumları dikkate alınarak, en iyi tansiyon aleti markaları sıralamasında Omron, Braun, Acura ve Wicron geliyor. 2023’te alınabilecek en iyi tansiyon aletleri olarak Omron M4 Intelli, Acura AC-9080K ve Braun BUA 5000 modelleri hastane ile aynı değerlerde ölçüm sonucu vermeleri, geniş kol çevresi ölçülerine uygun olmaları, hafızaya alma özelliğine sahip olmalarıyla öne çıkıyor.
1️⃣ Omron M2 Basic HEM-7121J-E Koldan Ölçer Tansiyon Aleti
- Cihaz türü: Üst koldan ölçer tansiyon aleti
- Manşet türü: Orta boy kolluk 22-32 cm
- Bellek yönetimi: Son ölçüm
- Düzensiz kalp atışı tespiti
- Intellisense teknolojisi
- Manşet sarma rehberi
- Boyutlar: 112 x 140 x 82 mm
Omron M2 Basic HEM-7121J-E Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Japon markası olması (Vietnam üretim), kaliteli malzeme hissi, bilekten değil üst koldan ölçmesi, CE sertifikalı ve güvenilir ölçümleri için alınabilir. Daha önce aynı üründen anneme de almıştım, 10 yıldır sorunsuz çalışıyor. Garanti belgesinde 5 yıl garanti yazıyor. Ayrıca kola bağlanan manşon kısmının lateks içermemesi önemli bir ayrıntı. Kutunun içinden pillerin çıkması da cabası.
✍🏻 Eşim tansiyon hastası olduğu için çok araştırıp aldık. Dokunmatik olanı hafızası fazla olanı falan var ama fazla para vermeye hiç gerek yok. Kendim de hemşireyim. Bu markanın bu modelini kesinlikle öneririm. Çok tutarlı ölçümler yapıyor. Aynısı anneme de almıştık.
2️⃣ Omron M3 HEM-7155-E Comfort Tansiyon Aleti
- Cihaz türü: Üst koldan ölçer tansiyon aleti
- Manşet türü: Intelli wrap kolluk 22-42 cm
- Bellek yönetimi: 2 kullanıcı x 60 okuma
- Vücut hareketi tespiti
- Intellisense teknolojisi
- Kolay yüksek tansiyon göstergesi
- Düzensiz kalp atışı tespiti
- Manşet sarma rehberi
- Boyutlar: 105 x 152 x 85 mm
Omron M3 HEM-7155-E Comfort Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Omron M3 Comfort, yeni kasnak manşet takması çok kolay. Tansiyon aletinde dünyada 1 numara, düşünmeden alabilirsiniz.
✍🏻 Babam tansiyon yüzünden beyin felci geçirdi. Acil elimize ulaşması harika oldu. Cihazı araştırmadım çünkü en iyisini bulup alan bir tanıdığım tavsiye etti, ona güvenim sonsuz. İki kullanıcı için ayrı kayıt modu var. 60 ölçümü kaydediyor. Bir tuşla son 2-3 ölçümün ortalamasını da gösteriyor. Bence çok profesyonel bir makina. Kalite kendini belli ediyor.
3️⃣ Omron M4 Intelli It Otomatik Üst Koldan Tansiyon Aleti
- Cihaz türü: Üst koldan ölçer tansiyon aleti
- Manşet türü: Intelli wrap kolluk 22-42 cm
- Bellek yönetimi: 2 kullanıcı x 60 okuma
- Vücut hareketi tespiti
- Intellisense teknolojisi
- Bağlantılı (Omron connect uygulaması ile kullanım)
- Kolay yüksek tansiyon göstergesi
- Boyutlar: 105 x 152 x 85 mm
Omron M4 Intelli It HEM-7155T-EBK Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Omron kalitesine güvenerek bu ürünü aldım. İlk izlenimim iyi. Ölçüm yapması kolay. Bluetooth bağlantısı ile ölçümlerinizi telefonunuzda görebiliyorsunuz. Önce uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Daha önce M2 kullanmıştım, şimdi üst modelini aldım. Telefon bağlantısı ve 2 kişi kayıt özelliği dışında bir fark yok.
✍🏻 Omron Connect uygulamasını kurup telefonunuzla Bluetooth üzerinden eşleştirdiğinizde telefonunuzdan geçmiş değerleri (günlük ortalamaları ile birlikte ve notlar ekleyerek) rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Hatta Google Fit ile hesabınızı bağlarsanız adım, kardiyo, harcanan enerji, tansiyon, nabız gibi verilerinizi (hatta varsa diğer cihazlardan gelen verilerinizi) günlük olarak takip edebilirsiniz.
4️⃣ Braun BUA6350 Koldan Ölçer Tansiyon Aleti
- Cihaz türü: Koldan ölçer tansiyon aleti
- Bağlantılı: Braun Healthy App ile telefona veri aktarımı
- Düzensiz kalp ritmi tespiti
- Son 3 ölçümün ortalamasını gösterme
- Daha rahat ölçüm için yumuşak şişirme
- 2 kullanıcı, 60’ar ölçüm hafıza
- İki adet hassas manşet (S-M, L-XL)
Braun BUA6350 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kullanımı rahat. Bluetooth bağlantısı ve Braun uygulaması üzerinden telefonumdaki Apple sağlık uygulamasını da güncelleyebiliyorum. Çok memnunum.
✍🏻 Ölçüm doğruluğu ve kullanımı çok iyi, eşim üründen çok memnun. Bluetooth üzerinden telefon ile bağlantı sağlayıp sonuçları telefondan görebilme imkanı da bulunuyor.
5️⃣ Acura AC-9080K Türkçe Konuşan Tansiyon Aleti
- Cihaz türü: Kol tipi tansiyon aleti
- Sesli uyarı sistemi
- USB kablo ile çalışma fonksiyonu
- Nabız algılama sensörü
- Büyük LCD ekran
- Üç ölçüm aynı anda ekranda gösterme
- Tarih ve saati kaydetme
- 199 ölçümü hafızaya kaydetme
Acura AC-9080K Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ben aynısını 2.5 yıldır kullanıyorum. İçinden 4 adet pil çıktı 2,5 yıldır pilini değiştirmedim. Uzun ömürlü, bir de telefon şarj aletiyle de çalışıyor, konuşuyor. Aynısını babama aldım, gayet memnunum, tavsiye ederim. En doğru ölçüm için art arda ölçüm yapmayın, 10 dakika sonra yapın.
✍🏻 Ürünü anneme aldım. Tansiyon aleti kullanışlı; size ilk başta hazırsanız ölçüyorum diyip ölçtükten sonra büyük tansiyon, küçük tansiyon ve kalp atış ritim sayısını sesli olarak söylüyor. Sonunda tansiyonunuz normal mi yoksa düşük, yüksek mi diye de sesli olarak söylüyor. Ölçüm sonucunu anlamayanlar için oldukça kolay ve kullanışlı olan bir alet. Tavsiye ederim.
6️⃣ Wohler JPD-HA200 ST1 Dijital Tansiyon Aleti
- Cihaz türü: Üst koldan ölçer tansiyon aleti
- Yumuşak manşet, 22-36 kolluk çevresi
- Düzensiz kalp atış (ritim bozukluğu) tespiti
- 2 kullanıcı, 99 ölçümü hafızaya kaydetme
- Son 3 ölçümün ortalamasını gösterme
- Çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı LCD ekran
- USB’den pilsiz çalışabilme ya da 4 adet pil
- Tansiyon seviye göstergesi
Wohler JPD-HA200 ST1 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok hoşumuza gitti. Hastane ölçümü ile aynı çıkıyor, güven verdi. Zayıf ve kilolu kişi ölçümünü rahat yaptık, kol manşeti rahat ve yeterli.
✍🏻 Ürün güzel, ölçümü doğru yapıyor. Hamileyim, doktorum tansiyon takibi istedi o yüzden aldım. Birkaç yerden teyit ettik, doğru ölçüyor. 1 gün içerisinde de teslim edildi dezenfektan hediyesi için de teşekkür ederim.
7️⃣ Beurer Bc 28 Dijital Bilekten Tansiyon Ölçme Aleti
- Cihaz türü: Bilekten tam otomatik tansiyon ölçer
- Kaydedilen ölçüm değerlerinin ortalaması ve son 7 gün için sabah/akşam ortalaması
- 2 kullanıcı, 60 ölçüm hafızaya kaydetme
- Risk göstergesi
- Ritim bozukluğu uyarısı
- Bilek çevresi için manşet boyutu: 14-19.5 cm
- Otomatik kapanma
- Pil değişimi göstergesi
Beurer Bc 28 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok kaliteli ve doğru ölçüm yapıyor. Tereddüt etmeden alınız.
✍🏻 Markası bilindik ve koldan ölçüm yapan tansiyon aletini kullanıyorum. Alman markası, evde kullandığımdan memnun olduğum için bunu anneme aldım. Şu an 1 kere ölçüm yaptım, diğeriyle sadece 1 sayı farketti ama bu markayı herkese tavsiye ederim. Çok küçük boyutu ama ölçümü güzel, hızlı yapıyor.
8️⃣ Wicron Life Türkçe Konuşan Koldan Ölçer Tam Otomatik Dijital Tansiyon Aleti
- Cihaz türü: Koldan ölçen tansiyon aleti
- 2 kullanıcı, 99 kayıt hafızası
- Ritim bozukluğu tespiti
- USB kablo ile şarj veya 4x AA pil ile kullanım
- Dijital LCD bilgi ekranı
- Ölçüm metodu: Osilografi
- Ölçülen kol çevresi: 220mm~320mm
- Boyutlar: 118 x 92 x 43.5 mm
Wicron Life Tansiyon Aleti Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tansiyonum ile ilgili bir sorunum olmuştu. Tanı alabilmem için 1 gün boyunca hastanenin kalibreli tansiyon aleti koluma takıldı, 30 dk’da bir kalibreli tansiyon aleti ile tansiyon bilgilerim kaydedildi. O süreç öncesi yorumlara bakarak aldığım cihaz ile yaptığım ölçümler birebir olmasa da hemen hemen sonuçları yakındı. Ölçümden sonra bilgiyi sesli vermesi, ölçümleri verilendirmesi güzel. Ses itici gelirse kapatılma özelliği var. İçinden çıkan koruyucu kılıf biraz büyük olabilirmiş, cihazı içine koyarken manşonu biraz tıkıştırmak gerekiyor. Almak isteyenlere yazabileceklerim bu kadar.
✍🏻 Ölçümler tutarlı. 2 kişi ayrı ayrı 99 hafızası var. Manşet 22-36 cm. 1,69 boy ve 93 kilo 35 cm kol çapı için fazlasıyla yeterli hatta 10 cm daha kalıyor. 44 cm Braun manşetinde çok fazla boşluk oluyor ve kola cırtlamak zor oluyor. O nedenle bunun ölçüsü gayet uygun. Ölçüm sonucunu Türkçe seslendiriyor. Adaptör çıkmıyor. 4 adet AAA ince pil ve 5 volt herhangi bir micro USB çıkışlı adaptör ile kullanabiliyorsunuz.
9️⃣ Life Net Medikal WBP108 Üst Koldan Ölçer Tam Otomatik Tansiyon Aleti
- Cihaz türü: Kol tipi tansiyon ölçer
- Düzensiz kalp atışı ritmi göstergesi
- 2 kullanıcı, 90 hafıza (toplamda 180 kayıt)
- Geniş kol bandı: 22-32 cm
- 3 defa ortalama alma
- Otomatik kapanma
- Geniş LCD ekran ve net görüntü kalitesi
- Tarih ve saat göstergesi
Life Net Medikal WBP-108 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok para vermeye gerek yok. Gayet yeterli ve başarılı. Braun marka ölçü aletiyle test ettim, bir kayma yok. USB’den çalışması pil derdinden kurtarıyor.
✍🏻 Ürünü 3 haftadır kullanıyorum, düzenli olarak sabah-akşam tansiyon takibine başlamadan önce evdeki ölçüm sonrası bir de aile polikliniğine gidip oradaki büyük hastane tipi Omron marka cihazda ölçüm yaptık, sonuçlar tutarlı çıktı. Cihaz gayet başarılı alınabilir . Tansiyon ölçerken kurallara uymanız gerekli tabi doğru şekilde kolunuza yerleştirmeniz ve oturuşunuz önemli bunlara dikkat ederseniz doğru değerleri alıyorsunuz.düşük bütçe ayırmak isteyenler için gayet başarılı bir cihaz.
🔟 Braun ExactFit 1 BUA 5000 Üst Koldan Ölçer Tansiyon Aleti
- Cihaz türü: Üst koldan ölçen tansiyon cihazı
- Değişken manşet boyutu: 22-42 cm
- Tek düğmeyle hızlı ölçüm
- Büyük, kolay okunan ekran
- Son okumayı otomatik olarak kaydetme
- Braun Healthy Heart uygulamasına manuel giriş yaparak kan basıncı takibi
- Profesyonel, klinik olarak kanıtlanmış doğruluk
Braun ExactFit 1 BUA 5000 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Daha önceden bilekten ölçüm yapan modelden almıştık, yaklaşık 20 yıl bize hizmet etti. Marka müthiş, inşallah bu da bir 20 yıl hizmet eder. Başka markaya bakmadık bile. İçinden 4 adet 2AA kalem pil çıktı. Test ettik, çalışıyor. Teşekkürler BRAUN.
✍🏻 Çok güzel ve doğru ölçüm yapıyor. Kullanımı da çok kolay. Tavsiye ederiz. İhtiyacı olan düşünmeden alabilir.
2023 en iyi tansiyon aleti markaları ve modelleri listesinde gerçek kullanıcı deneyimleri dikkate alınarak en iyi tansiyon ölçer cihazlara yer verilmiştir. Listemizde yer verdiğimiz tansiyon ölçüm aletlerini black friday indirimleri kapsamında uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Tansiyon aleti alırken nelere dikkat etmek gerekir 🧐
- Koldan ölçüm yapan tansiyon aletleri daha doğru ölçüm yapar.
- Kol çevresi ölçüsü dikkate alınarak uygun manşon boyu tercih edilmelidir.
- Kalp atışında düzensizlik olanlar ritim bozukluğu tespiti özellikle cihaz almalıdır.
- Kullanıcı sayısı ve ölçüm hafızası dikkate alınmalıdır.
- Klinik olarak kanıtlanmış olmalıdır.
En İyi Tansiyon Aletleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 29131Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.