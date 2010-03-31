Thecus 7 sürücülü yeni ağ depolama sistemi: N7700+

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Ağ depolama çözümleri üzerine çalışan Tayvan merkezli Thecus, kurumsal müşterileri için hazurladığı 7 sürücülü yeni ağ sunucusu N7700+ modelini duyurdu. Daha önce lanse edilen N7700 modelinin güncellenmiş versiyonu olarak tarih edilen NAS sistemi, 10Gb Ethernet kartları için PCIe x8 ara birimini desteklemekte. SATA uyumlu 7 depolama sürücüsü ile donatılabilen ağ sunucusu, RAID 0, 1, 5, 6, 10, veya JBOD kurulumlarına olanak tanımakta. Intel Celeron-M işlemci kullanan ve 2GB bellekle donatılan sistem, geliştirilmiş güvebilirlik için çift DOM tasarımını baz alıyor.

Harici sürücüler için üzerinde bir adet eSATA portu ile birlikte dört adet USB 2.0 konnektörüne yer verilen sunucunun güç ihtiyacı için 300 Watt PSU ile karşılanırken, soğutma içinse iki adet fan kullanılıyor. Farklı kapasite seçenekleriyle önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen 7 sürücülü yeni ağ depolama sunucusu Thecus N7700+ için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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