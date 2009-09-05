Thermaltake'den mini sistemler için yeni kasa; Element Q

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Kasa, soğutma çözümleri ve güç kaynağı üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Thermaltake, kompakt sistemler için hazırladığı, Element Q isimli yeni kasa modelini tanıttı. Firmanın mini-ITX anakartlarla kullanılmak üzere hazırladığı 130 x 220 x 330 mm boyutlarında ve 2.7 Kg ağırlığındaki yeni bilgisayar kasası, Siyah ağırlıklı sade tasarlanmış dış görünümüyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Ön panelinde ses ve usb konnektörlerine yer verilen Element Q ayrıca bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahiliği yapabiliyor. 200 Watt'lık güç kaynağına sahip olduğu belirtilen Element Q özellikle mini-ITX anakartlarla düşük güç tüketimli sistem kurmak hazırlığındaki kullanıcılar tarafından ilgi göreceği belirtiliyor. Önümüzdeki haftalardas satışa sunulması beklenen Element Q'nun yurt dışı satış fiyatı ise 60$ olacak.

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