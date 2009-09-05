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Thermaltake'den mini sistemler için yeni kasa; Element Q

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den mini sistemler için yeni kasa; Element Q
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Kasa, soğutma çözümleri ve güç kaynağı üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Thermaltake, kompakt sistemler için hazırladığı, Element Q isimli yeni kasa modelini tanıttı. Firmanın mini-ITX anakartlarla kullanılmak üzere hazırladığı 130 x 220 x 330 mm boyutlarında ve 2.7 Kg ağırlığındaki yeni bilgisayar kasası, Siyah ağırlıklı sade tasarlanmış dış görünümüyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Ön panelinde ses ve usb konnektörlerine yer verilen Element Q ayrıca bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahiliği yapabiliyor. 200 Watt'lık güç kaynağına sahip olduğu belirtilen Element Q özellikle mini-ITX anakartlarla düşük güç tüketimli sistem kurmak hazırlığındaki kullanıcılar tarafından ilgi göreceği belirtiliyor. Önümüzdeki haftalardas satışa sunulması beklenen Element Q'nun yurt dışı satış fiyatı ise 60$ olacak.

Thermaltake'den mini sistemler için yeni kasa; Element Q
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Thermaltake'den mini sistemler için yeni kasa; Element Q
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benben2009 10 yıl
hiç beğenmedm daha güzel bi tasarım yapabilirlerdi ama thermaltake in tarzı bu belki de ondan oyle gorunuordur
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
element T kullanıorm gerçekten çok kullanışlı
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ali277 10 yıl
Şık ve sade olmuş
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showstopper41 10 yıl
60$ lık fiyat yurt dışı için güzel fakat Türkiye'de fiyatı fazla olur. HTPC için güzel bir tercih.
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