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    Thermaltake ilk oyuncu monitörünü sunar

    Thermaltake TGM-I27FQ ve Thermaltake TGM-V32CQ adlı modeller firmanın ilk oyuncu monitörleri oldu. Yeni monitörler fiyat bandında rekabetçi olmaya çalışacak.    
    Thermaltake
    Bilgisayar bileşenlerinin Tayvanlı dev ismi Thermaltake, oyuncu monitörü pazarına adım atıyor. İlk etapta 2 oyuncu monitörü hazırlayan Thermaltake markası, macerasına Almanya pazarından başlıyor.

    TGM-I27FQ ve TGM-V32CQ

    Thermaltake TGM-I27FQ modeli 27 inçlik WQHD IPS panele sahip. 165Hz tazeleme hızı sunan monitörde 1ms tepki süresi yer alıyor. 400 nit parlaklığa çıkabilen ekran 8-bit renk desteğini FRC ile 10-bit seviyesine çıkarabiliyor. 15W hızlı şarjı da olan modelin fiyatı 389.90 Euro.

    Thermaltake TGM-V32CQ modeli ise 32 inçlik 2K kavisli panele sahip. 170Hz tazeleme hızı yanında 3000:1 kontrast oranı, 4ms griden griye tepki süresi, DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ı gibi özelliklerle 349.90 Euro fiyat ile satışa çıkacak.

    Monitörlerde FreeSync Premium, G-Sync uyumlu Adaptive Sync, iki adet HDMI 2.0 portu, DisplayPort 1.4, kulaklık girişi şeklinde özellikler ortak. Satışlar Kasım ayı ortasında başlıyor.

    Thermaltake oyuncu monitörü pazarına giriyor

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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