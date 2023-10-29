Thermaltake ilk oyuncu monitörünü sunar

TGM-I27FQ ve TGM-V32CQ
Thermaltake TGM-I27FQ modeli 27 inçlik WQHD IPS panele sahip. 165Hz tazeleme hızı sunan monitörde 1ms tepki süresi yer alıyor. 400 nit parlaklığa çıkabilen ekran 8-bit renk desteğini FRC ile 10-bit seviyesine çıkarabiliyor. 15W hızlı şarjı da olan modelin fiyatı 389.90 Euro.
Thermaltake TGM-V32CQ modeli ise 32 inçlik 2K kavisli panele sahip. 170Hz tazeleme hızı yanında 3000:1 kontrast oranı, 4ms griden griye tepki süresi, DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ı gibi özelliklerle 349.90 Euro fiyat ile satışa çıkacak.
Monitörlerde FreeSync Premium, G-Sync uyumlu Adaptive Sync, iki adet HDMI 2.0 portu, DisplayPort 1.4, kulaklık girişi şeklinde özellikler ortak. Satışlar Kasım ayı ortasında başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.