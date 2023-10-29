Thermaltake ilk oyuncu monitörünü sunar

Bilgisayar bileşenlerinin Tayvanlı dev ismi Thermaltake, oyuncu monitörü pazarına adım atıyor. İlk etapta 2 oyuncu monitörü hazırlayan Thermaltake markası, macerasına Almanya pazarından başlıyor.

TGM-I27FQ ve TGM-V32CQ

Thermaltake TGM-I27FQ modeli 27 inçlik WQHD IPS panele sahip. 165Hz tazeleme hızı sunan monitörde 1ms tepki süresi yer alıyor. 400 nit parlaklığa çıkabilen ekran 8-bit renk desteğini FRC ile 10-bit seviyesine çıkarabiliyor. 15W hızlı şarjı da olan modelin fiyatı 389.90 Euro.

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Thermaltake TGM-V32CQ modeli ise 32 inçlik 2K kavisli panele sahip. 170Hz tazeleme hızı yanında 3000:1 kontrast oranı, 4ms griden griye tepki süresi, DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ı gibi özelliklerle 349.90 Euro fiyat ile satışa çıkacak.

Monitörlerde FreeSync Premium, G-Sync uyumlu Adaptive Sync, iki adet HDMI 2.0 portu, DisplayPort 1.4, kulaklık girişi şeklinde özellikler ortak. Satışlar Kasım ayı ortasında başlıyor.

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Thermaltake oyuncu monitörü pazarına giriyor