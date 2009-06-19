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Thermaltake'den oyunculara özel yeni kasa; Element G

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,2b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den oyunculara özel yeni kasa; Element G
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Geride bıraktığımız Comuptex 2009 fuarında ürün gamının en yeni modellerini katılımcıların beğenisine sunan Thermaltake, Element serisi altında mid-tower segmenti için hazırladığı yeni oyuncu kasasını duyurdu. Firmanın tasarımıyla dikkat çeken Element G isimli yeni kasası, 480 x 230 x 521 mm boyutlarında ve 7.92 Kg ağırlığında. Üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Element G aynı zamanda 7 adet 3.5-inç sürücü yuvası ile geliyor ve kullanıcılara gerekli genişleme alanını sunabiliyor.

Soğutma için dört adet fana sahip olan Thermaltake Element G'de 600-800 devir/dakika hızlarında çalışan Touchcolor serisi 200mm'lik iki fan (LED'li) kasanın ön ve üst kısmına, 1000 devir/dakika hızında çalışan bir diğer fan ise kasanın arka kısmına konumlandırılırken kasa içerisinde bir adet te 600-800 devir dakika hızlarında çalışan 230mm'lik yan panel fanı bulunuyor. Üst panelinde dört adet USB ve iki adet te ses konnektörü bulunan Element G'nin yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Thermaltake'den oyunculara özel yeni kasa; Element G
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Thermaltake'den oyunculara özel yeni kasa; Element G
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simplethinks 10 yıl
Uzun ekran kartları kesinlikle sığmaz bu kasaya.Birde hdd bağlantıları içe bakıyor kablo bağlantıları çakışır. Çıkarılabilir kızaklı olsaydı
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alperen_69 10 yıl

Orjinalden alıntı: simplethinks

Uzun ekran kartları kesinlikle sığmaz bu kasaya.Birde hdd bağlantıları içe bakıyor kablo bağlantıları çakışır. Çıkarılabilir kızaklı olsaydı



zaten kızaklı yapıda ,hdd lerin takıldığı kısım ister ik ister paralel yerleştirilebiliyor
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chosen85 10 yıl
psu yu alta mı koyuyoruz? üstte yer yok, çıkışı da yok?
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Chris Brown 10 yıl
Evet psu alta takılıyor , bu kimileri için dez avatntaj olsada aslında bir avantaj , güzel bir işlemci sogutucusu egzoz fanına sogru üftelilir ise muazzam sogutma saglayacak yukarıdada fan var yandada var.Hava akımı eminim çok güzel olacak.

Fan deliklerinin petek şeklinde olması da küçük bir ayrıntı , bu daha iyi hava akımı ve daha az ses demek.
Gösterilen CM sniper modleine tip olarak benziyor ,ç(alıntı) olabilir ama thermaltake gerçekten resimden bile anlatmış bize işçilik ve malzeme kalitesini


Umarım kısa zamanda gelir.

Kasa beni modifiye et diye bagırıyor resmen
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Momo-Oz 10 yıl
çok güzel ama keşke yan kapağınu plexi yapsalarmış :d
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ertantasa 10 yıl
güzel kasa fiyatta iyi olursa rc333 birine hediye edip bunu alırım. usb ve power kısmının konumu berbat rc333 de.
aldıgıma pişman oldum.
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01Mrt 10 yıl
gerçekten güzel kasa, çalıntı bile olsa... :))
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Eşref_37 10 yıl
Bence çalıntıyla alakası yok ne yanı sonuçta kasa bu nasıl olcaktı tipi... sadece birbirlerini andırıyorlar hepsi bu bence.
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Merc4eve 10 yıl
Sonunda komple içi bile siyah olan bi kasa gorebildim ne güzel :)
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Ehlika 10 yıl
COOLERMASTER HAF 9 A benziyo
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DARTH_BLACK 10 yıl
Güzel bir kasa olmuş.Full tower seriside çıkarılırsa çok rağber görecek bir kasa olacakdır.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çalıntı tasarım yazıklar olsun thermaltake gibi ünlü bi şirket bile tasarım çalıyosa coolermaster dan
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mlado 10 yıl
görüntüsü rengi güzel fiyatıda uygun olursa alınası bir ürün olur
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levisua 10 yıl
ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYO...
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Chris Brown 10 yıl
İşte budur , oyuncu kasası gayette şık. Mat siyah mükemmel göstrmiş.
İşlemci blogun altına şey düşünmüşler galiba,sogutucular kolay takılsın anakartıı sökmeden diye, o iyi olmus.
Sanırım uzun kartlarda sıgacak , sıgmazsada hdd blokları çıkıyordur sıgdırılır yani.
5cm daha uzun olsa da olabilirdi ama bu halinide çok begendim.

Haber için tesekkürler.

Not : Yeni çıkan kasalarda birçok sürücü yeri bulunması okadar sinirimi bozardıki , bu 3 e imiş ve orjinal fan koymuslar oraya,gerçekten hoş olmuş.
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