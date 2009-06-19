Thermaltake'den oyunculara özel yeni kasa; Element G

Geride bıraktığımız Comuptex 2009 fuarında ürün gamının en yeni modellerini katılımcıların beğenisine sunan Thermaltake, Element serisi altında mid-tower segmenti için hazırladığı yeni oyuncu kasasını duyurdu. Firmanın tasarımıyla dikkat çeken Element G isimli yeni kasası, 480 x 230 x 521 mm boyutlarında ve 7.92 Kg ağırlığında. Üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Element G aynı zamanda 7 adet 3.5-inç sürücü yuvası ile geliyor ve kullanıcılara gerekli genişleme alanını sunabiliyor.
Soğutma için dört adet fana sahip olan Thermaltake Element G'de 600-800 devir/dakika hızlarında çalışan Touchcolor serisi 200mm'lik iki fan (LED'li) kasanın ön ve üst kısmına, 1000 devir/dakika hızında çalışan bir diğer fan ise kasanın arka kısmına konumlandırılırken kasa içerisinde bir adet te 600-800 devir dakika hızlarında çalışan 230mm'lik yan panel fanı bulunuyor. Üst panelinde dört adet USB ve iki adet te ses konnektörü bulunan Element G'nin yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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zaten kızaklı yapıda ,hdd lerin takıldığı kısım ister ik ister paralel yerleştirilebiliyor
Fan deliklerinin petek şeklinde olması da küçük bir ayrıntı , bu daha iyi hava akımı ve daha az ses demek.
Gösterilen CM sniper modleine tip olarak benziyor ,ç(alıntı) olabilir ama thermaltake gerçekten resimden bile anlatmış bize işçilik ve malzeme kalitesini
Umarım kısa zamanda gelir.
Kasa beni modifiye et diye bagırıyor resmen
aldıgıma pişman oldum.
İşlemci blogun altına şey düşünmüşler galiba,sogutucular kolay takılsın anakartıı sökmeden diye, o iyi olmus.
Sanırım uzun kartlarda sıgacak , sıgmazsada hdd blokları çıkıyordur sıgdırılır yani.
5cm daha uzun olsa da olabilirdi ama bu halinide çok begendim.
Haber için tesekkürler.
Not : Yeni çıkan kasalarda birçok sürücü yeri bulunması okadar sinirimi bozardıki , bu 3 e imiş ve orjinal fan koymuslar oraya,gerçekten hoş olmuş.