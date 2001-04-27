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Titreşimli Kulaklık " RumbleFX" İncelemesi

18 yıl (Son Güncelleme: 18 yıl)
226
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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   Titreşimli olması yazarlara göre, inanılmaz bir oyun izlenimi bırakıyor. Bu yüzden sizlere bunu haber yapmak istedim. Yurtdışında 60$'a satılması tavsiye edilirken 40$'ada bulunabiliyor. Kulaklık bass seslerini titreşimlerine çevirerek çalışıyor. İşte oyundaki canlılık buradan geliyor. Merkezi İşlemci bağımsız çalışıyor ve 2 tane AAA pil kullanıyor.

   Ses kalitesini ise aynı derecede başarılı buluyorlar. Hatta kalitesini şaşırtıcı diye tanımlıyorlar. Düşük frekanstaki (bass) sesleri ayırt etmek için DSP (Digital Signal Processor) kullanıyor. Yazıda aynı zamanda Counter-Strike'da yazarın daha performansını arttırdığıda değinilmiş. Bunun nedeni olarak ise ayak seslerini çok daha iyi belirtmeye yarayan kullaklığın içine saklanmış olan ufak subwoofer'lar gösteriliyor. Sizlerin zevkine iki tane inceleme link'i sunuyorum.


http://www.acidhardware.com/reviews/rumblefx/index.shtml Yorum Yaz
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