Toshiba'dan maliyet odaklı dizüstü bilgisayar: Satellite C650

Dizüstü bilgisayar pazarının öncü isimlerinden Toshiba, Satellite serisine maliyet odaklı bir model ekledi. Toshiba'nın Satellite C650 olarak adlandırdığı bilgisayar kullanıcılara Intel Core i3, Intel Pentium ve AMD işlemci seçeneklerini sunuyor. Sistem belleğinin maksimum 4 GB DDR3 olarak belirlendiği C650'nin maksimum sabit disk kapasitesinin 500 GB olacağı söyleniyor. Windows 7 Home Premium işletim sisteme sahip olan bilgisayarda 2 adet USB 2.0 girişi, kart okuyucu, mutlitouch destekli touchpad, DVD yazıcı ve WiFi (802.11 b/g/n) gibi bileşenler standart olarak sunuluyor. 15.6 inç boyuta sahip olan Toshiba Satellite C650'nin 541$ civarı satış etiketine sahip olacağı belirtildi