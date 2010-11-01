TP-Link'in Yeni Sinyal Geliştiricisi DataStar'da

TP-Link?in Türkiye distribütörü DataStar, kablosuz ağlara yönelik yeni sinyal geliştirici olan TL-WA730RE?yi satışa sundu. Mevcut kablosuz ağların kapsama alanını ve performansını artıran ürün, 150Mbps veri hızı ile video?dan oyunlara kadar tüm uygulamaları hızlı indirmeyi sağlıyor.

Bilgisayar ağlarına yönelik donanım üreticisi olan TP-Link?in Türkiye distribütörü DataStar, kablosuz ağlara yönelik yeni bir ürünü satışa sundu. TL-WA730RE model sinyal geliştirici, kablosuz ağların performansını artırıyor. Hem erişim mesafesini genişleten ürün hem de veri aktarım hızını yükseltiyor. Böylece mevcut bir kablosuz ağdan tek bir donanım yatırımı ile çok daha yüksek verim sağlanıyor.

TP-Link TL-WA730RE sinyal geliştirici, 150 Mpbs veri hızı ile video ve oyunlar gibi büyük uygulamaların bile hızlı bir şekilde indirilmesini sağlıyor. Sinyal geliştirici modu ile daha önce erişilemeyen alanlarda da kablosuz sinyali alınmasını ve sorunsuz bağlantı sağlayan ürün, tek bir düğmeye (Range Extender Button) basarak, 5 saniye içinde geniş kapsama alanını aktif edilebiliyor. IEEE 802.11b/g/n uyumluluğu ile tüm hızlarda mevcut ürünlere bağlantı sağlayanTL-WA730RE, geleneksel AP modunu da destekleyerek hem kablolu hem kablosuz bağlantı olanağı sunuyor.

Daha hızlı, daha güvenli bağlantı

TP-Link TL-WA730RE sinyal geliştirici, kablosuz internet erişiminde hız ve mesafeyi artırırken gelişmiş güvenlik de sağlıyor. Hem kişisel hem de kurumsal kullanıcılar için dış tehditlere karşı gelişmiş WPA/WPA2 şifreleme olanakları sunuyor.

TL-WA730RE, acemi kullanıcıları da düşünmüş. Range Extender düğmesi dışında kurulumu kolaylaştıran bir kolay kurulum CD?si ile birlikte gelen ürün, bu yazılım sayesinde adım adım kurulum işlemini gösteriyor; hatta uygun kablosuz ağ ve güvenlik ayarlarını seçerek kullanıcının işini kolaylaştırıyor.

Tüm DataStar dağıtım ağında satışa sunulan TP-Link TL-WA730RE?in fiyatı ise 44 USD+KDV.

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