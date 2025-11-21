Giriş
    Turkcell ve Google Cloud ortaklığı toplamda 3 milyar dolar yatırım getirecek

    Turkcell ve Google Cloud arasında bulut veri merkezi yatırımının detayları belli oldu. İki firma ülkeye toplamda 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.    

    Google Cloud Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Türkiye’de bir Google Cloud bölgesi kurmak için Turkcell ve Google arasında imzalanan iş birliği anlaşması gereği Turkcell’in 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bilgisi geçilmişti. Google da bu iş birliğine katkı yapıyor. 

    Google’dan Türkiye’ye 2 milyar dolar

    Türkiye’yi bölgesel bir bulut teknolojisi ve yapay zekâ inovasyon merkezi haline getirmeyi amaçlayan iş birliği kapsamında 2032 yılına kadar Turkcell 1 milyar dolar, Google ise 2 milyar dolar yatırım yapacak. Böylece toplam yatırım miktarı 3 milyar dolara ulaşacak. 

    Googe Cloud’un dünyadaki 42 hiper ölçekli veri merkezinden birisi haline gelecek olan bölgede 2032 yılına kadar 5 milyar dolar değer üretilmesi bekleniyor. KAP açıklamasına göre Google Cloud bölgesinin 2028-2029 yılları arasında faaliyete geçeceği belirtildi. 

