Turkcell ve Google Cloud ortaklığı toplamda 3 milyar dolar yatırım getirecek

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Türkiye’de bir Google Cloud bölgesi kurmak için Turkcell ve Google arasında imzalanan iş birliği anlaşması gereği Turkcell’in 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bilgisi geçilmişti. Google da bu iş birliğine katkı yapıyor.

Google’dan Türkiye’ye 2 milyar dolar

Türkiye’yi bölgesel bir bulut teknolojisi ve yapay zekâ inovasyon merkezi haline getirmeyi amaçlayan iş birliği kapsamında 2032 yılına kadar Turkcell 1 milyar dolar, Google ise 2 milyar dolar yatırım yapacak. Böylece toplam yatırım miktarı 3 milyar dolara ulaşacak.

Google Uçuş Fırsatları geliyor 1 gün önce eklendi

Googe Cloud’un dünyadaki 42 hiper ölçekli veri merkezinden birisi haline gelecek olan bölgede 2032 yılına kadar 5 milyar dolar değer üretilmesi bekleniyor. KAP açıklamasına göre Google Cloud bölgesinin 2028-2029 yılları arasında faaliyete geçeceği belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ağ Ürünleri Haberleri

Turkcell ve Google Cloud ortaklığından devasa yatırım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: