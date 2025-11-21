Turkcell ve Google Cloud ortaklığı toplamda 3 milyar dolar yatırım getirecek

Google’dan Türkiye’ye 2 milyar dolar
Türkiye’yi bölgesel bir bulut teknolojisi ve yapay zekâ inovasyon merkezi haline getirmeyi amaçlayan iş birliği kapsamında 2032 yılına kadar Turkcell 1 milyar dolar, Google ise 2 milyar dolar yatırım yapacak. Böylece toplam yatırım miktarı 3 milyar dolara ulaşacak.
Googe Cloud'un dünyadaki 42 hiper ölçekli veri merkezinden birisi haline gelecek olan bölgede 2032 yılına kadar 5 milyar dolar değer üretilmesi bekleniyor. KAP açıklamasına göre Google Cloud bölgesinin 2028-2029 yılları arasında faaliyete geçeceği belirtildi.